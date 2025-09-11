EA SPORTS FC 26 ha revelado las valoraciones de los jugadores de la Saudi Pro Legue

EA SPORTS™ FC REVELA LAS MEJORES VALORACIONES DE JUGADORES DE LA SAUDI PRO-LEAGUE EN FC™ 26

Gracias a los datos auténticos de partidos reales, conoce a los mejores jugadores de la Saudi Pro Legue que están ofreciendo su máximo rendimiento.

¡La Semana de las Valoraciones ya ha llegado y las estadísticas están aquí! Hoy, EA SPORTS FC 26 ha revelado las valoraciones de los jugadores de la Saudi Pro Legue, ofreciendo un primer vistazo al conjunto completo de talento global y estadísticas estelares en EA SPORTS FC™ 26.

La lista de la Saudi Pro Legue está encabezada por leyendas del fútbol de clase mundial como Cristiano Ronaldo, Iñigo Martínez, Karim Benzema y muchos más.

Top 26 Jugadores Masculinos PL en EA SPORTS FC 26

First Name Last Name Common Name OVR Position Team League First Name C. Ronaldo dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo 85 ST Al Nassr ROSHN Saudi League C. Ronaldo Iñigo Martínez Berridi Iñigo Martínez 85 CB Al Nassr ROSHN Saudi League Iñigo Karim Benzema 85 ST Al Ittihad ROSHN Saudi League Karim N’Golo Kanté 85 CDM Al Ittihad ROSHN Saudi League N’Golo João Pedro Cavaco Cancelo João Cancelo 84 RB Al Hilal ROSHN Saudi League João Pedro Sergej Milinković-Savić 84 CM Al Hilal ROSHN Saudi League Sergej Rúben Diogo da Silva Neves Rúben Neves 84 CDM Al Hilal ROSHN Saudi League Rúben Diogo Theo Hernández 84 LB Al Hilal ROSHN Saudi League Theo Riyad Mahrez 84 RM Al Ahli ROSHN Saudi League Riyad Moussa Diaby 84 RM Al Ittihad ROSHN Saudi League Moussa Sadio Mané 83 LM Al Nassr ROSHN Saudi League Sadio Kalidou Koulibaly 82 CB Al Hilal ROSHN Saudi League Kalidou Yassine Bounou 82 GK Al Hilal ROSHN Saudi League Yassine Salem Al Dawsari 82 LM Al Hilal ROSHN Saudi League Salem Malcom Filipe Silva de Oliveira Malcom 82 CAM Al Hilal ROSHN Saudi League Malcom Filipe Otávio Edmilson da Silva Monteiro Otávio 82 CAM Al Nassr ROSHN Saudi League Otávio Edmilson Aymeric Laporte 82 CB Al Nassr ROSHN Saudi League Aymeric Roger Ibañez da Silva Ibañez 82 CB Al Ahli ROSHN Saudi League Roger Fábio Henrique Tavares Fabinho 82 CDM Al Ittihad ROSHN Saudi League Fábio Aleksandar Mitrović 81 ST Al Hilal ROSHN Saudi League Aleksandar Marcelo Brozović 81 CDM Al Nassr ROSHN Saudi League Marcelo Mohamed Simakan 81 CB Al Nassr ROSHN Saudi League Mohamed Ivan Toney 81 ST Al Ahli ROSHN Saudi League Ivan Wenderson Nascimento Galeno Galeno 81 LM Al Ahli ROSHN Saudi League Wenderson Danilo Luís Hélio Pereira Danilo Pereira 81 CB Al Ittihad ROSHN Saudi League Danilo Luís Bento Matheus Krepski Bento 80 GK Al Nassr ROSHN Saudi League Bento Matheus

La comunidad de FC están invitados a compartir sus opiniones sobre sus Ratings a través de la Base de Datos de Valoraciones (online) y en las redes sociales oficiales de FC (secciones de comentarios), para hacer saber al equipo de FC qué valoraciones consideran justas o no. El foro de comentarios estará disponible una vez que la Base de Datos completa se publique, el viernes 12 a las 21:00H.

RESERVA YA EA SPORTS FC 26

FC 26 Ratings Lanzamiento

Lunes 8 de septiembre:

Top 26 Men –5PM CET Top 26 Women –5.30PM CET Nota de Prensa complete – 5.30 PM CET



Martes 9 de septiembre:

Premier League –5PM CET Barclays Women’s Super League –7PM CET



Miércoles 10 de septiembre:

Saudi Pro League –3PM CET LaLiga EA SPORTS –5PM CET LigaF –7PM CET



Jueves 11 de septiembre:

Frauen Bundesliga- 3PM CET Bundesliga –5PM CET MLS –7PM CET NWSL –9PM CET



Viernes 12 de septiembre:

D1 Arkema –3PM CET Ligue 1 –5PM CET Serie A –7PM CET Full Database Go-live –9PM CET



Las reservas de EA SPORTS FC 26 ya están disponibles. El juego se lanzará en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. EA SPORTS FC 26 estará disponible en todo el mundo a partir del 26 de septiembre de 2025, con acceso anticipado a través de la Ultimate Edition desde el 19 de septiembre de 2025