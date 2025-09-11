Compartir Facebook

¡No dejes escapar la Última Collección de juegos de lucha! Capcom Fighting Collection 2 ya está disponible para tu PC o consola

Desde los queridos crossovers hasta los luchadores en 3D, los jugadores ya pueden revivir desde hoy ocho juegos de lucha legendarios con Capcom Fighting Collection™ 2, que ya está disponible digitalmente para Nintendo Switch™, PlayStation®4, PC a través de Steam y Xbox One.

Puedes ver el épico tráiler de lanzamiento de Capcom Fighting Collection 2

Capcom Fighting Collection 2 combina ocho juegos en una sola colección, con clásicos y brawlers favoritos de los fans, que incluyen:

Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro – ¡La primera entrega de la serie crossover Capcom vs. SNK! ¡Desde Ryu y Kyo, hasta Chun-Li y Mai, forma equipos con tus héroes favoritos y lucha!

– ¡La primera entrega de la serie crossover Capcom vs. SNK! ¡Desde Ryu y Kyo, hasta Chun-Li y Mai, forma equipos con tus héroes favoritos y lucha! Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001 – ¡Capcom y SNK se unen para otro enfrentamiento! ¡Encuentra tu camino hacia la victoria con 6 sistemas diferentes para elegir y crea tu propia estrategia de pelea asignando una proporción (fuerza) a los miembros de tu equipo con el sistema de proporción libre!

– ¡Capcom y SNK se unen para otro enfrentamiento! ¡Encuentra tu camino hacia la victoria con 6 sistemas diferentes para elegir y crea tu propia estrategia de pelea asignando una proporción (fuerza) a los miembros de tu equipo con el sistema de proporción libre! Power Stone : ¡lanza objetos a los enemigos, lanza patadas giratorias desde pilares, dispara bazucas, lanza a oponentes y más en este título de acción de lucha en 3D!

: ¡lanza objetos a los enemigos, lanza patadas giratorias desde pilares, dispara bazucas, lanza a oponentes y más en este título de acción de lucha en 3D! Power Stone 2 – ¡El clásico de acción acrobática se basa en su juego innovador e intuitivo en esta secuela Battle Royale para 4 jugadores! Las peleas pueden cambiar en cualquier momento a medida que el entorno interactivo cambia y cambia, lo que significa que la victoria nunca es definitiva.

– ¡El clásico de acción acrobática se basa en su juego innovador e intuitivo en esta secuela Battle Royale para 4 jugadores! Las peleas pueden cambiar en cualquier momento a medida que el entorno interactivo cambia y cambia, lo que significa que la victoria nunca es definitiva. Project Justice – Una intensa historia se desarrolla en el campus de la escuela secundaria de este luchador en 3D. ¡Esta secuela de Rival Schools garantiza que se haga justicia con sus peleas por equipos de 3 contra 3! ¡Destruye a tus oponentes con técnicas impulsadas por tu fe en tus amigos!

– Una intensa historia se desarrolla en el campus de la escuela secundaria de este luchador en 3D. ¡Esta secuela de Rival Schools garantiza que se haga justicia con sus peleas por equipos de 3 contra 3! ¡Destruye a tus oponentes con técnicas impulsadas por tu fe en tus amigos! Capcom Fighting Evolution : Street Fighter II, Street Fighter III, Street Fighter Alpha, Darkstalkers y Red Earth chocan en el crossover de lucha 2D definitivo de Capcom. Con cada personaje representando el sistema de combate de su respectivo juego, ¡es un enfrentamiento de habilidad!

: Street Fighter II, Street Fighter III, Street Fighter Alpha, Darkstalkers y Red Earth chocan en el crossover de lucha 2D definitivo de Capcom. Con cada personaje representando el sistema de combate de su respectivo juego, ¡es un enfrentamiento de habilidad! Street Fighter Alpha 3 UPPER – ¡La versión mejorada de la última entrega de Street Fighter Alpha 3! ¡Elige tu estilo de lucha favorito y prepárate!

– ¡La versión mejorada de la última entrega de Street Fighter Alpha 3! ¡Elige tu estilo de lucha favorito y prepárate! Plasma Sword: Nightmare of Bilstein – ¡El luchador en 3D Star Gladiator regresa para una emocionante secuela! Lucha como un héroe galáctico que empuña una espada impulsada por plasma. Usa ataques para abrumar o devastar brevemente a tus oponentes con una exhibición deslumbrante. ¡No te puedes perder la apasionante historia que se desarrolla en las escenas!

¡Y no te olvides de echar un vistazo al paquete Capcom Fighting Collection 1 y 2, disponible digitalmente en Nintendo Switch, PlayStation 4, PC a través de Steam y Xbox One! ¡Experimenta 18 juegos legendarios de la historia de lucha de Capcom!

Capcom Fighting Collection 2 incluye una variedad de características nuevas, que incluyen:

Excelente experiencia en línea : para partidas amistosas o competitivas, la funcionalidad en línea está disponible en todos los títulos, con “Reversión de Netcode” para una experiencia de juego en línea más fluida.

: para partidas amistosas o competitivas, la funcionalidad en línea está disponible en todos los títulos, con “Reversión de Netcode” para una experiencia de juego en línea más fluida. Lucha en línea : los jugadores pueden competir contra amigos y contrincantes de todo el mundo en partidas casuales, clasificatorias y personalizadas, ¡además del nuevo desafío de puntuación alta!

: los jugadores pueden competir contra amigos y contrincantes de todo el mundo en partidas casuales, clasificatorias y personalizadas, ¡además del nuevo desafío de puntuación alta! Nuevo apartado sonoro remezclado : selecciona tu estilo de sonido preferido en Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001, Power Stone 2 y Project Justice con las nuevas canciones creadas especialmente para esta colección «Ver.2K25». ¡Cada pista se puede escuchar incluso durante las partidas en línea!

: selecciona tu estilo de sonido preferido en Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001, Power Stone 2 y Project Justice con las nuevas canciones creadas especialmente para esta colección «Ver.2K25». ¡Cada pista se puede escuchar incluso durante las partidas en línea! La práctica hace al maestro : disponible en todos los títulos, el modo de entrenamiento es ideal tanto para jugadores nuevos como para veteranos, con toneladas de opciones de personalización para la sesión de entrenamiento perfecta.

: disponible en todos los títulos, el modo de entrenamiento es ideal tanto para jugadores nuevos como para veteranos, con toneladas de opciones de personalización para la sesión de entrenamiento perfecta. Galerías : explora galerías de música y arte con arte conceptual nuevo e inédito, documentos de diseño, tarjetas de marquesina arcade originales y mucho más.

: explora galerías de música y arte con arte conceptual nuevo e inédito, documentos de diseño, tarjetas de marquesina arcade originales y mucho más. Personaliza cada batalla : cambia características específicas de tu experiencia de juego a través de la configuración EX específica para cada juego, especiales de un botón, dificultad ajustable, filtros de pantalla, personalización de botones y más.

: cambia características específicas de tu experiencia de juego a través de la configuración EX específica para cada juego, especiales de un botón, dificultad ajustable, filtros de pantalla, personalización de botones y más. Partidas guardadas a mitad de partida : ahora se añaden al progreso de las partidas.

: ahora se añaden al progreso de las partidas. Soporte de idiomas ampliado : se admitirán 14 idiomas, incluidos inglés, español latinoamericano, portugués brasileño, japonés, francés, italiano, alemán, español castellano, ruso, polaco, coreano, chino simplificado, chino tradicional y árabe.

: se admitirán 14 idiomas, incluidos inglés, español latinoamericano, portugués brasileño, japonés, francés, italiano, alemán, español castellano, ruso, polaco, coreano, chino simplificado, chino tradicional y árabe. Actualizaciones adicionales: múltiples versiones del juego, personajes ocultos ahora disponibles, varias opciones de resolución, modo Versus sin conexión, premios de luchador, mejoras de calidad de vida agregadas en los ocho juegos, ¡y más!

Acerca de Capcom Fighting Collection 2

¡Capcom Fighting Collection 2 ya está disponible para Nintendo Switch™, PlayStation®4, PC a través de Steam y Xbox One! Combinando clásicos contundentes como Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001 con los luchadores favoritos de los fans como Power Stone 2 en un solo paquete, Capcom Fighting Collection 2 viene repleto de nuevas características, incluyendo juego en línea y actualizaciones de calidad de vida en los ocho juegos.