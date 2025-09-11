Hoy os dejamos el próximo Webinar: Transforma tu Arte con IA Generativa: cómo llevar la creación de vídeo, imagen y audio al siguiente nivel! Únete al seminario web de Google introductorio y descubre cómo aprovechar los potentes modelos de IA para impulsar tu productividad y alcanzar nuevos niveles de creatividad.
El webinar: Transforma tu Arte con IA Generativa es el 16 de septiembre de 2025 15:00 16:30 CEST en horario de España.
La inteligencia artificial se ha convertido en una aliada indispensable para artistas, diseñadores y creadores de contenido. Entre las propuestas más innovadoras destacan las herramientas de Google basadas en IA generativa, que permiten transformar ideas en obras únicas y potenciar la creatividad sin necesidad de tener conocimientos técnicos avanzados.
¿Listo para explorar el mundo de la IA Generativa Creativa y cómo puede revolucionar tu creación multimedia?
Nuestros expertos de Google Cloud te guiarán a través de los conceptos fundamentales de los modelos de IA, especialmente para la generación de video, imagen y audio, para que puedas dar vida a tus mejores ideas de la forma más rápida.
Durante este seminario web, aprenderás:
- IA Generativa para medios: Una introducción a los conceptos fundamentales.
- Capacidades de los modelos: Un análisis profundo de los modelos de vanguardia de Google, como Veo, Imagen, Lyria y Chirp.
- Flujos de trabajo creativos: Casos prácticos y flujos de trabajo para integrar la IA.
- Integración de la IA: Cómo incorporar estas herramientas de IA a tu conjunto creativo existente.
Esta sesión es perfecta para profesionales de cloud, ingenieros de software, creativos y líderes empresariales que buscan comprender e implementar soluciones multimedia GenAI.
¿Qué es la IA generativa?
La IA generativa es una rama de la inteligencia artificial capaz de crear contenido original: imágenes, música, texto o incluso vídeos, a partir de descripciones simples en lenguaje natural. Basta con escribir una idea para que la máquina la convierta en una representación artística.
Las herramientas de Google que marcan la diferencia
Google ha desarrollado un ecosistema de productos creativos que aprovechan esta tecnología para impulsar la imaginación de millones de usuarios:
- Imagen 2: el nuevo modelo de generación de imágenes de Google DeepMind, que produce resultados de alta calidad y gran realismo a partir de descripciones textuales. Ideal para diseñadores que buscan inspiración rápida o bocetos de proyectos.
- MusicLM: una herramienta que transforma indicaciones escritas en composiciones musicales originales. Se puede indicar un género, un estado de ánimo o un instrumento, y la IA compone una pieza única.
- NotebookLM: pensado para escritores, periodistas y estudiantes, esta plataforma utiliza IA para resumir, relacionar y generar contenido textual de forma creativa.
- Gemini: el modelo multimodal de Google que integra texto, imágenes, audio y código, abriendo la puerta a proyectos artísticos más completos y experimentales.
- Imagen: model-texto-a-imagen para crear obras visuales partiendo solo de descripciones escritas.
- Veo 3: Veo 3 es el último modelo de generación de vídeo con IA de Google DeepMind, y supone un salto importante respecto a versiones anteriores. Esto es lo que aporta. modelo de generación de vídeo con audio integrado. Permite crear vídeos de 8 segundos (y otras duraciones según plan) con sonidos ambientales, diálogos, efectos de sonido, sincronizados con lo visual. Gemini
- Google Vids: editor-creador de vídeos online con IA, parte del ecosistema Workspace. Con Vids se pueden generar vídeos usando prompts (texto) como punto de partida, añadir escenas sugeridas, imágenes, música de fondo, avatares de IA, transiciones, edición automática de audio (por ejemplo eliminar pausas o muletillas) etc. Google Workspace
- Flow: herramienta de creación cinematográfica experimental, diseñada para cineastas y narradores. Permite construir historias en clips o escenas, mezclando material generado por IA con activos propios, manteniendo coherencia visual y narrativa.Google Labs
- Nano Banana (aka Gemini 2.5 Flash Image): la nueva actualización para edición y generación de imágenes de Google DeepMind con capacidades destacadas. Blog de Desarrolladores de Google
- Texto-a-voz / Audio:
- Text-to-Speech de Google Cloud permite generar voz realista a partir de texto, útil para narraciones, doblajes, locuciones. Google Cloud
- Recorder (app Pixel): recientemente tiene funciones más avanzadas: grabación, transcripción automática, identificación de hablantes, edición de audio (recortar), y generación de música/vibraciones basadas en emociones o estilos (“vibes”) permitiendo convertir ideas, melodías o hums en música de ambiente.
- Music AI Sandbox: conjunto de herramientas experimentales de música generativa que busca facilitar que músicos o compositores trabajen con la IA para explorar nuevos sonidos, melodías, colaboraciones creativas. Google DeepMind
¿Qué aporta Nano Banana?
Aquí lo que hace que Nano Banana (también llamado Gemini 2.5 Flash Image) sea algo que muchos creadores están usando y comentando:
- Mantiene la coherencia visual de sujetos/personajes al hacer múltiples ediciones o cuando se traslada el mismo personaje a distintas escenas. blog.google
- Permite fusionar varias imágenes en una misma escena, o aplicar estilos, colores o texturas de una imagen a otra. Blog de Desarrolladores de Google
- Edición específica con lenguaje natural: puedes decir qué parte cambiar, qué fondo poner, qué detalle alterar, etc. blog.google
- Iteraciones múltiples (“multi-turn editing”): haces cambios continuados manteniendo lo que te gusta de la imagen anterior. blog.google
- Tiene capacidad de conocimiento del mundo para generar escenas que tienen sentido (lugares reales, contexto coherente, texturas con realismo, etc.). Blog de Desarrolladores de Google
- Marca de agua digital (SynthID) e indicación visible para distinguir cuándo una imagen ha sido generada o editada por IA. blog.google
¿Qué aporta Veo 3?
Permite crear vídeos de 8 segundos (y otras duraciones según plan) con sonidos ambientales, diálogos, efectos de sonido, sincronizados con lo visual.Gemini
- Vídeo con audio integrado: genera no solo la parte visual, sino también el sonido correspondiente (diálogos, música, efectos o ambiente).
- Mayor resolución y realismo: produce vídeos más nítidos, fluidos y con mejor iluminación y texturas.
Duración ampliada: permite clips más largos (inicialmente hasta 8 segundos, con posibilidad de extenderlos en futuras iteraciones).
- Comprensión multimodal: interpreta instrucciones complejas en texto y puede combinar imágenes de referencia para guiar el estilo o el contenido del vídeo.
- Estabilidad en personajes y escenas: mejora la coherencia de los sujetos y el movimiento en varias tomas.
- Edición y refinamiento: se puede ajustar la animación, añadir variaciones y editar sin necesidad de rehacer todo el vídeo.
- Integración con Gemini: está conectado con el ecosistema de Google, lo que facilita su uso junto a otras herramientas de texto, imagen o música.
Creatividad sin límites
El impacto de estas herramientas va más allá del entretenimiento: diseñadores gráficos, músicos, videógrafos, escritores y empresas están explorando la IA de Google para:
- Acelerar procesos creativos,
- Experimentar estilos híbridos,
- Dar vida a ideas que antes requerían mucho tiempo de producción,
- Generar contenido audiovisual completo (imágenes, audio, vídeo) con mínima barrera técnica.
La creatividad humana se une con la potencia de la inteligencia artificial en una nueva era del arte digital, donde las ideas pueden transformarse en realidad con tan solo unas palabras.
Puedes apuntarte en https://cloudonair.withgoogle.com/events/transforma-tu-arte-con-ia-generativa