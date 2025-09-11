EA SPORTS FC 26 ha revelado las valoraciones de los jugadores de la LALIGA y de Liga F en España

EA SPORTS FC 26 REVELA LAS MEJORES VALORACIONES DE JUGADORES DE LA LALIGA Y DE LIGA F EN FC™ 26
Gracias a los datos auténticos de partidos reales, conoce a los mejores jugadores de LALIGA y Liga F que están ofreciendo su máximo rendimiento.
¡La Semana de las Valoraciones ya ha llegado y las estadísticas están aquí! Hoy, EA SPORTS FC 26 ha revelado las valoraciones de los jugadores de la LALIGA y de Liga F, ofreciendo un primer vistazo al conjunto completo de talento global y estadísticas estelares en EA SPORTS FC™ 26.
La lista de la LALIGA está encabezada por leyendas del fútbol de clase mundial como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Lamine Yamal y muchos más. Por su parte, Liga F cuenta con estrellas de primer nivel como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Graham Hamsen y otras más.
Top 26 Jugadores Masculinos PL en EA SPORTS FC 26
First Name
Last Name
Common Name
OVR
Position
Team
League
First Name
Kylian
Mbappé
91
ST
Real Madrid
LALIGA EA SPORTS
Kylian
Jude
Bellingham
90
CAM
Real Madrid
LALIGA EA SPORTS
Jude
Lamine Yamal
Nasraoui Ebana
Lamine Yamal
89
RM
FC Barcelona
LALIGA EA SPORTS
Lamine Yamal
Raphael
Dias Belloli
Raphinha
89
LM
FC Barcelona
LALIGA EA SPORTS
Raphael
Pedro
González López
Pedri
89
CM
FC Barcelona
LALIGA EA SPORTS
Pedro
Federico
Valverde
89
CM
Real Madrid
LALIGA EA SPORTS
Federico
Vinícius José
de Oliveira Júnior
Vini Jr.
89
LW
Real Madrid
LALIGA EA SPORTS
Vinícius José
Thibaut
Courtois
89
GK
Real Madrid
LALIGA EA SPORTS
Thibaut
Jan
Oblak
88
GK
Atlético de Madrid
LALIGA EA SPORTS
Jan
Robert
Lewandowski
88
ST
FC Barcelona
LALIGA EA SPORTS
Robert
Julián
Alvarez
87
ST
Atlético de Madrid
LALIGA EA SPORTS
Julián
Frenkie
de Jong
87
CM
FC Barcelona
LALIGA EA SPORTS
Frenkie
Jules
Koundé
87
RB
FC Barcelona
LALIGA EA SPORTS
Jules
Nicholas
Williams Arthuer
Nico Williams
86
LM
Athletic Club
LALIGA EA SPORTS
Nicholas
Marc-André
ter Stegen
86
GK
FC Barcelona
LALIGA EA SPORTS
Marc-André
Trent
Alexander-Arnold
86
RB
Real Madrid
LALIGA EA SPORTS
Trent
Antonio
Rüdiger
86
CB
Real Madrid
LALIGA EA SPORTS
Antonio
Unai
Simón Mendibil
Unai Simón
85
GK
Athletic Club
LALIGA EA SPORTS
Unai
Antoine
Griezmann
85
ST
Atlético de Madrid
LALIGA EA SPORTS
Antoine
Daniel
Olmo Carvajal
Dani Olmo
85
CAM
FC Barcelona
LALIGA EA SPORTS
Daniel
Daniel
Carvajal Ramos
Carvajal
85
RB
Real Madrid
LALIGA EA SPORTS
Daniel
Rodrygo
Silva de Goes
Rodrygo
85
RW
Real Madrid
LALIGA EA SPORTS
Rodrygo
Oihan
Sancet Tirapu
Sancet
84
CAM
Athletic Club
LALIGA EA SPORTS
Oihan
Daniel
Vivian Moreno
Vivian
84
CB
Athletic Club
LALIGA EA SPORTS
Daniel
Alexander
Sørloth
84
ST
Atlético de Madrid
LALIGA EA SPORTS
Alexander
Marcos
Llorente Moreno
Marcos Llorente
84
RB
Atlético de Madrid
LALIGA EA SPORTS
Marcos
Top 26 Jugadores Femeninos Liga F en EA SPORTS FC 26
First Name
Last Name
Common Name
OVR
Position
Team
League
First Name
Aitana
Bonmatí Conca
Aitana Bonmatí
CM
91
FC Barcelona
Liga F Moeve
Aitana
Alexia
Putellas Segura
Alexia Putellas
CM
91
FC Barcelona
Liga F Moeve
Alexia
Caroline
Graham Hansen
RW
90
FC Barcelona
Liga F Moeve
Caroline
María Pilar
León Cebrián
Mapi León
CB
89
FC Barcelona
Liga F Moeve
María Pilar
Patricia
Guijarro Gutiérrez
Patri Guijarro
CDM
89
FC Barcelona
Liga F Moeve
Patricia
Ewa
Pajor
ST
88
FC Barcelona
Liga F Moeve
Ewa
Irene
Paredes Hernández
Irene Paredes
CB
88
FC Barcelona
Liga F Moeve
Irene
Claudia
Pina Medina
Claudia Pina
LW
86
FC Barcelona
Liga F Moeve
Claudia
Ona
Batlle Pascual
Ona Batlle
RB
86
FC Barcelona
Liga F Moeve
Ona
Linda
Caicedo
LW
85
Real Madrid
Liga F Moeve
Linda
Caroline
Weir
CAM
85
Real Madrid
Liga F Moeve
Caroline
Catalina Thomas
Coll Lluch
Cata Coll
GK
84
FC Barcelona
Liga F Moeve
Catalina Thomas
Salma Celeste
Paralluelo Ayingono
Salma Paralluelo
LW
84
FC Barcelona
Liga F Moeve
Salma Celeste
Merle
Frohms
GK
84
Real Madrid
Liga F Moeve
Merle
Sara
Däbritz
CM
84
Real Madrid
Liga F Moeve
Sara
Alba
Redondo Ferrer
Alba Redondo
ST
84
Real Madrid
Liga F Moeve
Alba
Athenea
del Castillo
Athenea
RW
83
Real Madrid
Liga F Moeve
Athenea
Gabriela
García
CDM
82
Atlético de Madrid
Liga F Moeve
Gabriela
Signe
Bruun
ST
82
Real Madrid
Liga F Moeve
Signe
María Isabel
Rodríguez Rivero
Misa
GK
82
Real Madrid
Liga F Moeve
María Isabel
Maëlle
Lakrar
CB
82
Real Madrid
Liga F Moeve
Maëlle
Maria
Méndez Fernández
Maria Méndez
CB
82
Real Madrid
Liga F Moeve
Maria
Dolores
Gallardo Núñez
Lola Gallardo
GK
81
Atlético de Madrid
Liga F Moeve
Dolores
Amaiur
Sarriegi Isasa
Amaiur Sarriegi
ST
81
Atlético de Madrid
Liga F Moeve
Amaiur
Lauren
Eduarda Leal Costa
Lauren
CB
81
Atlético de Madrid
Liga F Moeve
Lauren
Laia
Aleixandri López
Laia Aleixandri
CB
81
FC Barcelona
Liga F Moeve
Laia
La comunidad de FC están invitados a compartir sus opiniones sobre sus Ratings a través de la Base de Datos de Valoraciones (online) y en las redes sociales oficiales de FC (secciones de comentarios), para hacer saber al equipo de FC qué valoraciones consideran justas o no. El foro de comentarios estará disponible una vez que la Base de Datos completa se publique, el viernes 12 a las 21:00H.
Los fans podrán seguir la publicación de Ratings de EA SPORTS FC 26 a través de las redes sociales de EA SPORTS FC 26:
FC 26 Ratings Lanzamiento
- Lunes 8 de septiembre:
- Top 26 Men –5PM CET
- Top 26 Women –5.30PM CET
- Nota de Prensa complete – 5.30 PM CET
- Martes 9 de septiembre:
- Premier League –5PM CET
- Barclays Women’s Super League –7PM CET
- Miércoles 10 de septiembre:
- Saudi Pro League –3PM CET
- LaLiga EA SPORTS –5PM CET
- LigaF –7PM CET
- Jueves 11 de septiembre:
- Frauen Bundesliga- 3PM CET
- Bundesliga –5PM CET
- MLS –7PM CET
- NWSL –9PM CET
- Viernes 12 de septiembre:
- D1 Arkema –3PM CET
- Ligue 1 –5PM CET
- Serie A –7PM CET
- Full Database Go-live –9PM CET
Las reservas de EA SPORTS FC 26 ya están disponibles. El juego se lanzará en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. EA SPORTS FC 26 estará disponible en todo el mundo a partir del 26 de septiembre de 2025, con acceso anticipado a través de la Ultimate Edition desde el 19 de septiembre de 2025. Leer artículo completo en Frikipandi EA SPORTS FC 26 ha revelado las valoraciones de los jugadores de la LALIGA y de Liga F en España.