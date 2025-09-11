EA SPORTS FC 26 ha revelado las valoraciones de los jugadores de la Saudi Pro Legue



Juan Cascón Baños Destacada, Juegos, Tecnología


EA SPORTS FC 26 ha revelado las valoraciones de los jugadores de la Saudi Pro Legue

EA SPORTS™ FC REVELA LAS MEJORES VALORACIONES DE JUGADORES DE LA SAUDI PRO-LEAGUE EN FC™ 26

Gracias a los datos auténticos de partidos reales, conoce a los mejores jugadores de la Saudi Pro Legue que están ofreciendo su máximo rendimiento.

¡La Semana de las Valoraciones ya ha llegado y las estadísticas están aquí! Hoy, EA SPORTS FC 26 ha revelado las valoraciones de los jugadores de la Saudi Pro Legue, ofreciendo un primer vistazo al conjunto completo de talento global y estadísticas estelares en EA SPORTS FC™ 26.

La lista de la Saudi Pro Legue está encabezada por leyendas del fútbol de clase mundial como Cristiano Ronaldo, Iñigo Martínez, Karim Benzema y muchos más.

Top 26 Jugadores Masculinos PL en EA SPORTS FC 26

 

First Name

Last Name

Common Name

OVR

Position

Team

League

First Name

C. Ronaldo

dos Santos Aveiro

Cristiano Ronaldo

85

ST

Al Nassr

ROSHN Saudi League

C. Ronaldo

Iñigo

Martínez Berridi

Iñigo Martínez

85

CB

Al Nassr

ROSHN Saudi League

Iñigo

Karim

Benzema

 

85

ST

Al Ittihad

ROSHN Saudi League

Karim

N’Golo

Kanté

 

85

CDM

Al Ittihad

ROSHN Saudi League

N’Golo

João Pedro

Cavaco Cancelo

João Cancelo

84

RB

Al Hilal

ROSHN Saudi League

João Pedro

Sergej

Milinković-Savić

 

84

CM

Al Hilal

ROSHN Saudi League

Sergej

Rúben Diogo

da Silva Neves

Rúben Neves

84

CDM

Al Hilal

ROSHN Saudi League

Rúben Diogo

Theo

Hernández

 

84

LB

Al Hilal

ROSHN Saudi League

Theo

Riyad

Mahrez

 

84

RM

Al Ahli

ROSHN Saudi League

Riyad

Moussa

Diaby

 

84

RM

Al Ittihad

ROSHN Saudi League

Moussa

Sadio

Mané

 

83

LM

Al Nassr

ROSHN Saudi League

Sadio

Kalidou

Koulibaly

 

82

CB

Al Hilal

ROSHN Saudi League

Kalidou

Yassine

Bounou

 

82

GK

Al Hilal

ROSHN Saudi League

Yassine

Salem

Al Dawsari

 

82

LM

Al Hilal

ROSHN Saudi League

Salem

Malcom Filipe

Silva de Oliveira

Malcom

82

CAM

Al Hilal

ROSHN Saudi League

Malcom Filipe

Otávio Edmilson

da Silva Monteiro

Otávio

82

CAM

Al Nassr

ROSHN Saudi League

Otávio Edmilson

Aymeric

Laporte

 

82

CB

Al Nassr

ROSHN Saudi League

Aymeric

Roger

Ibañez da Silva

Ibañez

82

CB

Al Ahli

ROSHN Saudi League

Roger

Fábio

Henrique Tavares

Fabinho

82

CDM

Al Ittihad

ROSHN Saudi League

Fábio

Aleksandar

Mitrović

 

81

ST

Al Hilal

ROSHN Saudi League

Aleksandar

Marcelo

Brozović

 

81

CDM

Al Nassr

ROSHN Saudi League

Marcelo

Mohamed

Simakan

 

81

CB

Al Nassr

ROSHN Saudi League

Mohamed

Ivan

Toney

 

81

ST

Al Ahli

ROSHN Saudi League

Ivan

Wenderson

Nascimento Galeno

Galeno

81

LM

Al Ahli

ROSHN Saudi League

Wenderson

Danilo Luís

Hélio Pereira

Danilo Pereira

81

CB

Al Ittihad

ROSHN Saudi League

Danilo Luís

Bento Matheus

Krepski

Bento

80

GK

Al Nassr

ROSHN Saudi League

Bento Matheus

 

La comunidad de FC están invitados a compartir sus opiniones sobre sus Ratings a través de la Base de Datos de Valoraciones (online) y en las redes sociales oficiales de FC (secciones de comentarios), para hacer saber al equipo de FC qué valoraciones consideran justas o no. El foro de comentarios estará disponible una vez que la Base de Datos completa se publique, el viernes 12 a las 21:00H.

RESERVA YA EA SPORTS FC 26

FC 26 Ratings Lanzamiento

  • Lunes 8 de septiembre:
    • Top 26 Men –5PM CET
    • Top 26 Women –5.30PM CET
    • Nota de Prensa complete – 5.30 PM CET
  • Martes 9 de septiembre:
    • Premier League –5PM CET
    • Barclays Women’s Super League –7PM CET
  • Miércoles 10 de septiembre:
    • Saudi Pro League –3PM CET
    • LaLiga EA SPORTS –5PM CET
    • LigaF –7PM CET
  • Jueves 11 de septiembre:
    • Frauen Bundesliga- 3PM CET
    • Bundesliga –5PM CET
    • MLS –7PM CET
    • NWSL –9PM CET
  • Viernes 12 de septiembre:
    • D1 Arkema –3PM CET
    • Ligue 1 –5PM CET
    • Serie A –7PM CET
    • Full Database Go-live –9PM CET

 

Las reservas de EA SPORTS FC 26 ya están disponibles. El juego se lanzará en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. EA SPORTS FC 26 estará disponible en todo el mundo a partir del 26 de septiembre de 2025, con acceso anticipado a través de la Ultimate Edition desde el 19 de septiembre de 2025

. Leer artículo completo en Frikipandi EA SPORTS FC 26 ha revelado las valoraciones de los jugadores de la Saudi Pro Legue.

Te interesa

Bandai Namco Entertainment Europe distribuirá la edición física de Rematch

Bandai Namco Entertainment Europe distribuirá la edición física de Rematch

Bandai Namco Entertainment Europe anuncia que Rematch, el juego de fútbol de acción online desarrollado por …

Powered by Frikipandi.com. Juan Cascón Todos los derechos reservados. ©  
Home page Copyright © 2019 Shangai | Como página de inico | Añadir Buscador I.E - Firefox | Twitter | Facebook | Sitemap | Contacto
Últimas noticias de Frikipandi.com

Las noticias se actualizan cada 15 minutos.