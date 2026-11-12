PUBG MOBILE FLASH, la versión ligera oficial de PUBG MOBILE, estará disponible gratis mañana, 13 de noviembre, para iOS y Android

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PUBG MOBILE FLASH, la versión ligera oficial de PUBG MOBILE, estará disponible gratis mañana, 13 de noviembre, para iOS y Android

La nueva versión oficial ofrece a los jugadores la experiencia de PUBG MOBILE en un formato más ligero, con una descarga inicial menor y recursos adicionales disponibles bajo demanda.

PUBG MOBILE anuncia el lanzamiento de PUBG MOBILE FLASH, su nueva versión oficial ligera, que estará disponible en iOS y Android a partir de mañana, 13 de noviembre. Diseñado para reducir los requisitos de descarga y almacenamiento, el juego permite a los jugadores disfrutar de la experiencia PUBG MOBILE en un formato optimizado, sin dejar de estar conectados al ecosistema original del juego.

La experiencia PUBG MOBILE en un formato más ligero

PUBG MOBILE FLASH mantiene las principales características del juego original, con Erangel y el modo Classic Battle Royale preinstalados. Con una descarga inicial inferior a 1 GB en Android y 2 GB en iOS, los jugadores pueden disfrutar de la icónica experiencia de PUBG MOBILE en una versión diseñada para ocupar menos espacio de almacenamiento en sus dispositivos.

El juego es totalmente compatible con PUBG MOBILE: los jugadores pueden formar equipo con usuarios de la versión original, mientras que sus cuentas, partidas, amigos y objetos se sincronizan entre ambas versiones. Además, PUBG MOBILE FLASH recibirá actualizaciones continuas, sincronizadas con las de PUBG MOBILE.

Recursos bajo demanda y una interfaz simplificada

PUBG MOBILE FLASH permite a los jugadores descargar recursos adicionales según lo necesiten, incluyendo otros mapas, modos de juego, eventos y recursos gráficos. Un sistema de confirmación de descargas da a los jugadores un mayor control y evita descargas automáticas no deseadas de recursos.

Por defecto, el juego incluye un lobby simplificado e iconos más ligeros para reducir aún más el espacio de almacenamiento. Los recursos gráficos de mayor calidad también están disponibles para su descarga, de modo que los jugadores que lo deseen puedan disfrutar de una experiencia visual más detallada.

Del mismo modo, cuando un atuendo u objeto cosmético no se ha descargado, se mostrará temporalmente un atuendo provisional hasta que se descarguen manualmente los recursos correspondientes, momento en el que se podrá visualizar su apariencia original.

Optimizaciones diseñadas para dispositivos de gama baja

PUBG MOBILE FLASH incorpora optimizaciones gráficas específicas diseñadas para mejorar el rendimiento en todos los dispositivos compatibles. En comparación con la versión beta de FLASH, las mejoras de optimización incluyen:

+10% de tasa media de fotogramas

+10% de estabilidad

-3% de consumo energético

-12% de uso de memoria

-15% del tiempo de arranque

-20% de tiempo de carga antes del partido

Estas cifras representan los objetivos de optimización y no garantizan mejoras en todos los dispositivos. PUBG MOBILE FLASH requiere un mínimo de 2 GB de RAM y ofrece opciones de frecuencia de fotogramas de 25, 30, 40 y 60 FPS, en función de las capacidades de cada dispositivo.

Una experiencia de juego segura, sin compromisos

El diseño ligero del juego no compromete la igualdad de condiciones. PUBG MOBILE FLASH cuenta con el mismo sistema de seguridad Ban Pan que PUBG MOBILE, que incluye supervisión en tiempo real, detección de infracciones y mecanismos de aplicación de sanciones, así como el sistema Investigator.

De este modo, los jugadores pueden disfrutar de la experiencia competitiva de PUBG MOBILE en un juego más ligero, con las mismas medidas de protección contra las trampas.

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