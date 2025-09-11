Bandai Namco Entertainment Europe distribuirá la edición física de Rematch

Compartir Facebook

Bandai Namco Entertainment Europe anuncia que Rematch, el juego de fútbol de acción online desarrollado por Sloclap, estará disponible en formato físico a partir del 14 de noviembre de 2025 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Este lanzamiento marca el debut del juego en tiendas físicas, tras alcanzar los 6 millones de jugadores únicos apenas tres meses después de su estreno digital.

La versión física, denominada Rematch: Elite Edition, incluirá todo el contenido de la Temporada 1, cuyo lanzamiento está previsto para finales de este mes, así como compatibilidad multiplataforma.

¡No te pierdas el tráiler de Rematch: Elite Edition y descubre el juego!

Rematch: Elite Edition será distribuido por Bandai Namco Entertainment Europe y sus filiales en EMEA, Australia y Nueva Zelanda. Esta edición, pensada para los jugadores más competitivos, incluirá abundante contenido digital:

Dos Captain Pass de mejora Permiten a los jugadores actualizar su Pase gratuito al Captain Pass, desbloqueando recompensas premium como nuevos peinados, botas y patrones de ropa.

Permiten a los jugadores actualizar su Pase gratuito al Captain Pass, desbloqueando recompensas premium como nuevos peinados, botas y patrones de ropa. Fondo de jugador y título “Blazon” Una forma de destacar el nombre del jugador con un diseño visual único.

Una forma de destacar el nombre del jugador con un diseño visual único. Set de joyas Blazon Añade estilo dentro del campo con anillos, pulseras, pendientes y un collar.

Añade estilo dentro del campo con anillos, pulseras, pendientes y un collar. Camiseta sin mangas Blazon Buckler Una clásica camiseta sin mangas con elegancia Blazon, diseñada para quienes muestran fortaleza en cada partido.

Una clásica camiseta sin mangas con elegancia Blazon, diseñada para quienes muestran fortaleza en cada partido. Botas Glitcher Unas botas futuristas que brillan en tonos morados mientras corres hacia el próximo gol.

Unas botas futuristas que brillan en tonos morados mientras corres hacia el próximo gol. Blazon Augmented Reality Cage Transforma cada partido con un vibrante despliegue visual.

Transforma cada partido con un vibrante despliegue visual. Gorra digital Blazon Una declaración de estilo, identidad y determinación con un diseño llamativo.

REMATCH: el “deporte rey” como nunca antes lo habías jugado

Rematch reinventa el fútbol en el mundo del videojuego. Enfrentamientos de alta intensidad en modos 3v3, 4v4 o 5v5, en los que cada jugador controla a un personaje desde una perspectiva en tercera persona, dentro de arenas digitales de inspiración fantástica. Sin faltas ni fueras de juego, cada partido se convierte en un duelo táctico donde la velocidad de reacción y el juego en equipo son claves para la victoria.

Rematch está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Para más información, visita: playrematch.com y síguenos en Twitter: @PlayRematch.

Para conocer más títulos de Bandai Namco Entertainment Europe, visita: https://es.bandainamcoent.eu/