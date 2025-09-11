La actualización gratuita de Elden Ring Nightreign añade nuevos desafíos con el modo Deep of Night

Compartir Facebook

ELDEN RING NIGHTREIGN, el juego independiente multijugador cooperativo de acción y supervivencia desarrollado por FromSoftware, Inc. y publicado por Bandai Namco Entertainment Inc., presenta nuevas formas de desafiar a los jugadores con el modo Deep of Night, disponible desde hoy para todos los jugadores. Este nuevo modo de juego añade desafíos considerables: quienes se atrevan a sumergirse en él recibirán un rango, y a medida que mejoren su clasificación con partidas ganadas, los desafíos aumentarán al superar ciertos hitos.

La última actualización de ELDEN RING NIGHTREIGN es completamente gratuita para todos los jugadores en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.

¡Descubre más sobre los desafíos que te esperan en ELDEN RING NIGHTREIGN viendo el tráiler de Deep of Night!

Más sobre Deep of Night

Pensado como un desafío de final de juego, los enemigos en todo Limveld serán más poderosos y algunos cambiarán su forma, representando un peligro extremo para los jugadores.

Para ayudar a enfrentarte a estos enemigos fortalecidos, habrá nuevas mejoras de armas por descubrir, aunque algunas también podrían tener efectos negativos, como aumentar el daño recibido.

Los jugadores podrán desbloquear tres nuevas ranuras para los objetos de esta actualización—un nuevo tipo de recompensa del modo Deep of Night—. Estas reliquias otorgan mejoras poderosas, pero como las nuevas armas variantes, su poder tiene un coste. La victoria requerirá cálculo preciso y ejecución hábil.

El modo Deep of Night está diseñado para los jugadores más valientes, ofreciendo un desafío extremo, mostrando las profundidades más oscuras del juego… e incluso la posibilidad de enfrentar, sin saberlo, a Everdark Sovereign Nightlord.

Sobre ELDEN RING NIGHTREIGN

ELDEN RING NIGHTREIGN ofrece una experiencia distinta a cualquier otra creada por FromSoftware, Inc. Se trata de un RPG de acción condensado donde cada partida es diferente, y el entorno del juego cambia y evoluciona constantemente.

Los jugadores eligen entre ocho personajes únicos, cada uno con armas y habilidades propias, y deben tomar decisiones rápidas sobre combate y exploración en un mapa que fluctúa entre biomas, armas y enemigos distintos. Cada sesión obliga a pensar con agilidad mientras la noche hace cambiar el escenario.

Sobrevivir cada día y escapar del círculo de fuego los enfrenta a jefes aterradores del universo de ELDEN RING y otros títulos de FromSoftware. Al tercer día, deberán enfrentarse a un jefe completamente nuevo con desafíos nunca antes vistos. La cooperación entre jugadores será vital, combinando habilidades para una experiencia sin igual en el universo de ELDEN RING.

Quienes caigan en batalla no lo perderán todo: las partidas fallidas otorgan reliquias que permiten personalizar y mejorar a los personajes según el estilo de juego. Además, los jugadores descubrirán nuevas narrativas en este universo paralelo al desentrañar la historia de cada misterioso Nightfarer.

ELDEN RING NIGHTREIGN ya está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC vía Steam.

