Ya disponible la demo de Digimon Story Time Stranger

Experimenta el comienzo de la historia y echa un vistazo a lo que te espera cuando llegue el juego el 3 de octubre de 2025. Los datos guardados de la demo serán transferibles, lo que permitirá a los jugadores continuar su aventura sin interrupciones una vez que el juego esté disponible. La demo de Digimon Story Time Stranger ya está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.

Al completar la demo, los jugadores desbloquearán el Modo Prueba de Aventura en Central Town, lo que les permitirá explorar áreas y mazmorras adicionales dentro del Mundo Digital de Iliad. Ten en cuenta que el progreso realizado en este modo no se transferirá a la versión completa del juego.

¡Sumérgete en Digimon Story Time Stranger ahora mismo viendo el tráiler de la demo!

Digimon Story Time Stranger es el título más reciente de la querida franquicia Digimon. Los jugadores se unirán a ADAMAS, una organización secreta dedicada a investigar y resolver fenómenos anómalos. A medida que una serie de eventos misteriosos amenaza tanto al Mundo Humano como al Mundo Digital, los jugadores deberán viajar a través del tiempo para descubrir la verdad, desafiando al destino codo con codo con sus compañeros Digimon.

Digimon Story Time Stranger se lanzará el 3 de octubre de 2025 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Las reservas físicas y digitales ya están disponibles para todas las plataformas.

Para más información sobre Digimon Story Time Stranger y otros productos de Bandai Namco Entertainment Europe, visita: https://es.bandainamcoent.eu/.