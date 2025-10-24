Compartir Facebook

Un homenaje a los programadores que nunca dejaron de crear para Commodore

El ordenador de 8 bits más icónico del mundo está de vuelta, y más oscuro que nunca. THEC64 mini – Black Edition ya está disponible, e incorpora una biblioteca seleccionada de obras maestras modernas de C64 de Commodore y un elegante acabado en negro mate y brillante que redefine como luce y se juega lo retro.

Desarrollado por Retro Games Ltd. (RGL) en colaboración con PLAION REPLAI, esta recreación de edición limitada del Commodore 64 no es solo un pedazo de nostalgia, se trata de un homenaje a los fans y desarrolladores que nunca dejaron de programar para la máquina que impulsó una generación de creadores.

Puedes ver el trailer de lanzamiento THEC64 mini – Black Edition

«Esto no es una vuelta al pasado, es una continuación», dijo Paul Andrews, director general de RGL. «La Black Edition celebra la energía de una comunidad que siguió haciendo, experimentando e innovando mucho después de que terminara la era comercial. Es una prueba de que la creatividad en el C64 nunca murió».

DESDE LOS PROGRAMADORES AFICIONADOS A LOS MAESTROS MODERNOS:

Cuando el Commodore 64 debutó en 1982, convirtió a millones en programadores. Décadas después, ese mismo espíritu todavía impulsa a una vibrante comunidad de aficionados que sigue creando juegos nuevos para un hardware antiguo.

THEC64 mini – Black Edition reúne esa escena en una colección definitiva: 25 juegos Neo-Retro preinstalados y cuidadosamente seleccionados creados por algunos de los desarrolladores actuales de C64 con más talento.

Algunos juegos destacados:

Sam’s Journey – Brillante juego de plataformas de Knights of Bytes (98% Zzap! Sizzler).

– Brillante juego de plataformas de Knights of Bytes (98% Zzap! Sizzler). A Pig Quest – Triunfal juego de acción y aventuras de 2023 del estudio Piggy 18 Team (96% Zzap! Gold Medal).

– Triunfal juego de acción y aventuras de 2023 del estudio Piggy 18 Team (96% Zzap! Gold Medal). Hessian – Un shooter de corte cyberpunk de Covert BitOps (93% Zzap! Sizzler).

Knight ‘N’ Grail, Steel Ranger, Galencia y más: juegos que demuestran que THEC64 sigue inspirando nuevos mundos

BACK IN BLACK – UNA CELEBRACIÓN DE LA CREATIVIDAD Y LA CULTURA:

La campaña Back In Black rinde homenaje a la estética underground y la brutal creatividad de la escena moderna de C64. Con su elegante acabado negro, entrada HDMI, cuatro ranuras de guardado por juego y un mando conectado por USB micro, esta edición está diseñada para coleccionistas, programadores y nuevos aficionados llegados por igual. Esta nueva máquina es auténtica, moderna y descaradamente retro.

YA DISPONIBLE:

THEC64 mini – Black Edition se estrena hoy, 24 de octubre de 2025, con un PVPr DE 99,99€, disponible a través de las cadenas adscritas a la promoción.