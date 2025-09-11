EA SPORTS FC 26 revela a los mejores jugadores de la Bundesliga y la Frauen Bundesliga



EA SPORTS FC 26 REVELA LAS MEJORES VALORACIONES DE JUGADORES DE LA BUNDESLIGA Y FRAUEN BUNDESLIGA EN FC 26

Gracias a los datos auténticos de partidos reales, conoce a los mejores jugadores de la Bundesliga y la Frauen Bundesliga que están ofreciendo su máximo rendimiento.

¡La Semana de las Valoraciones ya ha llegado y las estadísticas están aquí! Hoy, EA SPORTS FC ha revelado las valoraciones de los jugadores de la Bundesliga y la Frauen Bundesliga, ofreciendo un primer vistazo al conjunto completo de talento global y estadísticas estelares en EA SPORTS FC™ 26. La lista de la Bundesliga está encabezada por leyendas del fútbol de clase mundial como Joshua Kimmich, Harry Kane, Jamal Musiala y muchos más. Por su parte, la Frauen Bundesliga cuenta con estrellas de primer nivel como Klara Bühl, Lea Schüller, Pernille Harder y otras más.

 

Top 26 Jugadores Masculinos Bundesliga en EA SPORTS FC 26

Rank

First Name

Last Name

Common Name

OVR

Position

Team

League

1

Joshua

Kimmich

89

CDM

FC Bayern München

Bundesliga

2

Harry

Kane

89

ST

FC Bayern München

Bundesliga

3

Jamal

Musiala

88

CAM

FC Bayern München

Bundesliga

4

Serhou

Guirassy

87

ST

Borussia Dortmund

Bundesliga

5

Jonathan

Tah

87

CB

FC Bayern München

Bundesliga

6

Michael

Olise

86

RM

FC Bayern München

Bundesliga

7

Gregor

Kobel

86

GK

Borussia Dortmund

Bundesliga

8

Luis

Díaz

85

LM

FC Bayern München

Bundesliga

9

Patrik

Schick

85

ST

Leverkusen

Bundesliga

10

Nico

Schlotterbeck

85

CB

Borussia Dortmund

Bundesliga

11

Dayot

Upamecano

85

CB

FC Bayern München

Bundesliga

12

Péter

Gulácsi

85

GK

RB Leipzig

Bundesliga

13

Alphonso

Davies

84

LB

FC Bayern München

Bundesliga

14

Exequiel

Palacios

84

CM

Leverkusen

Bundesliga

15

Willi

Orban

84

CB

RB Leipzig

Bundesliga

16

Alejandro

Grimaldo García

Grimaldo

84

LM

Leverkusen

Bundesliga

17

Manuel

Neuer

84

GK

FC Bayern München

Bundesliga

18

Angelo

Stiller

83

CDM

VfB Stuttgart

Bundesliga

19

Oliver

Baumann

83

GK

TSG Hoffenheim

Bundesliga

20

Julian

Brandt

83

CAM

Borussia Dortmund

Bundesliga

21

Aleix

García Serrano

Aleix García

83

CM

Leverkusen

Bundesliga

22

Ritsu

Doan

82

RM

Frankfurt

Bundesliga

23

Jonathan

Burkardt

82

ST

Frankfurt

Bundesliga

24

Maximilian

Mittelstädt

82

LB

VfB Stuttgart

Bundesliga

25

Robin

Koch

82

CB

Frankfurt

Bundesliga

26

Felix

Nmecha

82

CDM

Borussia Dortmund

Bundesliga

Top 26 Jugadores Femeninos BWS en EA SPORTS FC 26

Rank

First Name

Last Name

Common Name

OVR

Position

Team

League

1

Klara

Bühl

86

LM

GPFBL

FC Bayern München

2

Lea

Schüller

86

ST

GPFBL

FC Bayern München

3

Pernille

Harder

86

CAM

GPFBL

FC Bayern München

4

Laura

Freigang

85

CAM

GPFBL

Frankfurt

5

Georgia

Stanway

85

CDM

GPFBL

FC Bayern München

6

Alexandra

Popp

85

ST

GPFBL

VfL Wolfsburg

7

Svenja

Huth

85

CM

GPFBL

VfL Wolfsburg

8

Giulia

Gwinn

84

RB

GPFBL

FC Bayern München

9

Géraldine

Reuteler

84

ST

GPFBL

Frankfurt

10

Lena

Oberdorf

84

CDM

GPFBL

FC Bayern München

11

Glódís Perla

Viggósdóttir

84

CB

GPFBL

FC Bayern München

12

Lineth

Beerensteyn

84

LW

GPFBL

VfL Wolfsburg

13

Janina

Minge

84

CM

GPFBL

VfL Wolfsburg

14

Arianna

Caruso

83

CM

GPFBL

FC Bayern München

15

Selina

Cerci

83

ST

GPFBL

TSG Hoffenheim

16

Vanessa

Gilles

83

CB

GPFBL

FC Bayern München

17

Nicole

Anyomi

83

ST

GPFBL

Frankfurt

18

Lena

Lattwein

83

CM

GPFBL

VfL Wolfsburg

19

Linda

Dallmann

83

RM

GPFBL

FC Bayern München

20

Elisa

Senß

82

CM

GPFBL

Frankfurt

21

Vanessa

Fudalla

82

CAM

GPFBL

Leverkusen

22

Sophia

Kleinherne

82

CB

GPFBL

VfL Wolfsburg

23

Kristin

Kögel

82

LM

GPFBL

Leverkusen

24

Carolin

Simon

82

LB

GPFBL

FC Bayern München

25

Kessya

Bussy

82

LW

GPFBL

VfL Wolfsburg

26

Magdalena

Eriksson

82

CB

GPFBL

FC Bayern München

La comunidad de FC están invitados a compartir sus opiniones sobre sus Ratings a través de la Base de Datos de Valoraciones (online) y en las redes sociales oficiales de FC (secciones de comentarios), para hacer saber al equipo de FC qué valoraciones consideran justas o no. El foro de comentarios estará disponible una vez que la Base de Datos completa se publique, el viernes 12 a las 21:00H.

RESERVA YA EA SPORTS FC 26

FC 26 Ratings Lanzamiento

  • Lunes 8 de septiembre:
    • Top 26 Men –5PM CET
    • Top 26 Women –5.30PM CET
    • Nota de Prensa complete – 5.30 PM CET
  • Martes 9 de septiembre:
    • Premier League –5PM CET
    • Barclays Women’s Super League –7PM CET
  • Miércoles 10 de septiembre:
    • Saudi Pro League –3PM CET
    • LaLiga EA SPORTS –5PM CET
    • LigaF –7PM CET
  • Jueves 11 de septiembre:
    • Frauen Bundesliga- 3PM CET
    • Bundesliga –5PM CET
    • MLS –7PM CET
    • NWSL –9PM CET
  • Viernes 12 de septiembre:
    • D1 Arkema –3PM CET
    • Ligue 1 –5PM CET
    • Serie A –7PM CET
    • Full Database Go-live –9PM CET

Las reservas de EA SPORTS FC 26 ya están disponibles. El juego se lanzará en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. EA SPORTS FC 26 estará disponible en todo el mundo a partir del 26 de septiembre de 2025, con acceso anticipado a través de la Ultimate Edition desde el 19 de septiembre de 2025.

