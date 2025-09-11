Análisis DOOM: The Dark Ages

Compartir Facebook

DOOM: The Dark Ages es la próxima entrega de la icónica franquicia de disparos en primera persona desarrollada por id Software y publicada por Bethesda Softworks. Programado para su lanzamiento el 15 de mayo de 2025, el juego estará disponible en Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC, y también formará parte del catálogo de Xbox Game Pass desde el primer día. DOOM: The Dark Ages es la precuela de los aclamados DOOM (2016) y DOOM Eternal, y narra el épico y cinematográfico origen de la furia del DOOM Slayer. Los jugadores se pondrán en la piel del DOOM Slayer en una oscura y siniestra guerra medieval contra el infierno nunca antes vista.

DOOM: The Dark Ages no es exactamente como DOOM Eternal o DOOM (2016). En esencia, se siente más cercano al DOOM clásico : esquivar proyectiles lentos, un sistema de combate más aterrizado… pero combinado con innovaciones como la Sierra-Escudo, DOOM: The Dark Ages debería sentirse como algo nuevo: Una evolución del combate de id.

DOOM: The Dark Ages representa una evolución brutalmente épica de la icónica franquicia de id Software. Con este nuevo capítulo, la saga DOOM abandona momentáneamente su ambientación futurista para sumergirse en un universo medieval oscuro, sin perder su esencia frenética ni su potencia visceral. Aquí destacamos sus tres pilares más potentes: gráficos, sonido y jugabilidad.

Este juego de DOOM tiena identidad propia, ofreciendo una experiencia de combate única, divertida y envolvente.

A diferencia de las entregas anteriores, DOOM: The Dark Ages nos transporta a una época medieval oscura y siniestra, sirviendo como precuela de los aclamados DOOM (2016) y DOOM Eternal. En esta entrega, los jugadores se pondrán en la piel del DOOM Slayer en una guerra medieval contra las fuerzas del Infierno.

El juego introduce un cambio significativo en la jugabilidad, alejándose del estilo ágil y acrobático de DOOM Eternal para adoptar un enfoque más pesado y estratégico. El combate se describe como «más terrenal», con un énfasis en la fuerza bruta y la resistencia, comparando al Slayer con un «tanque de hierro» en lugar de un «caza de combate»

Entre las novedades destaca la Sierra Escudo, un arma que combina defensa y ataque, permitiendo bloquear, desviar y lanzar el escudo como arma arrojadiza. Además, se incorporan nuevas armas cuerpo a cuerpo como el Flail de Hierro, el Guantelete Electrificado y la Maza con Púas, cada una con habilidades únicas y combos personalizables

Trucos: Ten en cuenta al empezar que DOOM: The Dark Ages es lo suficientemente distinto como para que tus habilidades en DOOM Eternal no se transfieran automáticamente a esta entrega. Puede haber una curva de aprendizaje, igual que la hubo al pasar de DOOM 2016 a Eternal. Recuerda que puedes ajustar la dificultad en cualquier momento desde el menú de Pausa, a través de las opciones y deslizadores.

Jugabilidad

La jugabilidad de The Dark Ages es pura adrenalina. El ritmo es vertiginoso, como es tradición en DOOM, pero con una capa extra de brutalidad medieval. El combate cuerpo a cuerpo gana protagonismo gracias a nuevas armas como el escudo-sierra, que permite ejecutar combos devastadores mientras se mantiene la movilidad. La IA enemiga es agresiva e implacable, obligando al jugador a moverse constantemente y aprovechar cada rincón del escenario.

La variedad de enemigos es notable y cada uno requiere estrategias distintas, lo que mantiene la tensión en todo momento. Además, el diseño de niveles es más vertical y ofrece múltiples caminos, lo que incentiva la exploración y premia la toma de riesgos.

Gráficos

Visualmente, el juego es un espectáculo. El motor id Tech vuelve a brillar con un nivel de detalle impresionante. Las texturas de piedra, fuego, sangre y armaduras lucen increíblemente reales, y los efectos de partículas durante los combates —como las explosiones, las salpicaduras de sangre o la luz de hechizos— están perfectamente integrados.

La ambientación medieval oscura, con castillos góticos, mazmorras infernales y cielos apocalípticos, le da una identidad muy marcada al juego, distinta de entregas anteriores pero igualmente impactante. La iluminación dinámica y los reflejos en superficies metálicas aportan una atmósfera envolvente.

Sonido

El apartado sonoro es, sencillamente, demoledor. La banda sonora —una mezcla de metal medieval con riffs pesados y percusiones tribales— acompaña a la perfección el frenesí de los combates. Cada enfrentamiento se siente como un ritual de guerra gracias al ritmo de la música, que se adapta a la intensidad de la acción.

Los efectos de sonido también están trabajados al milímetro: el crujido de huesos, el rugido de las criaturas demoníacas, el zumbido metálico de las armas… Todo contribuye a una experiencia inmersiva y violenta. Incluso los silencios tienen peso, construyendo tensión antes de las batallas más duras.

Exploración y monturas: Dragones y mechas

DOOM: The Dark Ages amplía la experiencia de juego al permitir a los jugadores montar un dragón cibernético y pilotar un mecha gigante conocido como Atlan. Estas mecánicas no solo ofrecen variedad en el combate, sino que también enriquecen la exploración del mundo, permitiendo acceder a nuevas áreas y enfrentarse a enemigos colosales

La ambientación del juego fusiona elementos de la fantasía oscura medieval con el horror cósmico, presentando escenarios surrealistas y enemigos inspirados en criaturas lovecraftianas. Esta combinación crea una atmósfera única y aterradora, diferenciando a DOOM: The Dark Ages de sus predecesores

Es ub shooters de acción en primera persona que es muy divertido por fuera e inteligentes por dentro. Por eso, han diseñado un sistema de combate que esperamos sientas que vale la pena dominar. A mayor dominio, mayor poder: con el tiempo, puedes convertirte en una fuerza imparable si aprendes a usar todas tus herramientas en conjunto. Hemos dedicado un gran esfuerzo a crear una sinergia dinámica entre la Sierra-Escudo, el combate cuerpo a cuerpo y las armas de fuego.

Y después de una buena dosis de destrucción, tendrás acceso al mecha Atlan y al dragón, que aparecen a lo largo del juego para cambiar el ritmo y aportar variedad a la experiencia. Con veintidós niveles y una historia de acción digna de la leyenda del Slayer, esta es nuestra campaña más ambiciosa hasta la fecha.

Otro truco: Cuando llegues a los niveles más abiertos: revisa tu AutoMapa. Estas zonas tipo “sandbox” están repletas de objetos ocultos, y progresar mediante la exploración es clave para potenciar tus habilidades.

Ediciones y contenido adicional

El juego estará disponible en varias ediciones:

Edición Estándar : Incluye el juego base.

Edición Premium : Ofrece acceso anticipado de dos días, contenido descargable de la campaña, libro de arte digital, banda sonora y el paquete de aspectos Divinity.

Edición de Coleccionista: Incluye todo lo anterior, además de una estatua del Slayer y una caja metálica.

ESPECIFICACIONES DE PC

MÍNIMO (1080p / 60 FPS / Ajustes de video bajos)

SO: Windows 10 64 bits / Windows 11 64 bits

Windows 10 64 bits / Windows 11 64 bits CPU: AMD Zen 2 o Intel 10.ª generación @3.2 GHz con 8 núcleos / 16 hilos o superior (ejemplos: AMD Ryzen 7 3700X o superior, Intel Core i7 10700K o superior)

AMD Zen 2 o Intel 10.ª generación @3.2 GHz con 8 núcleos / 16 hilos o superior (ejemplos: AMD Ryzen 7 3700X o superior, Intel Core i7 10700K o superior) GPU: Tarjeta gráfica NVIDIA o AMD compatible con trazado de rayos por hardware, con 8 GB de VRAM dedicada o superior (ejemplos: NVIDIA RTX 2060 Super o superior, AMD RX 6600 o superior)

Tarjeta gráfica NVIDIA o AMD compatible con trazado de rayos por hardware, con 8 GB de VRAM dedicada o superior (ejemplos: NVIDIA RTX 2060 Super o superior, AMD RX 6600 o superior) RAM del sistema: 16 GB

16 GB Almacenamiento: SSD NVMe de 512 GB o superior (100 GB disponibles)

RECOMENDADO (1440p / 60 FPS / Ajustes de video altos)

SO: Windows 10 64 bits / Windows 11 64 bits

Windows 10 64 bits / Windows 11 64 bits CPU: AMD Zen 3 o Intel 12.ª generación @3.2 GHz con 8 núcleos / 16 hilos o superior (ejemplos: AMD Ryzen 7 5700X o superior, Intel Core i7 12700K o superior)

AMD Zen 3 o Intel 12.ª generación @3.2 GHz con 8 núcleos / 16 hilos o superior (ejemplos: AMD Ryzen 7 5700X o superior, Intel Core i7 12700K o superior) GPU: Tarjeta gráfica NVIDIA o AMD compatible con trazado de rayos por hardware, con 10 GB de VRAM dedicada o superior (ejemplos: NVIDIA RTX 3080 o superior, AMD RX 6800 o superior)

Tarjeta gráfica NVIDIA o AMD compatible con trazado de rayos por hardware, con 10 GB de VRAM dedicada o superior (ejemplos: NVIDIA RTX 3080 o superior, AMD RX 6800 o superior) RAM del sistema: 32 GB

32 GB Almacenamiento: SSD NVMe de 512 GB o superior (100 GB disponibles)

ULTRA 4K (2160p / 60 FPS / Ajustes de video Ultra)

SO: Windows 10 64 bits / Windows 11 64 bits

Windows 10 64 bits / Windows 11 64 bits CPU: AMD Zen 3 o Intel 12.ª generación @3.2 GHz con 8 núcleos / 16 hilos o superior (ejemplos: AMD Ryzen 7 5700X o superior, Intel Core i7 12700K o superior)

AMD Zen 3 o Intel 12.ª generación @3.2 GHz con 8 núcleos / 16 hilos o superior (ejemplos: AMD Ryzen 7 5700X o superior, Intel Core i7 12700K o superior) GPU: Tarjeta gráfica NVIDIA o AMD compatible con trazado de rayos por hardware, con 16 GB de VRAM dedicada o superior (ejemplos: NVIDIA RTX 4080 o superior, AMD RX 7900XT o superior)

Tarjeta gráfica NVIDIA o AMD compatible con trazado de rayos por hardware, con 16 GB de VRAM dedicada o superior (ejemplos: NVIDIA RTX 4080 o superior, AMD RX 7900XT o superior) RAM del sistema: 32 GB

32 GB Almacenamiento: SSD NVMe de 512 GB o superior (100 GB disponibles)

DOOM: The Dark Ages requiere una GPU compatible con trazado de rayos por hardware para poder jugar en PC, incluyendo los requisitos mínimos. El Path Tracing estará disponible en un parche posterior al lanzamiento.

Os dejamos un vídeo

DOOM: The Dark Ages promete ser una reinvención audaz de la franquicia, ofreciendo una experiencia más estratégica y atmosférica sin perder la esencia de acción intensa que caracteriza a la serie. Con su lanzamiento programado para el 15 de mayo de 2025, los fans de DOOM y los nuevos jugadores tienen mucho que esperar de esta entrega que combina lo mejor del pasado y el presente en un paquete brutal y emocionante. DOOM: The Dark Ages es una apuesta fresca y atrevida que demuestra que la saga aún tiene mucho que ofrecer. Con una jugabilidad tan fluida como salvaje, un apartado gráfico soberbio y una banda sonora que eleva cada combate, esta entrega se posiciona como una de las más memorables de la franquicia.

Los fans de la acción sin tregua y la violencia estilizada encontrarán aquí un nuevo referente dentro del género.