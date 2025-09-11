Compartir Facebook

Desde hoy ya disponible la nueva PlayStation Family App. La aplicación puede descargarse desde la App Store y Google Play

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que a partir de hoy, la aplicación PlayStation Family está disponible a nivel global en dispositivos iOS y Android. Con este lanzamiento, PlayStation refuerza su compromiso de ofrecer un entorno de juego seguro para jugadores de todas las edades y brindar a los padres una herramienta sencilla para gestionar la experiencia de juego de sus hijos directamente desde sus dispositivos móviles.

PlayStation Family App se presenta como una solución práctica para que los padres administren de manera intuitiva la actividad de juego de sus hijos.

Entre las funcionalidades de la aplicación destacan:

Configuración inicial guiada: Facilitando la creación y configuración de cuentas de menores directamente desde la aplicación.

Notificaciones en tiempo real: los tutores reciben avisos instantáneos sobre a qué juegan sus hijos pudiendo aprobar o rechazar solicitudes relacionadas con la ampliación del tiempo de juego, acceso a títulos restringidos o funciones de comunicación.

Informes de actividad: con resúmenes diarios y mensuales, los adultos responsables obtienen una visión clara y actualizada sobre el tiempo de juego y la actividad de los menores.

Gestión del tiempo de juego: permite establecer límites diarios personalizados para cada día de la semana. Los menores pueden solicitar ampliaciones desde la consola y los tutores aprobarlas o denegarlas fácilmente desde su dispositivo móvil.

Gestión del gasto: brinda control sobre el consumo en PlayStation Store, permitiendo añadir fondos, consultar el saldo disponible y fijar límites mensuales de gasto.

Filtros de contenido: facilita la elección de contenidos adecuados a la edad mediante ajustes predeterminados para distintos grupos, con la posibilidad de personalizarlos según las necesidades de cada menor.

Interacciones sociales: posibilita gestionar la privacidad, así como el acceso a funciones sociales y la manera en que los menores se conectan y juegan en línea.

Entre estas novedades se incluyen informes de actividad, mayor claridad sobre los juegos a los que acceden los menores, la posibilidad de aprobar solicitudes de tiempo adicional y un control rápido de todas estas acciones con un solo toque.

Ya disponible en App Store y Play Store. Más información sobre la aplicación PlayStation Family disponible en el blog de PlayStation.