Disfruta del nuevo tráiler de Los Sims 4 Pack de Expansión ¡A la Aventura!, disponible el 2 de octubre

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Disfruta del nuevo tráiler de Los Sims 4 Pack de Expansión ¡A la Aventura!, disponible el 2 de octubre

Los Sims han revelado el tráiler de inmersión profunda de su nuevo Pack de Expansión ¡A la Aventura!, que estará disponible a partir del 2 de octubre en EA app™, Epic Games Store y Steam®, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S y Xbox One.

Puedes disfrutar del nuevo tráiler de jugabilidad de Los Sims 4 Pack de Expansión ¡A la Aventura!

Los Sims 4 Pack de Expansión ¡A la Aventura! ofrece a los Simmers nuevas experiencias en Gibbi Point, un mundo lleno de aventuras donde los Sims podrán disfrutar de escapadas en escenarios como Campamento Gibbi Gibbi, Revive & Thrive y Love Highland, o incluso crear sus propios Lotes Personalizados.

En este mundo inmersivo, los Sims podrán desarrollar habilidades como la papiroflexia, la entomología, el buceo o el tiro con arco. Las oportunidades no se cierran a estas actividades: los fans de Los Sims también podrán iniciar su carrera como Trabajador de Parque, lo les abrirá un emocionante camino profesional al aire libre.

Tanto para aquellos que buscan vivir nuevas y emocionantes experiencias, como para los que buscan competir un poco o simplemente desconectar de la rutina, en ¡A la Aventura! disfrutarán a lo grande.

Para más información sobre Los Sims 4 Pack de Expansión ¡A la Aventura!, visita lapágina AQUÍ.