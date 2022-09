Compartir Facebook

Sé parte de cada momento con Dual Camera de Snapchat . Snapchat se fundó con la idea de que la cámara favorezca la amistad real a través de la comunicación visual, la autoexpresión y la narración de historias. Dual Camera es una evolución de esa idea, ya que ahora nuestra cámara te permite capturar múltiples perspectivas al mismo tiempo.

Esto es lo que debes saber

Con Dual Camera, los Snapchatters pueden crear contenido utilizando sus cámaras frontales y traseras simultáneamente, para que todo el mundo pueda ser parte del momento, mientras sucede.

Snapchat anunció Dual Camera a principios de este año como parte del Modo Director, nuestra nueva cámara de creación. Para dar aún más visibilidad y espontaneidad a la herramienta, la han colocado en el centro de la barra de herramientas de la cámara principal para que los Snapchatters puedan encontrarla fácilmente. Dual Camera también estará presente en el Modo Director junto con la Green Screen, Camera Speed y Jump Cut, cuyos lanzamientos están previstos para los próximos meses.

Una herramienta diseñada para todo el mundo, Dual Camera se puede utilizar para crear todo tipo de contenido, incluyendo tomas rápidas para tus Snaps e Historias, o vídeos más pulidos de Spotlight.

Los Snapchatters podrán elegir entre varios diseños – incluyendo vertical, horizontal, imagen en imagen y recorte – además de acceder a las herramientas creativas de Snapchat más queridas, incluyendo música, stickers y lentes. En el momento del lanzamiento, Dual Camera será compatible con lentes en la post-captura en iOS, con capacidades de modo de captura que seguirán en los próximos meses.

Puede ayudar a capturar momentos emocionantes como el rock en un festival de música, o momentos cotidianos como las reacciones en tiempo real a tu reality show favorito con tus mejores amigos y probar el último intento de cocinar de tu pareja.

A partir del 29 de agosto, Dual Camera estará disponible globalmente para los Snapchatters en iOS utilizando dispositivos iPhone XS/XR o superiores. La disponibilidad en Android llegará en los próximos meses.

Snapchat se esfuerza por diseñar y crear para su comunidad y lo que tiene sentido para ellos. Saben que a los Snapchatters les encanta expresarse de forma creativa, comunicarse con sus amigos más cercanos y vivir el momento, y Dual Camera les permite hacer precisamente eso, desde múltiples ángulos.

«Estamos muy contentos de traer Dual Camera a nuestra comunidad», asegura Jane Meng, Camera Product Manager at Snap Inc. «Snap lleva mucho tiempo invirtiendo en experiencias de cámara divertidas y espontáneas, y realmente vemos Dual Camera como una evolución de ese compromiso. No podemos esperar a ver cómo los Snapchatters utilizan Dual Camera para capturar múltiples perspectivas al mismo tiempo, y dar a la gente la oportunidad de ser parte del momento, mientras sucede.»