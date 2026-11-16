Presentamos las sillas Razer Soma Pro y Soma Sensa HD Haptics

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Razer revoluciona la ergonomía gaming con las nuevas sillas Soma Pro y Soma Sensa HD Haptics: sonido espacial, iluminación reactiva y seis motores hápticos integrados

La compañía californiana presenta dos asientos inalámbricos diseñados para convertir el mobiliario del jugador en una extensión sensorial del videojuego, el cine y la música sin necesidad de cables ni accesorios externos.

La Soma Pro, el producto estrella de Razer y la primera silla gaming del mundo que combina Razer Sensa™ HD Haptics, THX® Spatial Audio y Razer Chroma™ RGB en un solo asiento, se lanza junto con la nueva Soma Sensa HD Haptics

Durante más de dos décadas, la industria del hardware para videojuegos ha librado una batalla frenética por conquistar los sentidos del usuario. Las tarjetas gráficas han multiplicado la resolución hasta alcanzar el realismo fotorrealista, los monitores han elevado las tasas de refresco a cifras que desafían la percepción del ojo humano y los sistemas de sonido envolvente han logrado situar cada paso o disparo en un espacio tridimensional exacto. Sin embargo, en esta carrera tecnológica hacia la inmersión absoluta, existía un elemento fundamental de cualquier estación de juego que había permanecido prácticamente anclado en la ingeniería mecánica tradicional: el asiento. Hasta ahora, una silla gaming de gama alta se definía por la densidad de su espuma, la resistencia de su pistón de gas o el grado de inclinación de su respaldo. Razer, la firma global de referencia en estilo de vida para jugadores, ha decidido romper ese paradigma con el anuncio oficial de las nuevas Razer Soma Pro y Razer Soma Sensa HD Haptics, dos propuestas inalámbricas que transforman la silla en un periférico activo capaz de transmitir sensaciones físicas, acústicas y visuales en tiempo real.

Este lanzamiento marca un hito estratégico en la división de estilo de vida de la compañía liderada por Min-Liang Tan, consolidando una hoja de ruta que comenzó a esbozarse con la presentación de la Razer Soma Chroma, el primer asiento de la marca en integrar iluminación dinámica. Con la llegada de los modelos Soma Pro y Soma Sensa HD Haptics, el fabricante no solo amplía su catálogo de mobiliario ergonómico, sino que inaugura una categoría de producto donde la retroalimentación táctil de alta definición deja de ser patrimonio exclusivo de los mandos de consola o de los costosos simuladores de conducción profesional para integrarse de forma nativa, limpia y accesible en el día a día del jugador de escritorio.

El salto de la ergonomía pasiva a la inmersión multisensorial

La premisa sobre la que se sustenta esta nueva familia de productos responde a una realidad cotidiana para millones de usuarios en todo el mundo. Un jugador promedio pasa decenas de horas semanales frente a la pantalla, rodeado de periféricos inteligentes que reaccionan a cada evento digital. Sin embargo, el punto de contacto físico más extenso y prolongado entre el cuerpo humano y el entorno de juego seguía siendo una superficie inerte. Addie Tan, directora global de la división Lifestyle en Razer, ha resumido esta filosofía asegurando que, con la Soma Pro, la silla por fin se suma a la partida tras años en los que los usuarios han mejorado todo lo que ven y escuchan mientras el asiento permanecía al margen de la acción.

Para comprender la magnitud de este movimiento en el mercado español y europeo del hardware, conviene analizar cómo ha evolucionado el concepto de inmersión háptica en los últimos años. Aunque los primeros intentos de introducir vibración en el mobiliario audiovisual se remontan a los años noventa con plataformas rudimentarias que zumbaban de forma indiscriminada ante cualquier frecuencia grave, la tecnología moderna ha dado un giro radical hacia la precisión quirúrgica. Razer ya había explorado este territorio mediante conceptos experimentales como el Project Esther, un cojín háptico presentado en ferias internacionales que sirvió como banco de pruebas para validar la respuesta del cuerpo humano ante estímulos táctiles direccionales. Las nuevas Soma Pro y Soma Sensa HD Haptics representan la culminación comercial y madura de aquella investigación, eliminando correas, adaptadores externos o enredos de cables para integrar toda la arquitectura electrónica en el interior del propio chasis de la silla.

La apuesta de Razer resulta especialmente relevante porque no limita su utilidad al ámbito estricto de los videojuegos competitivos o narrativos. Tanto la Soma Pro como la Soma Sensa HD Haptics han sido concebidas como centros de entretenimiento integral. Al convertir el asiento en un transductor sensorial completo, la experiencia de ver una película de acción en plataformas de streaming, disfrutar de un concierto en directo o escuchar un álbum musical adquiere una dimensión física comparable a la de una sala de cine equipada con butacas dinámicas de última generación, pero en la intimidad del hogar y con un control absoluto sobre la intensidad de cada parámetro.

Arquitectura háptica Razer Sensa HD: seis actuadores para sentir la dirección y la distancia

El corazón tecnológico que comparten ambos lanzamientos es la plataforma Razer Sensa™ HD Haptics, un ecosistema desarrollado por la compañía para superar las limitaciones de los motores de vibración excéntrica tradicionales. Mientras que un sistema convencional se limita a agitar una masa metálica de forma uniforme cuando detecta un estruendo, la arquitectura Sensa HD utiliza seis actuadores de motor háptico distribuidos estratégicamente a lo largo del respaldo y la base del asiento. Estos componentes están gobernados por algoritmos avanzados capaces de modular en tiempo real tres variables críticas: la intensidad, la dirección y la distancia de cada evento que ocurre dentro del entorno virtual.

Esta distribución multizona permite que el sistema genere mapas táctiles complejos sobre la espalda y las piernas del usuario. En la práctica, si una explosión se produce en el flanco izquierdo del escenario o si un vehículo adelanta por el costado derecho en un simulador de carreras, los actuadores correspondientes a esa zona específica se activan con una latencia imperceptible, creando una sensación direccional realista que ayuda incluso a mejorar la conciencia espacial del jugador. Del mismo modo, el sistema distingue entre el retroceso seco de un rifle de precisión, el retumbar progresivo de una tormenta que se aproxima en el horizonte o el impacto sutil de una lluvia ligera, adaptando la frecuencia y la amplitud de onda de cada motor para evitar la fatiga sensorial.

Uno de los mayores aciertos de ingeniería en este despliegue reside en su compatibilidad universal. Aunque Razer colabora estrechamente con estudios de desarrollo para ofrecer integración nativa en títulos de primer nivel —donde los eventos del motor gráfico envían señales específicas a cada actuador—, la compañía ha dotado a la familia Soma de una inteligencia de procesamiento capaz de analizar cualquier pista de audio en tiempo real. Gracias al ecosistema Razer Synapse, la tecnología Sensa HD Haptics convierte las ondas sonoras de películas, series, listas de reproducción musicales y videojuegos antiguos o sin soporte nativo en respuestas táctiles coherentes y matizadas. Todo ello ocurre de manera interna, sin necesidad de instalar software complejo de terceros ni de acoplar accesorios externos al respaldo.

Razer Soma Pro: la convergencia de tacto, sonido espacial THX e iluminación Chroma RGB

Dentro de este doble lanzamiento, la Razer Soma Pro se posiciona como el buque insignia absoluto de la marca y el primer asiento gaming del mundo capaz de unificar en un solo producto tres pilares tecnológicos exclusivos de la casa: Razer Sensa™ HD Haptics, THX® Spatial Audio y Razer Chroma™ RGB. Esta convergencia convierte al modelo Pro en una pieza de ingeniería sin precedentes dentro del sector del mobiliario tecnológico, pensada para entusiastas que buscan la máxima expresión de inmersión sin comprometer la estética limpia de su escritorio.

La integración de THX® Spatial Audio responde a la necesidad de liberar al jugador del uso constante de auriculares durante sesiones prolongadas, ofreciendo al mismo tiempo una escena sonora envolvente que unos altavoces de escritorio convencionales no pueden replicar por sí solos. La Soma Pro incorpora altavoces integrados en la estructura superior del respaldo, calibrados bajo los estándares acústicos de THX —compañía adquirida por Razer en 2016 y referente mundial en certificación audiovisual— para proyectar un campo sonoro tridimensional alrededor de la cabeza del usuario. La versatilidad de este sistema permite que los altavoces de la silla funcionen de manera totalmente independiente, ideal para sesiones nocturnas o partidas relajadas donde se desea mantener el contacto con el entorno físico, o bien combinarse con altavoces frontales externos para construir un escenario acústico híbrido mucho más amplio y profundo, situando literalmente al jugador en el epicentro de la acción.

El tercer vértice de la experiencia en la Soma Pro es la incorporación de Razer Chroma™ RGB, el sistema de iluminación reactiva más extendido de la industria gaming. Lejos de ser un mero adorno estético, la iluminación integrada en los perfiles de la silla ofrece acceso a un espectro de 16,8 millones de colores y efectos dinámicos diseñados específicamente para reaccionar ante lo que sucede en la pantalla. Actualmente, el ecosistema cuenta con integración directa en más de 300 videojuegos, lo que permite que la silla parpadee en tonos rojos cuando la salud del personaje desciende a niveles críticos, refleje los colores de las habilidades activadas o acompañe el ritmo de una partida multijugador. Mediante la nueva versión del software Razer Synapse 4, los usuarios pueden sincronizar la iluminación de la Soma Pro con su teclado, ratón, alfombrilla, torre de ordenador y paneles de luz ambiental, logrando una atmósfera visual cohesionada en toda la habitación.

Ingeniería ergonómica y materiales diseñados para jornadas maratonianas

Más allá de su despliegue electrónico, Razer ha puesto especial énfasis en que tanto la Soma Pro como la Soma Sensa HD Haptics cumplan con las exigencias ortopédicas y de durabilidad propias de una silla profesional de alto rendimiento. La compañía es consciente de que ninguna innovación tecnológica tendría recorrido comercial si sacrificara el confort postural durante jornadas de ocho o diez horas frente al ordenador, ya sea trabajando o compitiendo.

Para garantizar una postura saludable, ambos modelos incorporan un soporte lumbar integrado esculpido directamente en la geometría del respaldo. A diferencia de los cojines lumbares sueltos que suelen desplazarse o perder firmeza con el paso de los meses, esta estructura interna acoge suavemente la curvatura natural de la zona baja de la espalda, promoviendo una alineación neutra de la columna vertebral y reduciendo significativamente la fatiga muscular acumulada. Este diseño se complementa con un cojín de asiento fabricado en espuma curada en frío de doble densidad, una solución técnica que equilibra dos necesidades opuestas: una capa superior más suave y adaptable que alivia de inmediato los puntos de presión en los isquiones, combinada con un núcleo interno de alta densidad que evita el hundimiento y proporciona un soporte firme y estable año tras año.

La flexibilidad postural queda asegurada gracias a un sistema de reclinación del respaldo que alcanza hasta los 132 grados. Este rango permite transicionar sin esfuerzo desde una posición erguida de noventa grados, óptima para mantener la concentración máxima en títulos competitivos de disparos o estrategia, hasta una inclinación profunda ideal para ver una película o descansar entre partidas.

En el apartado de acabados y ajustes personalizados, la Razer Soma Pro eleva el listón con una serie de componentes exclusivos que justifican su estatus de gama alta:

Reposabrazos 4D de alta precisión: Permiten ajustar la altura, la profundidad, el desplazamiento lateral y el ángulo de rotación para alinear perfectamente los antebrazos con el escritorio y evitar tensiones en los hombros y muñecas.

Cojín magnético para la cabeza: Fabricado en espuma viscoelástica de tacto suave, se fija al respaldo mediante imanes ocultos de alta potencia, eliminando las antiestéticas correas elásticas y permitiendo deslizarlo con precisión hasta la altura exacta del cuello de cada usuario.

Mecanismo de reclinación tipo «rana» (frog tilt): Un sistema mecánico avanzado situado bajo el asiento que permite balancear el conjunto de la silla de forma fluida y bloquear el ángulo de inclinación en múltiples posiciones, distribuyendo el peso del cuerpo de manera equilibrada.

Base de cinco radios en aleación de aluminio: Acabada con recubrimiento en polvo para resistir rozaduras y desgaste, proporciona un centro de gravedad bajo y una estabilidad absoluta sobre cualquier tipo de superficie, desde tarima flotante hasta alfombras gruesas.

Por su parte, toda la estructura interna de ambos modelos está construida sobre un armazón de acero reforzado, diseñado para soportar el uso diario intensivo sin holguras ni ruidos mecánicos. Como respaldo a esta calidad constructiva, Razer ofrece una garantía de 3 años para los mecanismos y componentes móviles, acompañada de una cobertura de 2 años para todos los sistemas electrónicos integrados.

Conectividad inalámbrica de baja latencia y gestión energética sin cables

Uno de los principales desafíos históricos al electrificar una silla de oficina o gaming ha sido la gestión del cableado. Un cable de alimentación o de datos arrastrándose por el suelo no solo arruina la estética de una habitación cuidada, sino que supone un riesgo evidente de enredos al girar sobre el eje del pistón o desplazarse con las ruedas. Razer ha resuelto este obstáculo de raíz apostando por una arquitectura completamente inalámbrica tanto para la transmisión de señales como para la alimentación eléctrica.

En el plano de la conectividad, ambas sillas integran un panel de control físico integrado en el lateral del asiento, situado al alcance natural de la mano derecha para realizar ajustes rápidos sin tener que minimizar el juego ni navegar por menús en pantalla. Desde este módulo, el usuario puede regular la intensidad de la respuesta háptica, alternar entre distintos perfiles sensoriales preconfigurados y conmutar con una sola pulsación entre dos protocolos inalámbricos: Razer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz) y Bluetooth® LE (Low Energy). La tecnología HyperSpeed, célebre en los ratones y auriculares de competición de la marca por ofrecer tasas de sondeo ultrarrápidas y una resistencia superior a las interferencias, garantiza que la sincronización entre la imagen en el monitor, el sonido espacial y los seis actuadores hápticos sea instantánea. Por su parte, la conexión Bluetooth LE facilita el emparejamiento inmediato con dispositivos móviles, tabletas, consolas portátiles o televisores inteligentes en el salón.

La alimentación energética sigue la misma filosofía de limpieza visual. Ambas sillas funcionan mediante una única conexión USB tipo C, lo que otorga al usuario una libertad total para elegir cómo energizar su asiento. Quienes prefieran no depender de recargas pueden conectarla directamente a una toma de corriente de pared mediante un cable discreto, pero la verdadera magia inalámbrica surge al utilizar una batería externa estándar (power bank). El diseño del chasis contempla el alojamiento limpio de baterías portátiles convencionales, permitiendo que la silla gire los 360 grados con total libertad y cero cables colgando hacia el suelo. Esta solución modular no solo elimina las ataduras físicas, sino que también facilita el mantenimiento a largo plazo: a diferencia de los dispositivos con baterías internas selladas que degradan su autonomía con los años y obligan a costosas reparaciones, el usuario puede sustituir o actualizar su batería externa en segundos cuando lo necesite.

Comparativa técnica entre Razer Soma Pro y Razer Soma Sensa HD Haptics

Para facilitar la elección entre los dos nuevos integrantes de la familia Soma, resulta útil observar cómo Razer ha segmentado ambas propuestas para cubrir perfiles de usuario complementarios dentro del ecosistema gaming y audiovisual.

Característica Razer Soma Pro Razer Soma Sensa HD Haptics Tecnología háptica Razer Sensa™ HD Haptics (6 actuadores) Razer Sensa™ HD Haptics (6 actuadores) Sistema de audio THX® Spatial Audio con altavoces integrados No incluido Iluminación Razer Chroma™ RGB (16,8 millones de colores) No incluida Soporte lumbar Integrado en el respaldo Integrado en el respaldo Espuma del asiento Curada en frío de doble densidad Curada en frío de doble densidad Reclinación del respaldo Hasta 132° Hasta 132° Mecanismo de inclinación Tipo «rana» (frog tilt) multifunción Estándar reforzado Reposabrazos 4D totalmente ajustables Ergonómicos ajustables Reposacabezas Cojín magnético viscoelástico Estándar Base Aleación de aluminio de 5 radios Reforzada de alta resistencia Conectividad Razer HyperSpeed (2,4 GHz) y Bluetooth® LE Razer HyperSpeed (2,4 GHz) y Bluetooth® LE Alimentación USB tipo C (toma de pared o batería externa) USB tipo C (toma de pared o batería externa) Garantía 3 años mecánica / 2 años electrónica 3 años mecánica / 2 años electrónica

Impacto en el mercado español y el futuro del mobiliario inteligente

La llegada de las Razer Soma Pro y Razer Soma Sensa HD Haptics se produce en un momento de especial madurez para el sector del gaming en España. Según los últimos informes de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), el mercado nacional supera ya los veinte millones de jugadores activos, con un perfil demográfico cada vez más adulto que invierte en equipamiento de gama alta para optimizar tanto su ocio digital como sus espacios de teletrabajo. En este contexto, la convergencia entre ergonomía de oficina y tecnología de entretenimiento representa una de las áreas de mayor crecimiento en ventas de periféricos.

Históricamente, el consumidor español que deseaba incorporar sensaciones físicas a su estación de juego debía recurrir a soluciones fragmentadas: chalecos hápticos que resultan calurosos en verano y pesados tras una hora de uso, o transductores de graves acoplados de forma artesanal a la estructura metálica de sillas convencionales, con resultados acústicos ruidosos que solían generar molestias en viviendas comunitarias. La propuesta de Razer soluciona ambos inconvenientes de un plumazo. Al integrar los seis actuadores directamente dentro de la espuma curada en frío de doble densidad, la transmisión de la vibración se dirige de forma eficiente hacia el cuerpo del usuario, minimizando la resonancia mecánica hacia el suelo y manteniendo el confort térmico y postural del asiento intacto.

Además, la apuesta por estándares abiertos en alimentación mediante USB-C y compatibilidad con baterías externas estándar demuestra una sensibilidad notable hacia la durabilidad y la experiencia de usuario real. En un mercado tecnológico donde muchos productos sufren de obsolescencia por baterías integradas no reemplazables, permitir que cualquier usuario utilice su propia power bank convierte a la gama Soma en una inversión sólida a largo plazo, respaldada por una garantía mecánica de tres años que iguala a las mejores sillas ergonómicas tradicionales del mercado.

Con este movimiento, Razer consolida su posición como el fabricante más innovador en la creación de ecosistemas conectados. La posibilidad de que el ratón, el teclado, los auriculares, la iluminación ambiental y ahora también la propia silla dialoguen en perfecta armonía bajo Razer Synapse 4 redefine lo que significa sentarse frente a un ordenador. Ya no se trata únicamente de observar una pantalla o escuchar una banda sonora; se trata de habitar el contenido digital a través de un entorno físico que responde, vibra, suena y se ilumina al compás de cada historia. Los interesados en conocer todos los detalles técnicos, disponibilidad y opciones de configuración ya pueden consultar las páginas oficiales habilitadas por la marca para la Razer Soma Pro y la Razer Soma Sensa HD Haptics.

Razer, la marca global líder en estilo de vida para gamers, anunció en el día de hoy las nuevas sillas Razer Soma Pro y Razer Soma Sensa HD Haptics, dos sillas gaming inalámbricas e inmersivas que incorporan tecnología háptica en el asiento; el modelo Soma Pro añade, además, audio espacial THX (THX® Spatial Audio) y tecnología Razer Chroma™ RGB para ofrecer una experiencia totalmente inmersiva

Tras el debut de la Soma Chroma, la primera silla gaming con iluminación RGB de Razer, los modelos Soma Pro y Soma Sensa HD Haptics completan una gama basada en una idea: la inmersión ha evolucionado a través de la imagen y el sonido, pero la silla no había seguido ese mismo ritmo. Ambos modelos convierten el asiento en un elemento activo de cada sesión; están diseñados principalmente para el gaming, pero ofrecen un nivel de inmersión igual de intenso al disfrutar de películas, música o contenido en streaming.

“Con la Soma Pro, la silla por fin se suma al juego”, afirmó Addie Tan, directora global de la división Lifestyle en Razer. “Durante años, los jugadores han mejorado todo lo que ven y escuchan, mientras que el asiento en el que pasan cada sesión de juego se ha quedado al margen. Con la Soma Pro, la silla se convierte en parte del juego: la sientes, la escuchas y la ves”.

Siéntelo. Escúchalo. Míralo.

Al incorporar imagen, sonido y tacto al asiento, la Soma Pro es la única silla gaming que cuenta con Razer Sensa™ HD Haptics, THX® Spatial Audio y Razer Chroma RGB.

Gracias a la tecnología Razer Sensa HD Haptics, seis actuadores de motor háptico, programados con algoritmos avanzados, ofrecen una respuesta multizona que se ajusta a la intensidad, la dirección y la distancia de la acción dentro del juego a medida que esta se desarrolla en tiempo real.

El resultado es una sensación dinámica y realista, más allá de una simple vibración; así, cada impacto y explosión no solo se ve y se escucha, sino que también se siente. Gracias a Razer Synapse y a su integración directa en el asiento, sin necesidad de accesorios externos, la tecnología Sensa HD Haptics también convierte el audio en sensaciones táctiles para películas, música y juegos que no cuentan con compatibilidad nativa.

Con THX® Spatial Audio activado, los altavoces integrados en el Soma Pro ofrecen un sonido envolvente inmersivo que se integra a la perfección con diversas configuraciones de audio. Los jugadores pueden utilizarlos de forma independiente o combinarlos con altavoces frontales para lograr un escenario sonoro más amplio, con mayor precisión y profundidad, situando la silla en el centro.

La iluminación reactiva para juegos Razer Chroma RGB responde a la acción en pantalla con 16,8 millones de colores y efectos dinámicos diseñados específicamente para más de 300 juegos integrados. Los jugadores pueden sincronizar la silla con el resto de su equipo Razer a través de Razer Synapse 4 para disfrutar de una experiencia visual totalmente inmersiva.

Comodidad durante todo el día. Control sin esfuerzo.

Ambas sillas están diseñadas para largas sesiones de juegos. Su soporte lumbar integrado sostiene suavemente la zona baja de la espalda y fomenta una postura neutral al sentarse, lo que ayuda a reducir la fatiga; por su parte, el cojín del asiento, elaborado con espuma curada en frío de doble densidad, combina una capa superior mullida, que ofrece un alivio inmediato de la presión, con un núcleo resistente que brinda un soporte firme. El respaldo puede reclinarse hasta 132°, permitiendo pasar de una posición erguida, lista para el juego competitivo, a una inclinación total, ideal para ver una película.

La Soma Pro también cuenta con reposabrazos 4D, un cojín magnético para la cabeza, un mecanismo de reclinación tipo “rana” y una base de cinco radios fabricada en aleación de aluminio con recubrimiento en polvo, ofreciendo así el ajuste más personalizable y de mayor calidad de toda la gama.

Su panel de control integrado mantiene todo al alcance de la mano, permitiendo a los jugadores ajustar la configuración y alternar entre las conexiones Razer HyperSpeed ​​Wireless (2,4 GHz) y Bluetooth® LE con solo pulsar un botón.

Una única conexión USB tipo C permite obtener energía, ya sea desde una toma de corriente de pared o desde una batería externa estándar, logrando así una configuración impecable con una estética libre de cables; por su parte, una estructura de acero dota a ambas sillas de la durabilidad y estabilidad necesarias para servir como base de tu zona de juego durante años de uso diario. Ambas sillas cuentan con una garantía de 3 años para los mecanismos y componentes móviles, y de 2 años para los componentes electrónicos.

Tecnología háptica Razer Sensa HD: siente cada momento

Para los jugadores que desean sentir la acción, Soma Sensa HD Haptics incorpora la tecnología Razer Sensa HD Haptics en una silla inalámbrica diseñada para ofrecer comodidad durante todo el día. Seis actuadores hápticos generan una respuesta multidireccional que replica la intensidad, la dirección y la distancia de cada evento dentro del juego en tiempo real, brindando sensaciones hiperrealistas en videojuegos, películas y otros contenidos. Los usuarios pueden ajustar la intensidad háptica y alternar entre distintos perfiles hápticos directamente desde el panel de control integrado.

Dos sillas nuevas. Una línea inmersiva.

Inmersión: El Soma Pro combina Razer Sensa HD Haptics, THX® Spatial Audio y Razer Chroma RGB en el mismo asiento, mientras que el Soma Sensa HD Haptics incorpora retroalimentación háptica de alta definición mediante seis actuadores en una silla inalámbrica diseñada para ofrecer comodidad durante todo el día.

El Soma Pro combina Razer Sensa HD Haptics, THX® Spatial Audio y Razer Chroma RGB en el mismo asiento, mientras que el Soma Sensa HD Haptics incorpora retroalimentación háptica de alta definición mediante seis actuadores en una silla inalámbrica diseñada para ofrecer comodidad durante todo el día. Comodidad: Ambas sillas cuentan con soporte lumbar integrado y un cojín de asiento de espuma curada en frío de doble densidad; el modelo Soma Pro añade, además, reposabrazos 4D, un cojín magnético para la cabeza y un mecanismo de reclinación tipo “rana” (frog tilt), ofreciendo así el mayor nivel de ajuste de toda la gama.

Ambas sillas cuentan con soporte lumbar integrado y un cojín de asiento de espuma curada en frío de doble densidad; el modelo Soma Pro añade, además, reposabrazos 4D, un cojín magnético para la cabeza y un mecanismo de reclinación tipo “rana” (frog tilt), ofreciendo así el mayor nivel de ajuste de toda la gama. Comodidad: Panel de control integrado, alimentación mediante un único cable USB tipo C, ya sea desde una toma de pared o una batería externa estándar, y una estructura de acero de alta calidad para fijar la estación de juego a ambas sillas.

Integración real. Inmersión pura. Siente la acción con la tecnología háptica Soma Sensa HD o vive una inmersión total, visual, sonora y táctil, con la Soma Pro; las nuevas sillas Soma están diseñadas para quienes desean que su silla forme parte de la experiencia, y no solo del equipamiento.

Para más información de la silla Razer Soma Pro, visite la web https://rzr.to/soma-pro .

Para más información de la silla Razer Soma Sensa HD Haptics, visite la web https://rzr.to/soma-sensa-hd-haptics .

Preguntas frecuentes sobre las sillas Razer Soma Pro y Soma Sensa HD Haptics

¿Cuál es la diferencia principal entre la Razer Soma Pro y la Razer Soma Sensa HD Haptics? Ambas sillas comparten la tecnología háptica Razer Sensa™ HD Haptics de seis actuadores, el soporte lumbar integrado, la espuma curada en frío de doble densidad y la conectividad inalámbrica. Sin embargo, la Razer Soma Pro añade altavoces integrados con certificación THX® Spatial Audio, iluminación reactiva Razer Chroma™ RGB, reposabrazos 4D, cojín magnético para la cabeza, mecanismo de reclinación tipo «rana» y una base de aleación de aluminio de cinco radios.

¿Funcionan los motores hápticos con juegos o películas que no tienen soporte oficial de Razer? Sí. Aunque los títulos con integración nativa ofrecen efectos hápticos programados específicamente para cada acción del juego, la integración con el software Razer Synapse permite convertir cualquier señal de audio en tiempo real en sensaciones táctiles. Esto significa que se puede disfrutar de la respuesta háptica en cualquier videojuego clásico o moderno, así como en películas, series de streaming y música.

¿Cómo se alimentan las sillas si son completamente inalámbricas? Tanto la Soma Pro como la Soma Sensa HD Haptics cuentan con una única entrada USB tipo C. El usuario puede conectarlas directamente a un enchufe de pared o, si desea una experiencia 100 % libre de cables para girar sin restricciones, conectar una batería externa estándar (power bank) que se aloja discretamente en el asiento.

¿Qué tipo de conexión inalámbrica utilizan para evitar retrasos entre la pantalla y la vibración? Incorporan un panel de control integrado que permite alternar con un botón entre Razer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz), una conexión de latencia ultrabaja pensada para PC y consolas de sobremesa, y Bluetooth® LE, ideal para conectar de forma rápida y sencilla dispositivos móviles, tabletas o televisores inteligentes.

¿Qué garantía tienen las nuevas sillas gaming de Razer?Razer respalda ambos modelos con una garantía dual: 3 años de cobertura para la estructura de acero, los mecanismos de inclinación y todos los componentes móviles, y 2 años de garantía para los componentes electrónicos, incluyendo los actuadores hápticos, los altavoces THX y la iluminación Chroma RGB.