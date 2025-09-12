Borderlands 4 ya disponible en todo el mundo

Compartir Facebook

Aterriza en Kairos y enfréntate al opresivo Cronoguardián con cuatro nuevos Buscacámaras, miles de millones de armas y nuevas mecánicas de exploración

2K y Gearbox Software han anunciado que Borderlands 4, el looter-shooter definitivo y la más reciente entrega de la franquicia Borderlands, que definió el género, ya está disponible a nivel mundial para PlayStation®5 (PS5®), Xbox Series X|S y PC a través de Steam y la Epic Games Store. Borderlands 4 para Nintendo Switch™ 2 estará disponible el viernes 3 de octubre de 2025.

“El 12 de septiembre, Borderlands 4 pone el caos de nuevo en manos de los fans. las personas que hicieron de Borderlands un fenómeno mundial,” ha explicado Randy Pitchford, fundador y presidente de Gearbox. “Borderlands siempre ha sido una experiencia alocada que en Gearbox compartimos con nuestros fans, y con Borderlands 4 hemos dado todo lo que tenemos para hacer el juego más grande y mejor que jamás hayamos creado.”

A lo largo del vasto y perfectamente conectado planeta de Kairos, los jugadores se enfrentarán al opresivo Cronoguardián. Durante miles de años, mantuvo el planeta oculto, controlando a sus habitantes con implantes cibernéticos llamados Bolts y un ejército de soldados sintéticos conocidos como La Orden.

Los jugadores viajarán por el planeta, donde se encontrarán con personajes nuevos y algunos que regresan, criaturas y habitantes con los que combatir, y facciones únicas repartidas en cuatro regiones distintas que buscan la libertad del yugo tiránico. Los amigos encontrados en el camino serán reclutados por los jugadores para su causa, mientras que los enemigos experimentarán de primera mano el arsenal de armas y habilidades que poseen los Buscacámaras.

Borderlands 4 es el Borderlands más audaz hasta la fecha, elaborado con esmero por el estudio de desarrollo que forjó por primera vez el género looter-shooter. El título evoluciona el gameplay y la narrativa de formas nuevas, mientras mantiene la experiencia esencial que los fans de Borderlands conocen y aman, incluyendo:

Acción intensa, Buscacámaras geniales, y miles de millones de armas salvajes y letales en un planeta completamente nuevo gobernado por un tirano despiadado.

Los árboles de habilidades de Buscacámaras más profundos y diversos de toda la saga, ofreciendo a los jugadores un nivel sin precedentes de expresión en sus builds. Combinado con la búsqueda de botín más amplia hasta ahora, los jugadores tendrán todas las herramientas que necesitan para encontrar y perfeccionar la build que mejor se adapte a su estilo.

Los jugadores pueden viajar sin interrupciones entre zonas y sumergirse en un mundo más dinámico que presenta eventos y misiones secundarias por descubrir que fomentan y recompensan la exploración.

Nuevas mecánicas de movimiento que mejoran la exploración para conseguir botín y añaden nuevas dimensiones al combate. Un vehículo Digirunner, que puede ser invocado casi en cualquier lugar, permitirá a los jugadores recorrer los hermosos paisajes de Kairos con estilo.

Lucha en solitario o en cooperativo de hasta cuatro jugadores en esta inmensa aventura de ciencia ficción, repleta de combate libre y exploración, peleas contra jefes llenas de adrenalina, botines infinitamente variados, y un elenco ecléctico de personajes inolvidables, nuevos y conocidos.

Borderlands 4 facilita más que nunca que los amigos se unan en el multijugador cooperativo gracias a un nuevo sistema para formar grupos en línea y mantenerse juntos al cambiar de modo de juego. Diseñado desde cero para el cooperativo, Borderlands 4 incluye botín instanciado para cada jugador, escalado dinámico de nivel y dificultad individual, para mantener unido al grupo y divirtiéndose durante toda la campaña.

Además, los jugadores pueden esperar una sólida hoja de ruta de contenido post lanzamiento gratuito y de pago, que se desplegará tras el lanzamiento de Borderlands 4. Se puede encontrar más información en www.borderlands.com.

Borderlands 4 ofrece tres ediciones del juego: Edición Estándar, Edición Deluxe y Edición Súper Deluxe.

La Edición Estándar incluye el juego base y está disponible por 79,99 € en PlayStation®5 (PS5®), Xbox Series X|S, y 69,99 € en PC a través de Steam y Epic Games Store.

incluye el juego base y está disponible por 79,99 € en PlayStation®5 (PS5®), Xbox Series X|S, y 69,99 € en PC a través de Steam y Epic Games Store. La Edición Deluxe incluye una variedad de objetos adicionales y está disponible por 99,99 € en PlayStation®5 (PS5®), Xbox Series X|S, y PC a través de Steam y Epic Games Store. Esta edición contiene el Bounty Pack Bundle , con cuatro DLCs post lanzamiento, cada uno con zonas nuevas, misiones, jefes únicos; cuatro Vault Cards con desafíos y recompensas, nuevo equipamiento, armas; cuatro nuevos vehículos y cosméticos para los Buscacámaras, además del aspecto de arma Firehawk’s Fury.

incluye una variedad de objetos adicionales y está disponible por 99,99 € en PlayStation®5 (PS5®), Xbox Series X|S, y PC a través de Steam y Epic Games Store. La Edición Súper Deluxe incluye todo el contenido digital de la Edición Deluxe y está disponible por 129,99 € en PlayStation®5 (PS5®), Xbox Series X|S, y PC a través de Steam y Epic Games Store. Esta edición también trae consigo el Vault Hunter Pack , que contiene dos nuevos Packs de Historia, cada uno con un nuevo Buscacámaras, historia y misiones secundarias, dos nuevas regiones del mapa, nuevo equipamiento y armas, más cosméticos para los Buscacámaras, y nuevos cosméticos ECHO-4. Adicionalmente, ofrece el Ornate Order Pack con cuatro aspectos de Buscacámaras, cuatro cabezas de Buscacámaras y cuatro cuerpos de Buscacámaras.

incluye todo el contenido digital de la Edición Deluxe y está disponible por 129,99 € en PlayStation®5 (PS5®), Xbox Series X|S, y PC a través de Steam y Epic Games Store.

Una vez comprado en Steam o Epic Games Store, el juego también estará disponible para jugar en NVIDIA GeForce NOW. Descarga el nuevo GeForce Game Ready Driver de NVIDIA para optimizar tu experiencia en Borderlands 4.

Borderlands 4 tiene una clasificación PEGI 18. Para obtener la información más reciente sobre Borderlands 4, agrégalo a tu lista de deseos, visita www.borderlands.com