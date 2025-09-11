EA SPORTS FC 26 revela a los mejores jugadores de la Bundesliga y la Frauen Bundesliga

EA SPORTS FC 26 REVELA LAS MEJORES VALORACIONES DE JUGADORES DE LA BUNDESLIGA Y FRAUEN BUNDESLIGA EN FC 26
Gracias a los datos auténticos de partidos reales, conoce a los mejores jugadores de la Bundesliga y la Frauen Bundesliga que están ofreciendo su máximo rendimiento.
¡La Semana de las Valoraciones ya ha llegado y las estadísticas están aquí! Hoy, EA SPORTS FC ha revelado las valoraciones de los jugadores de la Bundesliga y la Frauen Bundesliga, ofreciendo un primer vistazo al conjunto completo de talento global y estadísticas estelares en EA SPORTS FC™ 26. La lista de la Bundesliga está encabezada por leyendas del fútbol de clase mundial como Joshua Kimmich, Harry Kane, Jamal Musiala y muchos más. Por su parte, la Frauen Bundesliga cuenta con estrellas de primer nivel como Klara Bühl, Lea Schüller, Pernille Harder y otras más.
Top 26 Jugadores Masculinos Bundesliga en EA SPORTS FC 26
Rank
First Name
Last Name
Common Name
OVR
Position
Team
League
1
Joshua
Kimmich
89
CDM
FC Bayern München
Bundesliga
2
Harry
Kane
89
ST
FC Bayern München
Bundesliga
3
Jamal
Musiala
88
CAM
FC Bayern München
Bundesliga
4
Serhou
Guirassy
87
ST
Borussia Dortmund
Bundesliga
5
Jonathan
Tah
87
CB
FC Bayern München
Bundesliga
6
Michael
Olise
86
RM
FC Bayern München
Bundesliga
7
Gregor
Kobel
86
GK
Borussia Dortmund
Bundesliga
8
Luis
Díaz
85
LM
FC Bayern München
Bundesliga
9
Patrik
Schick
85
ST
Leverkusen
Bundesliga
10
Nico
Schlotterbeck
85
CB
Borussia Dortmund
Bundesliga
11
Dayot
Upamecano
85
CB
FC Bayern München
Bundesliga
12
Péter
Gulácsi
85
GK
RB Leipzig
Bundesliga
13
Alphonso
Davies
84
LB
FC Bayern München
Bundesliga
14
Exequiel
Palacios
84
CM
Leverkusen
Bundesliga
15
Willi
Orban
84
CB
RB Leipzig
Bundesliga
16
Alejandro
Grimaldo García
Grimaldo
84
LM
Leverkusen
Bundesliga
17
Manuel
Neuer
84
GK
FC Bayern München
Bundesliga
18
Angelo
Stiller
83
CDM
VfB Stuttgart
Bundesliga
19
Oliver
Baumann
83
GK
TSG Hoffenheim
Bundesliga
20
Julian
Brandt
83
CAM
Borussia Dortmund
Bundesliga
21
Aleix
García Serrano
Aleix García
83
CM
Leverkusen
Bundesliga
22
Ritsu
Doan
82
RM
Frankfurt
Bundesliga
23
Jonathan
Burkardt
82
ST
Frankfurt
Bundesliga
24
Maximilian
Mittelstädt
82
LB
VfB Stuttgart
Bundesliga
25
Robin
Koch
82
CB
Frankfurt
Bundesliga
26
Felix
Nmecha
82
CDM
Borussia Dortmund
Bundesliga
Top 26 Jugadores Femeninos BWS en EA SPORTS FC 26
Rank
First Name
Last Name
Common Name
OVR
Position
Team
League
1
Klara
Bühl
86
LM
GPFBL
FC Bayern München
2
Lea
Schüller
86
ST
GPFBL
FC Bayern München
3
Pernille
Harder
86
CAM
GPFBL
FC Bayern München
4
Laura
Freigang
85
CAM
GPFBL
Frankfurt
5
Georgia
Stanway
85
CDM
GPFBL
FC Bayern München
6
Alexandra
Popp
85
ST
GPFBL
VfL Wolfsburg
7
Svenja
Huth
85
CM
GPFBL
VfL Wolfsburg
8
Giulia
Gwinn
84
RB
GPFBL
FC Bayern München
9
Géraldine
Reuteler
84
ST
GPFBL
Frankfurt
10
Lena
Oberdorf
84
CDM
GPFBL
FC Bayern München
11
Glódís Perla
Viggósdóttir
84
CB
GPFBL
FC Bayern München
12
Lineth
Beerensteyn
84
LW
GPFBL
VfL Wolfsburg
13
Janina
Minge
84
CM
GPFBL
VfL Wolfsburg
14
Arianna
Caruso
83
CM
GPFBL
FC Bayern München
15
Selina
Cerci
83
ST
GPFBL
TSG Hoffenheim
16
Vanessa
Gilles
83
CB
GPFBL
FC Bayern München
17
Nicole
Anyomi
83
ST
GPFBL
Frankfurt
18
Lena
Lattwein
83
CM
GPFBL
VfL Wolfsburg
19
Linda
Dallmann
83
RM
GPFBL
FC Bayern München
20
Elisa
Senß
82
CM
GPFBL
Frankfurt
21
Vanessa
Fudalla
82
CAM
GPFBL
Leverkusen
22
Sophia
Kleinherne
82
CB
GPFBL
VfL Wolfsburg
23
Kristin
Kögel
82
LM
GPFBL
Leverkusen
24
Carolin
Simon
82
LB
GPFBL
FC Bayern München
25
Kessya
Bussy
82
LW
GPFBL
VfL Wolfsburg
26
Magdalena
Eriksson
82
CB
GPFBL
FC Bayern München
La comunidad de FC están invitados a compartir sus opiniones sobre sus Ratings a través de la Base de Datos de Valoraciones (online) y en las redes sociales oficiales de FC (secciones de comentarios), para hacer saber al equipo de FC qué valoraciones consideran justas o no. El foro de comentarios estará disponible una vez que la Base de Datos completa se publique, el viernes 12 a las 21:00H.
FC 26 Ratings Lanzamiento
- Lunes 8 de septiembre:
- Top 26 Men –5PM CET
- Top 26 Women –5.30PM CET
- Nota de Prensa complete – 5.30 PM CET
- Martes 9 de septiembre:
- Premier League –5PM CET
- Barclays Women’s Super League –7PM CET
- Miércoles 10 de septiembre:
- Saudi Pro League –3PM CET
- LaLiga EA SPORTS –5PM CET
- LigaF –7PM CET
- Jueves 11 de septiembre:
- Frauen Bundesliga- 3PM CET
- Bundesliga –5PM CET
- MLS –7PM CET
- NWSL –9PM CET
- Viernes 12 de septiembre:
- D1 Arkema –3PM CET
- Ligue 1 –5PM CET
- Serie A –7PM CET
- Full Database Go-live –9PM CET
Las reservas de EA SPORTS FC 26 ya están disponibles. El juego se lanzará en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. EA SPORTS FC 26 estará disponible en todo el mundo a partir del 26 de septiembre de 2025, con acceso anticipado a través de la Ultimate Edition desde el 19 de septiembre de 2025.