EA SPORTS FC 26 ha revelado las valoraciones de los jugadores de la LALIGA y de Liga F en España

EA SPORTS FC 26 REVELA LAS MEJORES VALORACIONES DE JUGADORES DE LA LALIGA Y DE LIGA F EN FC™ 26

Gracias a los datos auténticos de partidos reales, conoce a los mejores jugadores de LALIGA y Liga F que están ofreciendo su máximo rendimiento.

¡La Semana de las Valoraciones ya ha llegado y las estadísticas están aquí! Hoy, EA SPORTS FC 26 ha revelado las valoraciones de los jugadores de la LALIGA y de Liga F, ofreciendo un primer vistazo al conjunto completo de talento global y estadísticas estelares en EA SPORTS FC™ 26.

La lista de la LALIGA está encabezada por leyendas del fútbol de clase mundial como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Lamine Yamal y muchos más. Por su parte, Liga F cuenta con estrellas de primer nivel como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Graham Hamsen y otras más.

Top 26 Jugadores Masculinos PL en EA SPORTS FC 26

First Name

Last Name

Common Name

OVR

Position

Team

League

First Name

Kylian

Mbappé

 

91

ST

Real Madrid

LALIGA EA SPORTS

Kylian

Jude

Bellingham

 

90

CAM

Real Madrid

LALIGA EA SPORTS

Jude

Lamine Yamal

Nasraoui Ebana

Lamine Yamal

89

RM

FC Barcelona

LALIGA EA SPORTS

Lamine Yamal

Raphael

Dias Belloli

Raphinha

89

LM

FC Barcelona

LALIGA EA SPORTS

Raphael

Pedro

González López

Pedri

89

CM

FC Barcelona

LALIGA EA SPORTS

Pedro

Federico

Valverde

 

89

CM

Real Madrid

LALIGA EA SPORTS

Federico

Vinícius José

de Oliveira Júnior

Vini Jr.

89

LW

Real Madrid

LALIGA EA SPORTS

Vinícius José

Thibaut

Courtois

 

89

GK

Real Madrid

LALIGA EA SPORTS

Thibaut

Jan

Oblak

 

88

GK

Atlético de Madrid

LALIGA EA SPORTS

Jan

Robert

Lewandowski

 

88

ST

FC Barcelona

LALIGA EA SPORTS

Robert

Julián

Alvarez

 

87

ST

Atlético de Madrid

LALIGA EA SPORTS

Julián

Frenkie

de Jong

 

87

CM

FC Barcelona

LALIGA EA SPORTS

Frenkie

Jules

Koundé

 

87

RB

FC Barcelona

LALIGA EA SPORTS

Jules

Nicholas

Williams Arthuer

Nico Williams

86

LM

Athletic Club

LALIGA EA SPORTS

Nicholas

Marc-André

ter Stegen

 

86

GK

FC Barcelona

LALIGA EA SPORTS

Marc-André

Trent

Alexander-Arnold

 

86

RB

Real Madrid

LALIGA EA SPORTS

Trent

Antonio

Rüdiger

 

86

CB

Real Madrid

LALIGA EA SPORTS

Antonio

Unai

Simón Mendibil

Unai Simón

85

GK

Athletic Club

LALIGA EA SPORTS

Unai

Antoine

Griezmann

 

85

ST

Atlético de Madrid

LALIGA EA SPORTS

Antoine

Daniel

Olmo Carvajal

Dani Olmo

85

CAM

FC Barcelona

LALIGA EA SPORTS

Daniel

Daniel

Carvajal Ramos

Carvajal

85

RB

Real Madrid

LALIGA EA SPORTS

Daniel

Rodrygo

Silva de Goes

Rodrygo

85

RW

Real Madrid

LALIGA EA SPORTS

Rodrygo

Oihan

Sancet Tirapu

Sancet

84

CAM

Athletic Club

LALIGA EA SPORTS

Oihan

Daniel

Vivian Moreno

Vivian

84

CB

Athletic Club

LALIGA EA SPORTS

Daniel

Alexander

Sørloth

 

84

ST

Atlético de Madrid

LALIGA EA SPORTS

Alexander

Marcos

Llorente Moreno

Marcos Llorente

84

RB

Atlético de Madrid

LALIGA EA SPORTS

Marcos

Top 26 Jugadores Femeninos Liga F en EA SPORTS FC 26

First Name

Last Name

Common Name

OVR

Position

Team

League

First Name

Aitana

Bonmatí Conca

Aitana Bonmatí

CM

91

FC Barcelona

Liga F Moeve

Aitana

Alexia

Putellas Segura

Alexia Putellas

CM

91

FC Barcelona

Liga F Moeve

Alexia

Caroline

Graham Hansen

 

RW

90

FC Barcelona

Liga F Moeve

Caroline

María Pilar

León Cebrián

Mapi León

CB

89

FC Barcelona

Liga F Moeve

María Pilar

Patricia

Guijarro Gutiérrez

Patri Guijarro

CDM

89

FC Barcelona

Liga F Moeve

Patricia

Ewa

Pajor

 

ST

88

FC Barcelona

Liga F Moeve

Ewa

Irene

Paredes Hernández

Irene Paredes

CB

88

FC Barcelona

Liga F Moeve

Irene

Claudia

Pina Medina

Claudia Pina

LW

86

FC Barcelona

Liga F Moeve

Claudia

Ona

Batlle Pascual

Ona Batlle

RB

86

FC Barcelona

Liga F Moeve

Ona

Linda

Caicedo

 

LW

85

Real Madrid

Liga F Moeve

Linda

Caroline

Weir

 

CAM

85

Real Madrid

Liga F Moeve

Caroline

Catalina Thomas

Coll Lluch

Cata Coll

GK

84

FC Barcelona

Liga F Moeve

Catalina Thomas

Salma Celeste

Paralluelo Ayingono

Salma Paralluelo

LW

84

FC Barcelona

Liga F Moeve

Salma Celeste

Merle

Frohms

 

GK

84

Real Madrid

Liga F Moeve

Merle

Sara

Däbritz

 

CM

84

Real Madrid

Liga F Moeve

Sara

Alba

Redondo Ferrer

Alba Redondo

ST

84

Real Madrid

Liga F Moeve

Alba

Athenea

del Castillo

Athenea

RW

83

Real Madrid

Liga F Moeve

Athenea

Gabriela

García

 

CDM

82

Atlético de Madrid

Liga F Moeve

Gabriela

Signe

Bruun

 

ST

82

Real Madrid

Liga F Moeve

Signe

María Isabel

Rodríguez Rivero

Misa

GK

82

Real Madrid

Liga F Moeve

María Isabel

Maëlle

Lakrar

 

CB

82

Real Madrid

Liga F Moeve

Maëlle

Maria

Méndez Fernández

Maria Méndez

CB

82

Real Madrid

Liga F Moeve

Maria

Dolores

Gallardo Núñez

Lola Gallardo

GK

81

Atlético de Madrid

Liga F Moeve

Dolores

Amaiur

Sarriegi Isasa

Amaiur Sarriegi

ST

81

Atlético de Madrid

Liga F Moeve

Amaiur

Lauren

Eduarda Leal Costa

Lauren

CB

81

Atlético de Madrid

Liga F Moeve

Lauren

Laia

Aleixandri López

Laia Aleixandri

CB

81

FC Barcelona

Liga F Moeve

Laia

La comunidad de FC están invitados a compartir sus opiniones sobre sus Ratings a través de la Base de Datos de Valoraciones (online) y en las redes sociales oficiales de FC (secciones de comentarios), para hacer saber al equipo de FC qué valoraciones consideran justas o no. El foro de comentarios estará disponible una vez que la Base de Datos completa se publique, el viernes 12 a las 21:00H.

Los fans podrán seguir la publicación de Ratings de EA SPORTS FC 26 a través de las redes sociales de EA SPORTS FC 26:

RESERVA YA EA SPORTS FC 26

FC 26 Ratings Lanzamiento

  • Lunes 8 de septiembre:
    • Top 26 Men –5PM CET
    • Top 26 Women –5.30PM CET
    • Nota de Prensa complete – 5.30 PM CET
  • Martes 9 de septiembre:
    • Premier League –5PM CET
    • Barclays Women’s Super League –7PM CET
  • Miércoles 10 de septiembre:
    • Saudi Pro League –3PM CET
    • LaLiga EA SPORTS –5PM CET
    • LigaF –7PM CET
  • Jueves 11 de septiembre:
    • Frauen Bundesliga- 3PM CET
    • Bundesliga –5PM CET
    • MLS –7PM CET
    • NWSL –9PM CET
  • Viernes 12 de septiembre:
    • D1 Arkema –3PM CET
    • Ligue 1 –5PM CET
    • Serie A –7PM CET
    • Full Database Go-live –9PM CET

Las reservas de EA SPORTS FC 26 ya están disponibles. El juego se lanzará en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. EA SPORTS FC 26 estará disponible en todo el mundo a partir del 26 de septiembre de 2025, con acceso anticipado a través de la Ultimate Edition desde el 19 de septiembre de 2025

