Tendencias retro que vuelven a estar de moda

No hay que ir muy lejos para darse cuenta: ¡lo retro está en todas partes! Desde los escaparates de las tiendas hasta tu feed de Instagram o TikTok, el pasado se cuela en el presente, y no solo por nostalgia. Las generaciones más jóvenes, que nunca llevaron vaqueros de tiro bajo ni usaron un walkman o una cámara desechable, ahora siguen estas modas con entusiasmo, mientras que quienes sí vivieron esas décadas disfrutan reencontrándose con tendencias que les resultan familiares.

Lo curioso es que este regreso no consiste solo en copiar looks antiguos. Diseñadores y creadores los actualizan, los mejoran y los adaptan a un contexto nuevo. El resultado es algo que mezcla lo nostálgico con lo actual, y probablemente ya formes parte de ello sin ni siquiera habértelo planteado.

Moda: El resurgir del Y2K y de los años 80

Telas satinadas, logotipos a la vista, microminifaldas y pasadores de mariposa: la estética Y2K (tendencias que surgieron a finales de los años 90 y principios de los 2000) ha vuelto con fuerza. La Generación Z y los millennials más jóvenes lideran el movimiento, buscando piezas vintage en apps como Vinted o eBay, y combinándolas con básicos modernos como blazers oversize o zapatillas recién estrenadas. Si quieres unirte, puedes encontrar prendas auténticas de principios de los 2000 en mercadillos, tiendas de segunda mano o aplicaciones de reventa.

Si lo tuyo es más el estilo ochentero, apuesta por hombreras, cazadoras bomber y vaqueros con efecto lavado ácido, pero evita ir de “disfraz”. La clave está en combinarlos con prendas actuales para lograr un look equilibrado.

Juegos: Consolas retro y clásicos reinventados

El mundo de los videojuegos tampoco se ha librado de la fiebre retro.

La demanda de consolas míticas como la Game Boy Advance o la Nintendo 64 ha aumentado, y hasta las plataformas más modernas están lanzando versiones fieles a los clásicos de antaño. Cada vez más jugadores buscan ediciones remasterizadas o títulos indie que imitan el estilo de los juegos de plataformas de los 90.

También crece el interés por los juegos clásicos de casino con estética retro, como las tragaperras online con temática ochentera, una forma de revivir el pasado con un toque moderno.

Decoración: Influencias de los años 70 y 80

Colores tierra, muebles de ratán, estampados geométricos. Los diseñadores de interiores están reinterpretando la estética de los años 70 con acabados más depurados y adaptados a los gustos actuales.

Puedes recrear este estilo incorporando lámparas llamativas, formas curvas y papel pintado retro, pero manteniendo una paleta de colores coherente.

La estética ochentera se caracteriza por la intensidad, acabados brillantes, toques de cromo y arte gráfico. Lo ideal es introducirlos de forma puntual en espacios neutros para no saturar.

Gastronomía: Los sabores que regresan

Los dulces de la infancia y los clásicos de toda la vida vuelven a las cartas de restaurantes y pastelerías, y el público los recibe con los brazos abiertos.

Muchos chefs reinterpretan estos platos con ingredientes de calidad y presentaciones más cuidadas. Puedes sumarte preparando un trifle clásico, pero cambiando la gelatina por frutos rojos macerados, o un bizcocho Battenberg con pistacho y chocolate negro. Se trata de rendir homenaje a lo de siempre, pero con un toque actual y sabroso.