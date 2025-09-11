EA SPORTS™ FC REVELA LAS MEJORES VALORACIONES DE JUGADORES DE LA SAUDI PRO-LEAGUE EN FC™ 26
Gracias a los datos auténticos de partidos reales, conoce a los mejores jugadores de la Saudi Pro Legue que están ofreciendo su máximo rendimiento.
¡La Semana de las Valoraciones ya ha llegado y las estadísticas están aquí! Hoy, EA SPORTS FC 26 ha revelado las valoraciones de los jugadores de la Saudi Pro Legue, ofreciendo un primer vistazo al conjunto completo de talento global y estadísticas estelares en EA SPORTS FC™ 26.
La lista de la Saudi Pro Legue está encabezada por leyendas del fútbol de clase mundial como Cristiano Ronaldo, Iñigo Martínez, Karim Benzema y muchos más.
Top 26 Jugadores Masculinos PL en EA SPORTS FC 26
First Name
Last Name
Common Name
OVR
Position
Team
League
First Name
C. Ronaldo
dos Santos Aveiro
Cristiano Ronaldo
85
ST
Al Nassr
ROSHN Saudi League
C. Ronaldo
Iñigo
Martínez Berridi
Iñigo Martínez
85
CB
Al Nassr
ROSHN Saudi League
Iñigo
Karim
Benzema
85
ST
Al Ittihad
ROSHN Saudi League
Karim
N’Golo
Kanté
85
CDM
Al Ittihad
ROSHN Saudi League
N’Golo
João Pedro
Cavaco Cancelo
João Cancelo
84
RB
Al Hilal
ROSHN Saudi League
João Pedro
Sergej
Milinković-Savić
84
CM
Al Hilal
ROSHN Saudi League
Sergej
Rúben Diogo
da Silva Neves
Rúben Neves
84
CDM
Al Hilal
ROSHN Saudi League
Rúben Diogo
Theo
Hernández
84
LB
Al Hilal
ROSHN Saudi League
Theo
Riyad
Mahrez
84
RM
Al Ahli
ROSHN Saudi League
Riyad
Moussa
Diaby
84
RM
Al Ittihad
ROSHN Saudi League
Moussa
Sadio
Mané
83
LM
Al Nassr
ROSHN Saudi League
Sadio
Kalidou
Koulibaly
82
CB
Al Hilal
ROSHN Saudi League
Kalidou
Yassine
Bounou
82
GK
Al Hilal
ROSHN Saudi League
Yassine
Salem
Al Dawsari
82
LM
Al Hilal
ROSHN Saudi League
Salem
Malcom Filipe
Silva de Oliveira
Malcom
82
CAM
Al Hilal
ROSHN Saudi League
Malcom Filipe
Otávio Edmilson
da Silva Monteiro
Otávio
82
CAM
Al Nassr
ROSHN Saudi League
Otávio Edmilson
Aymeric
Laporte
82
CB
Al Nassr
ROSHN Saudi League
Aymeric
Roger
Ibañez da Silva
Ibañez
82
CB
Al Ahli
ROSHN Saudi League
Roger
Fábio
Henrique Tavares
Fabinho
82
CDM
Al Ittihad
ROSHN Saudi League
Fábio
Aleksandar
Mitrović
81
ST
Al Hilal
ROSHN Saudi League
Aleksandar
Marcelo
Brozović
81
CDM
Al Nassr
ROSHN Saudi League
Marcelo
Mohamed
Simakan
81
CB
Al Nassr
ROSHN Saudi League
Mohamed
Ivan
Toney
81
ST
Al Ahli
ROSHN Saudi League
Ivan
Wenderson
Nascimento Galeno
Galeno
81
LM
Al Ahli
ROSHN Saudi League
Wenderson
Danilo Luís
Hélio Pereira
Danilo Pereira
81
CB
Al Ittihad
ROSHN Saudi League
Danilo Luís
Bento Matheus
Krepski
Bento
80
GK
Al Nassr
ROSHN Saudi League
Bento Matheus
La comunidad de FC están invitados a compartir sus opiniones sobre sus Ratings a través de la Base de Datos de Valoraciones (online) y en las redes sociales oficiales de FC (secciones de comentarios), para hacer saber al equipo de FC qué valoraciones consideran justas o no. El foro de comentarios estará disponible una vez que la Base de Datos completa se publique, el viernes 12 a las 21:00H.
FC 26 Ratings Lanzamiento
- Lunes 8 de septiembre:
- Top 26 Men –5PM CET
- Top 26 Women –5.30PM CET
- Nota de Prensa complete – 5.30 PM CET
- Martes 9 de septiembre:
- Premier League –5PM CET
- Barclays Women’s Super League –7PM CET
- Miércoles 10 de septiembre:
- Saudi Pro League –3PM CET
- LaLiga EA SPORTS –5PM CET
- LigaF –7PM CET
- Jueves 11 de septiembre:
- Frauen Bundesliga- 3PM CET
- Bundesliga –5PM CET
- MLS –7PM CET
- NWSL –9PM CET
- Viernes 12 de septiembre:
- D1 Arkema –3PM CET
- Ligue 1 –5PM CET
- Serie A –7PM CET
- Full Database Go-live –9PM CET
Las reservas de EA SPORTS FC 26 ya están disponibles. El juego se lanzará en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. EA SPORTS FC 26 estará disponible en todo el mundo a partir del 26 de septiembre de 2025, con acceso anticipado a través de la Ultimate Edition desde el 19 de septiembre de 2025.