Razer presenta teclado y ratón ergonómicos para la productividad en cualquier sitio

Un rendimiento potente QUE se combina con un diseño compacto, con el nuevo ratón Razer Basilisk Mobile y el teclado Razer Joro, diseñados para acompañarte donde sea.

Razer™, la marca líder en estilo de vida para gamers, presenta en el día de hoy nuevos productos para revolucionar el juego y la productividad en cualquier sitio, con el lanzamiento del ratón Razer Basilisk Mobile y el teclado Razer Joro. Diseñados para satisfacer las necesidades de los gamers que están en movimiento, estos dispositivos compactos y repletos de funciones establecen un nuevo estándar en equipos de juego portátiles sin sacrificar el rendimiento.

Diseñados para mayor comodidad, el Razer Basilisk Mobile y el Razer Joro son dispositivos ligeros que combinan un diseño elegante con una funcionalidad robusta y un rendimiento de calidad para gaming y productividad. Ya sea compitiendo en una arena en línea o explorando vastos mundos virtuales, los jugadores ahora pueden disfrutar de la misma experiencia de juego de alta calidad tanto en casa como fuera de ella.

Razer Basilisk Mobile: Precisión ergonómica portátil

Inspirado en la aclamada línea Razer Basilisk, el Razer Basilisk Mobile está diseñado para gamers que buscan portabilidad sin sacrificar comodidad ni precisión. Con un peso de tan solo 76 gramos, este ratón cuenta con un diseño compacto y ergonómico que permite largas horas de uso, ya sea para trabajar o jugar, y cabe fácilmente en bolsillos o fundas para portátiles. Con una impresionante duración de batería de hasta 105 horas y una versátil conectividad en triple modo, incluyendo la tecnología inalámbrica Razer HyperSpeed, los gamers pueden disfrutar de una latencia ultrabaja y sesiones de juego ininterrumpidas y sin lag dondequiera que estén. Puedes comprarlo en Amazon

El Razer Basilisk Mobile ofrece 10 controles personalizables que permiten a los jugadores adaptar su configuración a sus preferencias. Esto incluye la nueva función AI Prompt Master, que optimiza la experiencia de juego con herramientas inteligentes, como la búsqueda eficiente dentro del juego.

Con el AI Prompt Master, los jugadores pueden desbloquear potentes atajos en Razer Synapse 4 y personalizar sus estrategias para obtener una ventaja competitiva. El sensor óptico Razer Focus X 18K garantiza una precisión de resolución del 99,4 %, mientras que los switches ópticos Razer Gen-3 ofrecen un ciclo de vida de 90 millones de clics, lo que proporciona al ratón precisión, fiabilidad y velocidad. Con la tecnología Razer HyperScroll, el desplazamiento con inclinación en 4 direcciones ofrece a los jugadores dos modos de desplazamiento: giro libre para una navegación rápida y ciclismo táctil para un control preciso. Gracias a su batería de larga duración, rueda de desplazamiento de alta gama, sensor para juegos y mucho más, viajar ligero nunca ha sido tan fácil.

Para más información, visite la web https://rzr.to/bsk-mobile .

Razer Joro: Precisión y perfección portátil para los juegos y productividad

El Razer Joro es el teclado inalámbrico ultraportátil para juegos definitivo, diseñado para un rendimiento impecable en múltiples dispositivos. Con tan solo 374 gramos y 16,5 mm de grosor, ofrece una portabilidad sencilla sin sacrificar la precisión, lo que lo convierte en el teclado más portátil y ligero de Razer hasta la fecha. Puedes comprarlo en Amazon

Diseñado para una portabilidad ultraalta, el Razer Joro presenta un formato compacto con una fila de funciones y teclas de flecha de tamaño estándar. Su diseño ultraplano promueve una posición ergonómica de la mano, reduciendo la tensión durante todo el día jugando y trabajando. Las teclas de calidad gaming ofrecen una actuación rápida y precisa, y una respuesta táctil satisfactoria, complementadas con teclas ABS con recubrimiento UV para una mayor durabilidad.

Para quienes exigen un alto rendimiento, los jugadores pueden activar el modo Snap Tap para un contraataque más ágil y un ataque aéreo más ágil en juegos FPS, lo que permite una activación más rápida entre dos teclas seleccionadas sin soltar la tecla anterior. Los prácticos atajos y las teclas totalmente programables ofrecen total personalización y control, lo que permite a los jugadores reasignar, configurar Razer Hypershift y configurar macros fácilmente a través de Razer Synapse 4.

El Razer Joro es compatible con dispositivos Apple gracias a sus teclas secundarias con símbolos de Mac, lo que garantiza una integración perfecta con macOS, iPadOS e iOS. Una tecla Microsoft Copilot dedicada proporciona acceso rápido a la asistencia de IA, lo que mejora la productividad en dispositivos Windows. El emparejamiento inalámbrico multidispositivo mediante Bluetooth 5.0 permite a los jugadores alternar fácilmente entre tres dispositivos.

Con una batería de larga duración de hasta 1800 horas, los jugadores pueden jugar durante más tiempo, ya sea en PCs de escritorio o portátiles. Además, el teclado Razer Joro cuenta con iluminación RGB Razer Chroma™ de una sola zona, que permite la personalización con 16,8 millones de colores y una gama de efectos para una experiencia de juego visualmente impactante e inmersiva en cualquier lugar.

Para más información sobre el Razer Joro, visite la web https://rzr.to/joro .

Desde intensas sesiones de juego en un café hasta pasar el tiempo entre vuelos en el aeropuerto, el Razer Basilisk Mobile y el Razer Joro son los compañeros de viaje perfectos para que los jugadores experimenten la libertad de jugar al máximo, dondequiera que estén, y ya incluidos los usuarios de macOS.

Razer Synapse para Mac: Beta, ya disponible en macOS

Además, Razer Synapse para Mac ya está disponible en modo beta, proporcionando a macOS las potentes funciones de personalización y control que los jugadores esperan del ecosistema de software de Razer.

Este lanzamiento supone una importante expansión del ecosistema de software de Razer, ofreciendo una integración perfecta y un rendimiento mejorado para 17 periféricos de juego de Razer, incluyendo el nuevo teclado Razer Joro, el aclamado ratón para esports Razer Viper V3 Pro y el teclado para juegos inalámbrico, con tecnología “hot swap” y con pantalla OLED, el BlackWidow V4 Pro 75%.

Para los usuarios de Mac, esto significa niveles de personalización y control sin precedentes, lo que les permite adaptar su experiencia de juego a sus preferencias. Con la versión preliminar de Razer Synapse para Mac, los usuarios de macOS ahora pueden disfrutar de funciones avanzadas como Razer Snap Tap, la creación de macros y la configuración RGB, lo que garantiza una experiencia de juego consistente y de calidad en todas las plataformas.

Al ampliar el acceso a sus equipos de alto rendimiento, Razer refuerza su liderazgo en innovación y excelencia, demostrando un firme compromiso con el suministro de equipos de juego premium y experiencias inmersivas que mejoran la experiencia de juego para todos los usuarios.

Razer invita a todos los usuarios de Mac con dispositivos compatibles a participar en la versión preliminar y a enviar sus comentarios para ayudar a perfeccionar el software. Para obtener más información, visite https://rzr.to/synapse-4-mac

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

Razer Basilisk Mobile – 99.99€ PVP Recomendado

Razer Joro – 129.99€ PVP Recomendado

Disponible en Razer.com y tiendas RazerStores desde hoy, 8 de Mayo de 2025