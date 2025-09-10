Compartir Facebook

World of Tanks alcanza 413.399 jugadores concurrentes con el lanzamiento de su actualización 2.0

Los nuevos tanques de nivel XI impulsan un récord histórico de participación en todo el mundo

Wargaming ha anunciado hoy que el 7 de septiembre, a las 16:00 CEST, World of Tanks alcanzó un máximo histórico de 413.399 jugadores concurrentes tras el lanzamiento de la actualización 2.0, que introdujo los primeros tanques de nivel XI por primera vez. La actualización despertó el interés en Europa, Norteamérica, Asia-Pacífico y China, logrando cifras récord tanto en Wargaming Game Center como en Steam.

«Este increíble reto solo ha sido posible gracias a nuestra comunidad», celebró Michael Broek, director de publicación de World of Tanks en Occidente. «Estamos agradecidos a cada comandante que se unió a la batalla con la actualización 2.0. Vuestra dedicación y entusiasmo siguen inspirándonos para mejorar World of Tanks con cada actualización”.

Desde el lanzamiento de World of Tanks 2.0:

Más de 300.000 jugadores ya desbloquearon sus tanques de nivel XI.

ya desbloquearon sus tanques de nivel XI. Los 5 tanques de nivel XI más populares han sido: Taschenratte, KR-1, T803, Leopard 120 Verbessert y Hirschkäfer.

La actualización 2.0 trae algo especial para todos, tanto para veteranos como para recién llegados. Todos los jugadores pueden obtener un montón de recompensas, incluidos hasta 60 días de cuenta premium de WoT, y desbloquear al instante una línea del árbol tecnológico del nivel VI al X, desarrollada al máximo y con todo adquirido. ¡No se necesitan créditos ni EXP!

Los comandantes veteranos podrán elegir la rama que más les guste para recibir una gran cantidad de oro, bonos y más.

Los nuevos comandantes pueden desbloquear dos líneas del árbol tecnológico. Además, ¡recibirán un lote de bienvenida masivo con créditos, vehículos premium y de alquiler!

Nivel XI: Conoced los nuevos titanes de mayor nivel. Se aproxima una nueva era de poder táctico. El nivel XI trae consigo 16 vehículos nuevos, cada uno con mecánicas únicas y un sistema especial de mejora que reemplaza a Mejora de campo, que seguirá disponible en los niveles bajos. Desbloquead mecánicas rompedoras, construid vuestros vehículos ideales y ganad recompensas visuales exclusivas.

Nuevo mapa: Nordskar. Salid a luchar en Nordskar, una base en una isla volcánica y el nuevo campo de batalla para la Operación Punto de ebullición y Batallas aleatorias. En este singular ambiente noruego se desarrollarán duelos urbanos intensos, maniobras de flanqueo frenéticas, luchas subterráneas en túneles y más. Las claves son las tácticas atrevidas, la movilidad y un posicionamiento inteligente.

Para más información sobre la actualización 2.0, visita https://worldoftanks.eu/es/news/updates/2-0-hub/