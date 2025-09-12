Análisis NBA 2K26. La mejor experiencia de baloncesto en tu consola

Compartir Facebook

¿Es NBA 2K26 el videojuego de baloncesto más realista y envolvente jamás creado? Tras años de evolución, la saga 2K alcanza su cima con una entrega que redefine la jugabilidad, los gráficos y el sonido en la consola PlayStation 5 Pro.

Este análisis profundiza en cómo NBA 2K26 ha superado las expectativas, ofreciendo una experiencia que entusiasmará tanto a veteranos como a nuevos jugadores.

NBA 2K26 ha salido a la venta el 5 de septiembre y he frikipandi lo hemos probado en una PS5 Pro.

Con varias ediciones como Edición Superestrella y la Edición Leave No Doubt* de NBA® 2K26 que llegaron el 29 de agosto, la última entrega de la exitosa serie de simulación de videojuegos de la NBA, ya está disponible y Edición Estándar y la Edición WNBA (exclusiva de GameStop en EE.UU.), desde el 5 de septiembre de 2025 en PS5, PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™, Nintendo Switch™ 2 y PC a través de Steam. Los jugadores en Gen 9 experimentarán mejoras en la jugabilidad basada en habilidades, la integración de la WNBA en MyTEAM, la introducción de Crews en La Ciudad, una nueva historia en Mi CARRERA y mucho más.

A lo largo de este análisis, profundizaremos en cada aspecto del juego, desde la jugabilidad, los gráficos y el sonido hasta los modos de juego, y veremos cómo esta entrega se compara con sus predecesores y si logra mejorar la fórmula que tanto ha enamorado a los jugadores. ¿Es NBA 2K26 el juego que elevará la saga a nuevas alturas? A continuación, descubrimos las claves.

“Con una jugabilidad rápida y fluida en su núcleo, la entrega de este año introduce una gran cantidad de novedades y mejoras diseñadas para ofrecer una experiencia personalizada tanto para jugadores casuales como competitivos”, ha explicado Greg Thomas, presidente de Visual Concepts. “Desde el nuevo motor de movimiento ProPLAY y una renovada historia en Mi CARRERA, hasta la incorporación de jugadoras de la WNBA en MyTEAM y Crews en La Ciudad, cada aspecto de NBA 2K26 ha sido diseñado para atraer y desafiar a los jugadores de formas nuevas y emocionantes.”

Jugabilidad: Realismo y fluidez sin precedentes

Motor ProPLAY™: Movimiento auténtico y dinámico

NBA 2K26 introduce una versión mejorada del motor ProPLAY™, que captura movimientos reales de la NBA para trasladarlos al videojuego con una precisión asombrosa. Los jugadores experimentan transiciones suaves entre animaciones, movimientos de pies realistas y una respuesta táctil mejorada gracias al controlador DualSense. Esta evolución proporciona una sensación de fluidez y control que eleva la jugabilidad a nuevos niveles.

Sistema de tiro rítmico: Precisión y habilidad recompensadas

El sistema de tiro rítmico permite a los jugadores ejecutar lanzamientos con mayor precisión, recompensando la sincronización y la habilidad. Este enfoque basado en el ritmo añade una capa de estrategia y satisfacción al juego, haciendo que cada tiro cuente.

Defensiva mejorada: Inteligencia artificial y física realista

La inteligencia artificial defensiva ha sido optimizada para ofrecer una experiencia más desafiante y realista. Los jugadores notarán una mayor coherencia en las rotaciones defensivas, una mejor detección de colisiones y una respuesta más natural en situaciones de rebote. Estas mejoras contribuyen a una jugabilidad más equilibrada y estratégica.

NBA 2K26 da un paso monumental en términos de jugabilidad, principalmente gracias a la implementación de ProPLAY™, una tecnología revolucionaria que captura el movimiento real de los jugadores de la NBA y lo reproduce en el videojuego. Este avance no es solo un cambio estético, sino que afecta de manera significativa la forma en que los jugadores interactúan en la cancha. El motor de movimiento ProPLAY™ ajusta dinámicamente la posición de la parte inferior del cuerpo, lo que permite movimientos más naturales y auténticos, como plantadas, cortes y lanzamientos. El resultado es una jugabilidad más fluida y menos robótica, que mejora enormemente la sensación de realismo.

Además, el sistema de tiro rítmico de NBA 2K26 recompensa la sincronización precisa, lo que significa que los jugadores tienen que ser más hábiles al controlar el ritmo de los lanzamientos. Este enfoque basado en la habilidad da una capa extra de profundidad al juego y permite a los jugadores mejorar sus habilidades de forma más visible.

Las mejoras defensivas también son notables. Los controles mejorados permiten movimientos más rápidos y una mayor capacidad de respuesta, lo que facilita la defensa frente a los ataques. La IA defensiva ha mejorado en gran medida, proporcionando una defensa más inteligente y tácticamente sólida, haciendo que los enfrentamientos sean mucho más desafiantes y gratificantes.

La dificultad en niveles altos implica una curva de aprendizaje notable.

Gráficos: Una representación visual impresionante

Aunque gráficamente es impresionante en muchos aspectos, no todos los modelos de jugador ni todos los estadios logran el mismo nivel de detalle. En consolas de anterior generación (PS4, Xbox One), algunas texturas o animaciones pierden algo frente a las versiones más modernas en PS5 Pro se ve genial.

El salto generacional que NBA 2K26 ha logrado con los gráficos es asombroso, especialmente en la PS5 Pro, que permite aprovechar al máximo los recursos gráficos del juego. Los modelos de los jugadores son de una precisión increíble: desde las costuras de sus camisetas hasta los detalles de sus expresiones faciales y músculos en acción. Este nivel de detalle se siente como nunca antes, y hace que cada jugador, desde las estrellas de la NBA hasta los nuevos talentos, se vea increíblemente realista.

La iluminación y las texturas también han recibido mejoras significativas. La iluminación dinámica ahora afecta cómo se ven los jugadores en la cancha, resaltando detalles de la madera de los suelos y creando efectos visuales que simulan la atmósfera única de cada estadio. Los efectos de iluminación y las sombras mejoradas dan una sensación de profundidad y realismo que sumergen al jugador en la acción.

El rendimiento del juego es impresionante, con una resolución 4K nativa y 60 FPS estables en PS5 Pro, lo que permite disfrutar de una experiencia visual fluida y de alta calidad. Las animaciones son más naturales, y las transiciones entre jugadas se sienten suaves y coherentes, lo que mejora la jugabilidad general.

Modelado de jugadores: Detalles y expresiones realistas

NBA 2K26 lleva el modelado de jugadores a un nivel superior, con detalles minuciosos que capturan la esencia de cada atleta. Las expresiones faciales, los movimientos musculares y la representación de la piel añaden una capa de realismo que hace que los jugadores se sientan vivos en la cancha.

Iluminación y texturas: Ambientes auténticos y vibrantes

La iluminación dinámica y las texturas detalladas crean entornos de juego que reflejan fielmente los estadios reales. Desde el brillo de la madera hasta los efectos de luz en los espectadores, cada elemento visual contribuye a una atmósfera inmersiva que sumerge al jugador en la acción.

Rendimiento en PS5 Pro: Resolución 4K y 60 FPS

En la PlayStation 5 Pro, NBA 2K26 ofrece una resolución 4K nativa y una tasa de refresco de 60 cuadros por segundo, garantizando una experiencia visual fluida y detallada. La potencia de la consola permite aprovechar al máximo las mejoras gráficas, ofreciendo una presentación visual impresionante.

Sonido: Inmersión auditiva de alta calidad

NBA 2K26 no solo se destaca en lo visual, sino también en lo auditivo. El sonido ambiental ha sido cuidadosamente diseñado para reflejar la energía de un verdadero partido de baloncesto. Los comentarios dinámicos, que ahora incluyen una mayor variedad de voces, reaccionan al ritmo del juego, brindando un contexto adicional a lo que sucede en la cancha. Además, las voceses del estadio y los efectos de sonido, como los gritos de la multitud y los sonidos del balón rebotando, contribuyen a una atmósfera envolvente.

Una de las características más destacadas es la integración con el controlador DualSense de PS5 Pro, que añade una capa extra de inmersión mediante retroalimentación háptica y gatillos adaptativos. Por ejemplo, al driblar o realizar un tiro, los jugadores sentirán la tensión en los gatillos, lo que da una sensación táctil más realista de la jugabilidad. Esta innovación en el sonido y la retroalimentación crea una experiencia más inmersiva, donde cada jugada parece más viva.

Comentarios y ambiente del estadio

Los comentarios, ahora más diversos y dinámicos, se adaptan a la situación del juego, proporcionando información relevante y aumentando la emoción de cada partido. El ambiente del estadio, con sonidos de la multitud, efectos de sonido realistas y música ambiental, crea una atmósfera envolvente que complementa la acción en la cancha.

Integración con el controlador DualSense

El controlador DualSense de PS5 Pro ofrece retroalimentación háptica y gatillos adaptativos que mejoran la experiencia auditiva. Los jugadores pueden sentir las variaciones en la superficie de la cancha, la tensión de los movimientos y la intensidad de las jugadas, añadiendo una dimensión táctil al sonido del juego.

Modos de juego: Variedad y profundidad

Mi Carrera: Un viaje desde las ligas menores hasta la NBA

El modo Mi Carrera permite a los jugadores crear y desarrollar su propio jugador, comenzando en ligas menores y ascendiendo hasta la NBA. Con una narrativa envolvente, decisiones que afectan el desarrollo del personaje y una integración fluida con otros modos, Mi Carrera ofrece una experiencia rica y gratificante.

Mi Equipo: Estrategia y coleccionismo

Mi Equipo permite a los jugadores crear su propio equipo de baloncesto, coleccionando cartas de jugadores y participando en desafíos. Con la inclusión de jugadoras de la WNBA, el modo ofrece una mayor diversidad y opciones estratégicas, permitiendo combinaciones únicas de jugadores.

La Ciudad: Un mundo abierto para la comunidad

La Ciudad ofrece un entorno en línea donde los jugadores pueden interactuar, competir y colaborar. Con eventos en tiempo real, desafíos comunitarios y una economía virtual, La Ciudad fomenta la interacción social y la competencia amistosa.

Opiniones de Expertos

Según los análisis de sitios especializados, NBA 2K26 está recibiendo críticas mayormente positivas. En MeriStation, se resalta que la entrega de este año ha logrado un equilibrio entre la simulación y el juego casual, permitiendo a los jugadores experimentar un baloncesto más realista, pero al mismo tiempo accesible para los nuevos jugadores. El análisis también destaca la jugabilidad mejorada y la interacción más realista con el balón.

Por otro lado, desde 3DJuegos se menciona que NBA 2K26 está muy cerca de alcanzar la perfección, aunque, como en cada edición, siempre hay pequeñas áreas en las que se podría mejorar. Los cambios en la defensa y el movimiento de los jugadores son especialmente notables, y se subraya cómo estos avances convierten al juego en una experiencia casi inmejorable en cuanto a simulación de baloncesto.

Ediciones NBA 2K26

Para los interesados, ahí van los detalles de las ediciones de NBA 2K26 incluyendo su contenido y precio.

La Edición Estándar estará disponible por 79,99 euros en PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One y Nintendo Switch 2, por 69,99 euros en PC y por 59,99 euros en Nintendo Switch.

La Edición Superestrella estará disponible por 99,99 euros en PS5, Xbox Series y PC. Esta edición incluye: 100.000 VC. Contenido para MiCarrera incluyendo 25x 6 Tipos de Potenciadores de Habilidad, 25x 3 Tipos de Potenciadores de Gatorade, Camiseta de la estrella de la portada y una Moneda 2XP de 2 horas. Contenido para MyTeam, incluyendo Full NBA Series 1 Team Selection, Pack de Agente Libre de Triple Threat Park (contiene 3 cartas de FA garantizadas), 5x packs de Series 1 y una Moneda 2XP de 2 horas. Acceso anticipado de una semana.



La Edición Leave No Doubt solo estará disponible para su compra hasta el 7 de septiembre por 149,99 euros en PS5, Xbox Series y PC. Esta edición incluye todo lo de la Edición Superestrella más: 35.000 VC adicionales. Un Pase Pro de la Temporada 1 y un Pase de Verano (Pases Pro de las Temporadas 7-9 programados para lanzarse en verano del 2026). El Pack Leave No Doubt de MyTeam, que incluye una carta de Ópalo Galaxia (programada para diciembre de 2025) y una carta Invencible (programada para mayo de 2026). Una Chaqueta Acolchada en MiCarrera. Acceso anticipado de una semana.



Comparativa respecto a NBA 2K25

Para entender mejor qué aporta esta entrega, conviene ver qué se corrige de 2K25:

Siendo el punto más claro, el sistema de tiro: 2K25 fue criticado por tener mecánicas de tiro menos satisfactorias, menos previsibles, generando frustración cuando el juego “metía fallos” por diseño. NBA 2K26 recupera bastante de esa sensación clásica de “verde o fallo” y hace que el jugador tenga más control.

Animaciones y físicas siguen mejorándose, lo que disminuye la rigidez que algunos jugadores señalaban. Eso reduce la sensación de “robotismo” o movimientos poco fluidos.

La narrativa de MyCareer tiene más ambición este año, aunque no todos lo vean como algo imprescindible. En 2K25, la historia era más limitada o menos centrada en decisiones que afectaran el camino del jugador. En 2K26 hay más momentos que intentan conectar emocionalmente.

Consejos para aprovechar al máximo NBA 2K26

Dedica tiempo a aprender el nuevo sistema de tiro. Practica con distintos jugadores, en distintos ángulos. Entender cómo cambia la zona verde según defensa, posición, etc., puede marcar mucho la diferencia.

Jugar MyCareer “Out of Bounds” con paciencia: las decisiones, los momentos de narrativa pueden darte más recompensa emocional si te sumerges en ellos, no solo saltando escenas.

En MyTeam, busca optimizar sin necesidad de gastar: aprovecha los retos diarios, eventos, modos limitados que dan recompensas. Si bien los jugadores “top” pueden venir con inversión, quizá no sea necesario para disfrutar.

Si juegas en consola de nueva generación, aprovecha el hardware: la iluminación, los detalles en estadio, la fluidez ofrecen mucho valor añadido visual que contribuye a la inmersión.

¿Para quién es este juego?

Para fans de la NBA que buscan simulación detallada, realismo, y una experiencia cada temporada que afine lo que ya conocen.

Para jugadores acostumbrados a la saga que esperaban correcciones al sistema de tiro, mejoras de animaciones, de mecánicas defensivas.

Para quienes también siguen la WNBA o valoran la liga femenina, esta entrega ofrece avances que agradan.

Menos ideal quizás para quienes sólo quieren partidos rápidos y sin complicaciones de menús, sin preocuparse por progreso, estadísticas, narrativa.

NBA 2K26 se erige como la cúspide de la simulación de baloncesto, combinando jugabilidad refinada, gráficos impresionantes y una experiencia auditiva envolvente. Las mejoras en el motor ProPLAY™, la representación visual detallada y la integración con el controlador DualSense ofrecen una experiencia única en la PlayStation 5 Pro. Aunque la monetización sigue siendo un aspecto a considerar, la calidad general del juego es innegable. Para los aficionados al baloncesto y los jugadores de videojuegos, NBA 2K26 representa una inversión que vale la pena.

NBA 2K26 no solo es un mejoramiento respecto a sus predecesores, sino un avance significativo en la evolución de la saga. La jugabilidad más fluida, los gráficos impresionantes y el sonido inmersivo crean una experiencia de baloncesto virtual que pocas veces se ha visto. En la PS5 Pro, el juego brilla con una calidad visual y de rendimiento que realmente aprovecha la potencia de la consola.

A pesar de algunas críticas sobre la monetización y ciertos detalles menores que podrían mejorarse, NBA 2K26 es, sin lugar a dudas, uno de los mejores juegos de baloncesto de los últimos años. Si eres un aficionado al baloncesto o simplemente un jugador que busca la mejor experiencia deportiva virtual, NBA 2K26 es una opción imprescindible.

Si tuviera que puntuarlo tras varias horas de juego, para mí NBA 2K26 se sitúa como una de las mejores entregas recientes de la serie, al menos en lo que importa a quienes valoran el juego puro de baloncesto: la jugabilidad, los movimientos, la sensación de estar en la cancha.

NBA 2K26 no revoluciona la saga, pero sí la reafirma. Hace lo que se espera de una secuela bien pensada: corrige errores puntuales, instancia mejoras notables en lo jugable, pule lo visual, añade variedad en modos populares, pero sin romper radicalmente con lo anterior.

Si tuviera que decir si lo recomiendo: sí, especialmente si te gusta el baloncesto competitivo, o si ya has jugado entregas anteriores y querías ver mejoras reales. Si eres jugador ocasional, seguramente disfrutarás también.

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuál es la principal mejora en la jugabilidad de NBA 2K26?

La principal mejora es la implementación del motor ProPLAY™, que ofrece movimientos de jugadores más realistas y fluidos, mejorando la experiencia general de juego.

2. ¿Cómo se desempeña NBA 2K26 en la PlayStation 5 Pro?

En la PS5 Pro, el juego ofrece una resolución 4K nativa y una tasa de refresco de 60 cuadros por segundo, garantizando una experiencia visual fluida y detallada.

3. ¿Qué novedades presenta el modo Mi Carrera?

Mi Carrera introduce una narrativa más profunda, decisiones que afectan el desarrollo del personaje y una integración fluida con otros modos de juego.

4. ¿Se han mejorado los comentarios y el sonido en NBA 2K26?

Sí, los comentarios son más dinámicos y adaptativos, y el sonido del estadio crea una atmósfera envolvente que complementa la acción en la cancha.

5. ¿Qué novedades ofrece el modo Mi Equipo?

Mi Equipo ahora incluye jugadoras de la WNBA, permitiendo combinaciones únicas de jugadores y ofreciendo una mayor diversidad y opciones estratégicas.