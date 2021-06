Crackonosh ha sido descubierto en versiones crackeadas de videojuegos

El departamento de amenazas de Avast, Avast Threat Labs, acaba de publicar una investigación sobre Crackonosh, un malware que se ha detectado en versiones «crackeadas» de algunos de los principales videojuegos del mercado.

Crackonosh es un malware de criptominería que lleva circulando desde el mes de junio de 2018 y que ha proporcionado a sus autores más de 2.000.000 dólares de beneficio recaudado a través de la criptomoneda Monero, desde más de 222.000 sistemas infectados en todo el mundo.

Crackonosh se instala reemplazando archivos críticos del sistema de Windows y abusando del modo seguro.

Crackonosh se protege a sí mismo desactivando el software de seguridad y las actualizaciones y utiliza otras técnicas anti-análisis. Éstos hacen que sea difícil de descubrir, detectar y eliminar.

Se ha descubierto que los usuarios más afectados por Crackonosh se encuentran en Estados Unidos, Brasil, India, Filipinas y Polonia. También se han encontrado numerosos incidentes en el Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, además de España, México, Argentina, Portugal, Australia, Sudáfrica, Grecia, Suecia, Turquía, Pakistán e Indonesia.

Crackonosh ha sido descubierto en versiones crackeadas del NBA 2K19, Grand Theft Auto V, Far Cry 5, Los Sims 4 Seasons, Euro Truck Simulator 2, Los Sims 4, Jurassic World Evolution, Fallout 4 GOTY, Call of Cthulhu, Pro Evolution Soccer 2018, y We Happy Few.

Como siempre decimos instalar versiones crackeadas tanto de juegos como programas tiene un riesgo muy alto tanto por el poder meterte virus como malware en tu ordenadores. Una práctica nada aconsejable. Siempre recomendamos el software original para evitar estos riesgos.

Si os resulta interesante y queréis conocer más información acerca de la investigación llevada a cabo por Avast, podéis consultar el post de su blog que acaba de ser publicado.

Eliminación de Crackonosh

Según nuestro análisis, los siguientes pasos eliminarán Craconosh.

Eliminar tareas (programadores de tareas)

Microsoft\Windows\Maintenance\InstallWinSAT

Microsoft\Windows\Application Experience\StartupCheckLibrary

Microsoft\Windows\WDI\SrvHost\

Microsoft\Windows\Wininet\Winlogui\

Microsoft\Windows\Windows Error Reporting\winrmsrv\

Eliminar en c:\\Windows\system32\

7B296FC0-376B-497d-B013-58F4D9633A22-5P-1.B5841A4C-A289-439d-8115-50AB69CD450

7B296FC0-376B-497d-B013-58F4D9633A22-5P-1.B5841A4C-A289-439d-8115-50AB69CD450B

diskdriver.exe

maintenance.vbs

serviceinstaller.exe

serviceinstaller.msi

startupcheck.vbs

startupchecklibrary.dll

windfn.exe

winlogui.exe

winrmsrv.exe

winscomrssrv.dll

wksprtcli.dll

Eliminar en C:\Documents and Settings\All Users\Local Settings\Application Data\Programs\Common ( %localappdata%\Programs\Common )

UserAccountControlSettingsDevice.dat

Eliminar en c:\Program Files\Windows Defender\

MSASCuiL.exe

Eliminar en el registro de Windows ( regedit.exe )

HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender valor DisableAntiSpyware

HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Real-Time Protection valor DisableBehaviorMonitoring

HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Real-Time Protection valor DisableOnAccessProtection

HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Real-Time Protection valor DisableScanOnRealtimeEnable

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center valor AntiVirusDisableNotify

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center valor FirewallDisableNotify

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center valor UpdatesDisableNotify

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer valor HideSCAHealth

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Defender\Reporting valor DisableEnhancedNotifications

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run valor winlogui

Restaurar el registro de servicios de Windows predeterminado (depende de la versión del sistema operativo https://www.tenforums.com/tutorials/57567-restore-default-services-windows-10-a.html )

wuauserv

SecurityHealthService

WinDefend

Sentido

MsMpSvc

Vuelva a instalar Windows Defender y cualquier software de seguridad de terceros, si se instaló alguno.