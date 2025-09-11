Las garras de Awaji, la próxima expansión de Assassin’s Creed Shadows

Compartir Facebook

¡Ya está aquí la expansión Las garras de Awaji! Seguid leyendo para conocer todo lo que tenemos preparado y cómo empezar de inmediato el próximo capítulo de la aventura de Naoe y Yasuke. Descubre la próxima expansión de Assassin’s Creed Shadows. Viaja a una novedosa región repleta de belleza y misterio: la isla de Awaji. Hazte con un tesoro perdido mientras evitas las trampas y emboscadas de nuevos y letales enemigos. Siente la tensión con una nueva facción pisándote los talones y sembrando el caos en la misteriosa isla de Awaji. Domina el bō (un nuevo tipo de arma para Naoe), desbloquea nuevas habilidades, equipo y aptitudes, y consigue más de diez horas de contenido adicional. Disponible el 16 de septiembre

Las garras de Awaji se publica el 16 de septiembre a las 14:00 CEST

Podréis poneros al día con las notas de lanzamiento de la actualización del título 1.1.1, disponible el 11 de septiembre aquí.

Por último, si no habíais reservado el juego, tened en cuenta que la expansión podrá adquirirse en todas las plataformas por 25 €/$ el 16 de septiembre.

Las horas globales de lanzamiento para la expansión Las garras de Awaji son las siguientes:

PARTE I: DÓNDE Y CÓMO ACCEDER A LA EXPANSIÓN

Advertencia: Ligeros spoilers del juego base de Assassin’s Creed Shadows a continuación.

Para disfrutar de Las garras de Awaji tendréis que haber completado los arcos de la historia principal de Naoe y Yasuke. Aseguraos de haber finalizado la misión «Fuera de las sombras», que está disponible tras completar las misiones personales de Naoe, Yasuke y Junjirō.

Luego, cuando queráis emprender una nueva aventura por la misteriosa isla de Awaji, buscad al contacto de Hanzō en la guarida de Settsu.

PARTE II: NUEVO CONTENIDO DISPONIBLE CON LA EXPANSIÓN

El 16 de septiembre también estará disponible una nueva misión gratuita para quienes posean una copia del juego que presentará el bastón bō. Después de completar la misión que desbloquea el arma y enseña a Naoe a usarla, añadiréis el bō a su arsenal. Tened en cuenta que esta novedad es exclusiva para los propietarios de Las garras de Awaji.¡Esperamos que disfrutéis de esta nueva incorporación al arsenal de Naoe!

Los titulares de la expansión también encontrarán nuevas armaduras y piezas de equipo únicas a lo largo de la historia y las actividades de la expansión, con apariencias y poderes nuevos.

De forma similar, hay nuevas habilidades y aptitudes de arma tanto para Naoe como para Yasuke disponibles para todos los jugadores.

Sin embargo, los distintos bastones bō legendarios, cada uno con sus grabados exclusivos, se conseguirán principalmente en la isla de Awaji completando la historia y despejando castillos. Otros bastones bō legendarios estarán disponibles a través del Animus Hub y mediante lotes en la tienda.

PARTE III: REQUISITOS DEL JUEGO Y LA HISTORIA

¡Advertencia! A partir de este punto, spoilers importantes del juego base de Assassin’s Creed Shadows.

Si queréis llegar por la vía rápida desde cualquier punto de la historia en el que os encontréis, estas son las misiones que debéis completar y los objetivos que tenéis que eliminar para llegar al final del juego lo antes posible.

Tablón de enemigos del Shinbakufu

Misiones personales de Naoe

Misiones personales de Yasuke

Tablón de enemigos templarios

Junjirō: Misiones de la liga

«Fuera de las sombras» | Tomiko: Misión de la liga