OPERATION VITAL SIGNAL LE TOMA EL PULSO A RAINBOW SIX SIEGE® EN LA SEASON 4 DE SU YEAR 11

Rainbow Six Siege presenta una nueva actualización de temporada en el Osaka Major, con un rediseño de agente para Doc, listas Igualadas separadas, una nueva arma, actualizaciones de mapas y eventos de tiempo limitado.

Hoy, Ubisoft ha presentado la última actualización de temporada del Year 11, Operation Vital Signal. Esta nueva temporada mantiene el compromiso del Year 11 de perfeccionar las mecánicas tácticas y el juego competitivo que definen al título. Las opiniones de los jugadores siguen siendo fundamentales en esta actualización, que llega con un gran rediseño de Doc, una nueva arma para los defensores, las listas Igualadas separadas Solo/Duo y Flex, una actualización parcial del mapa Banco, más mapas modernizados, eventos de temporada (tanto un clásico querido por los fans como otro con temática de invierno) y una plataforma social completamente nueva.

Rediseño del agente Doc – Con su nuevo sistema, el Monitor E-HEAL, Doc podrá curar y reanimar a compañeros de forma remota por todo el mapa sin tener que exponerse a riesgos innecesarios. Sus camaradas llevarán consigo unos parches que podrán activarse a distancia, ofreciendo apoyo proactivo a roamers que usen estrategias agresivas.

Nueva arma MBZ-19 – Una nueva arma principal de gran potencia, con un cargador de 64 proyectiles, un daño de 33 puntos por impacto y una cadencia de fuego de 750 disparos por minuto. Estará disponible en el equipamiento de varios defensores, entre los que se cuentan Jäger, Warden y Thunderbird.

Grandes ajustes de equilibrio – Thunderbird dispondrá ahora de cuatro Estaciones Kóna, con un tiempo de recarga reducido de 15 a 10 segundos; además, las estaciones cuentan ahora con la habilidad de eliminar estados de ceguera y aturdimiento, lo que refuerza el papel de la agente como defensora ancla. También hay ajustes de equilibrio de armas, que incluyen la reducción del daño y el tamaño de los cargadores de las escopetas ACS12 y TCSG12, con la intención de ofrecer dinámicas de armas más claras en los equipamientos defensivos. Y esto solo es el comienzo, pues Ubisoft sigue escuchando las opiniones de la comunidad e introducirá más cambios esperados en la actualización de mitad de temporada.

Reforma del juego competitivo – El ecosistema Igualado se va a dividir en dos listas: Igualado Solo/Duo e Igualado Flex. Solo/Duo ofrece un escenario justo para jugadores individuales y parejas que quieran poner a prueba su habilidad, mientras que la lista Flex está pensada para escuadras más grandes que busquen juego en grupo coordinado. El matchmaking multilista garantiza tiempos de espera razonables sin importar el tamaño de la escuadra, y el nivel requerido para acceder a Igualado se ha reducido del 50 al 30, lo que permitirá a jugadores más novatos unirse antes a la acción.

Nueva actualización parcial de mapa – Banco se une a la lista como el segundo mapa que recibe una actualización parcial: un nuevo punto de acceso tras el edificio acelerará los asaltos de los atacantes y añadirá una cobertura exterior importante, lo que cambiará las estrategias defensivas en el nido de la segunda planta. Además, la iniciativa de Mapas modernizados continúa con mejoras visuales y de jugabilidad en Yate, Favela y Torre.

Función Plataforma social – La Season 4 presenta formas nuevas y mejoradas de conectar y jugar, destacando especialmente la inauguración de la Plataforma social, que facilita crear escuadras y gestionar amistades. Además, los jugadores podrán poner a prueba los refuerzos parciales, unos nuevos prototipos tácticos, en la lista temporal Zona de pruebas.

Eventos de temporada – La Season 4 comenzará con el evento Freeze for All: Permafrost, con un modo de todos contra todos para 8 jugadores, y continuará con el regreso del popular Grand Larceny en febrero.

Recompensas diarias de invierno – Por primera vez desde su introducción, vuelven los paquetes conmemorativos. Las recompensas diarias de invierno incluyen un total de 20 recompensas, cinco de las cuales son paquetes conmemorativos en los que pueden tocar dos de las skins más icónicas de Siege. Estas skins, Polvo dorado y Glaciar, vuelven junto con una nueva skin de arma animada para el subfusil T-5. Los jugadores pueden conectarse para canjear sus recompensas durante las fiestas, desde el 1 de diciembre hasta el 15 de enero.

Nuevo contenido de la Zona de pruebas – El lanzamiento de la temporada también vuelve a invitar a los jugadores a ayudar a dar forma al futuro de Siege con el regreso de la lista temporal Zona de pruebas. En esta ocasión, la comunidad podrá probar de primera mano un innovador prototipo de dispositivo secundario para los defensores: los refuerzos parciales. Este nuevo añadido experimental, que se despliega y utiliza de forma idéntica a los refuerzos completos clásicos, busca ampliar las estrategias defensivas y permite a los jugadores compartir su opinión sin necesidad de participar en el Servidor de pruebas. Esta lista estará disponible entre el 19 de enero y el 2 de febrero.