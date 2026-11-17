Wacom celebra el Black Friday 2026 con descuentos de hasta el 60%

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El Black Friday es la oportunidad perfecta para dar rienda suelta a la creatividad y llevar nuevos proyectos al siguiente nivel. Tanto quienes quieren dar sus primeros pasos en el dibujo digital como los diseñadores, ilustradores y artistas profesionales que buscan renovar su equipo podrán aprovechar esta temporada de descuentos para impulsar sus proyectos y explorar nuevas posibilidades creativas.

En esta ocasión, Wacom, referente en tabletas gráficas y pantallas interactivas, lanza su campaña Wacom Black Sale 2026, vigente durante todo el mes de noviembre, con descuentos de hasta el 60% en productos seleccionados. Desde tabletas gráficas hasta pantallas interactivas, la compañía ofrece diferentes alternativas para dar vida a nuevas ideas y acompañar a los artistas en cada etapa de su proceso creativo.

Wacom Cintiq 16 (Generación anterior): Antes 914,99€ / Ahora 365,99€ (60% de descuento)

La Wacom Cintiq 16 es la mejor herramienta para diseñadores e ilustradores que quieren llevar sus proyectos a un nivel superior. Sus colores intensos, la nitidez de su resolución HD y su diseño ergonómico, junto a la extraordinaria capacidad de respuesta del lápiz “Pro Pen 2”, harán que tu obra alcance mejores resultados.

Es la opción ideal para quienes deseen incorporar un monitor interactivo a su espacio de trabajo.

Wacom One 14: Antes 349,98€ / Ahora 228,83€ (34% de descuento)

Pensada para estudiantes, aficionados y creativos que quieran explorar nuevas opciones, la Wacom One 14 ofrece una experiencia accesible e intuitiva.

Con una pantalla Full HD de 14 pulgadas, permite trabajar directamente sobre la superficie, facilitando la creación de proyectos gráficos. Además, cuenta con compatibilidad con Windows, macOs y ChromeOs, lo que nos facilita la versatilidad en los entornos de trabajo.

Wacom Intuos:

La Wacom Intuos es una tableta gráfica versátil, diseñada tanto para los principiantes, como para los que necesitan una herramienta practica para sus proyectos diarios. Con sus cuatro teclas ExpressKey personalizables, y su diseño compacto, nos permite configurar accesos directos a las funciones más necesarias y utilizadas, agilizando el trabajo creativo. Es ideal para la ilustración, edición fotográfica o diseño, una combinación entre sencillez y funcionalidad para dar vida a cualquier idea.

Wacom Intuos Small: Antes 60,98€ / Ahora 39,99€ (34% de descuento)

Wacom Intuos Medium: Antes 89,99€ / Ahora 69,99€ (22% de descuento)

Wacom Intuos Pro (Large): Antes 559,99€ / Ahora 404,99 € (28% de descuento)

Para todos aquellos que buscan el alto rendimiento, la Wacom Intuos Pro ofrece, precisión,comodidad y eficiencia, lo necesario para la excelencia.

Su diseño fino, ligero y resistente,permite añadirla fácilmente en cualquier espacio de trabajo,mientras que su elevada capacidad de respuesta, facilita un control preciso en los proyectos más exigentes.

Wacom MovinkPad Pro Eva Edition: Antes 1.219,98€ / Ahora 1.117,99€ (8% de descuento)

En esta campaña, Wacom presenta un descuento especial en su edición limitada, para artistas digitales y fans de Evangelion. El dispositivo, inspirado en el universo anime, incluye, funda, soporte y estuche para el lápiz, junto con detalles y funcionalidades especiales que logran que esta edición, sea una pieza única. Una oportunidad para los creadores que buscan unir sus dos pasiones, del arte digital y el dibujo japonés.

Con esta selección, Wacom invita a creadores de todos los niveles a aprovechar el Black Friday para descubrir nuevas posibilidades artísticas, renovar sus herramientas o encontrar el regalo perfecto para quienes disfrutan dando vida a sus ideas.