Undisputed anuncia la Championship Edition

Crawford se une a Canelo como estrella de portada en la antesala de su gran pelea en Las Vegas

Steel City Interactive y PLAION se complacen en anunciar UNDISPUTED Championship Edition, la edición completa del juego con todos de contenidos añadidos tras un año de paquetes DLC, luchadores actuales y legendarios añadidos a la lista, nuevos entornos de lucha icónicos y opciones de marca y ropa para personalizar a tu luchador. La Championship Edition es la mejor manera de jugar UNDISPUTED y estará disponible para los aficionados al boxeo el 21 de octubre en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Al frente de la portada de esta nueva edición está el boxeador de peso súper mediano del campeonato mundial Terence Crawford. Crawford se une a Canelo Álvarez como estrella de portada de Undisputed pocos días antes del choque de campeones que tendrá lugar el 13 de septiembre en Las Vegas. Crawford es conocido por su capacidad de adaptación al rival durante la pelea, por su habilidad para analizar oponentes y precisión al lanzar golpes. Crawford tiene uno de los estilos de boxeo más completos e inteligentes del deporte en la actualidad lo que le convierte en un candidato perfecto para liderar la UNDISPUTED Championship Edition.

La UNDISPUTED Championship Edition contará con un Terence Crawford contemporáneo adicional e incluirá cuatro contenidos DLC: WBC Pack, The Iron & Steel Pack, The Mexican Monster Pack y un nuevo paquete que se revelará pronto. Además, todos los jugadores actuales recibirán el Crawford contemporáneo adicional de forma gratuita.

Siendo el primer gran juego de boxeo en más de una década, UNDISPUTED redefine el género con su jugabilidad auténtica, su amplia lista de licencias y su innovadora mecánica de lucha.

Características INDISCUTIBLES:

§ Juego de boxeo innovador y auténtico: Mecánica revolucionaria de juego de pies, incluyendo un modificador de movimiento suelto para ayudarte a moverte por el ring con facilidad. Golpea desde múltiples ángulos y direcciones. Finta para engañar y contraatacar. Todas las herramientas necesarias para ser un mago defensivo. Esquiva golpes, zigzaguea, esquiva y bloquea.

§ Con múltiples licencias de talentos y marcas de renombre: más de 80 luchadores con licencia, desde nombres legendarios como Roy Jones Jr, Joe Frazier y Sugar Ray Robinson hasta los campeones del boxeo actual, incluyendo Canelo Álvarez, Terence Crawford y Tyson Fury. Una emocionante División Femenina con estrellas como Katie Taylor, Jessica McCaskill, Natasha Jonas y Ebanie Bridges. El WBC, la Junta Británica de Control de Boxeo y otras organizaciones de boxeo de la vida real.

§ Experiencia de boxeo inmersiva: Modelado de boxeadores increíblemente detallados, que utilizan la última tecnología de escaneo. Múltiples ubicaciones de peleas ficticias y con licencia, incluyendo Box2Burn de Micky Ward, Coldwell’s Gym, WBC Arena y muchos más. Daño realista, sudor progresivo y deformación facial.

Undisputed está disponible en PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X|S y PC Steam.