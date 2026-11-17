Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Dos de las mayores sagas de los videojuegos se unen cuando 2K y Rockstar Games llevan Vice City a NBA® 2K27 en la Temporada 3, a partir del 27 de noviembre.

Entre las principales novedades destaca:

Bam Adebayo en la portada de NBA 2K27 Vice City Edition: El jugador de Miami Bam Adebayo protagoniza la NBA 2K27 Vice City Edition, disponible en formato digital del 27 de noviembre al 15 de enero.

Toma de siete semanas de Vice City en la Temporada 3: La mayor integración de temporada en la historia de NBA 2K llega con contenido y recompensas inspirados en Vice City que abarcan todos los rincones de la experiencia de la temporada, desde un nuevo Parque inspirado en Vice City en La Ciudad hasta una gran variedad de prendas temáticas, entre las que se incluyen camisetas de Vice City y Los Santos, así como uniformes de empleado de Burger Shot y Cluckin’ Bell. Esta integración también se extiende a MyTEAM y al contenido del Pase de temporada en esta Temporada 3 ampliada de siete semanas.

A Night in Vice City: Los HEAT lucirán equipaciones de edición especial Nike x Cactus Jack en el partido en casa del miércoles, que los jugadores también podrán llevar en 2K27 durante la Temporada 3. Además, 2K tomará el espacio 601 del Kaseya Center el 18 de noviembre con un 2K Mart temático de Vice City para los asistentes.