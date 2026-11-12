Romancing SaGa 3: Destinies United llegará el 4 de febrero del 2027

ROMANCING SAGA 3: DESTINIES UNITED SE LANZARÁ EL 4 DE FEBRERO, ANTES DE LO PREVISTO

Será posible reservarlo para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch a partir del 19 de noviembre

Square Enix ha anunciado hoy que Romancing SaGa 3: Destinies United, el remake completo en alta definición del clásico juego de rol por turnos, se lanzará más de una semana antes de lo previsto, el 4 de febrero de 2027. Además, ahora ya es posible reservar el juego para PlayStation®5, XBOX Series X|S y PC a través de XBOX en PC y Steam®, mientras que las reservas digitales para Nintendo Switch™ 2 y Nintendo Switch™ estarán disponibles a partir del 19 de noviembre.

«En el desarrollo de este remake hemos procurado perfeccionar el inconfundible sistema de escenarios libres del juego original, de forma que los ocho protagonistas son aún más cautivadores y la historia es más fácil de seguir» «También hemos trasladado los combates frenéticos y los sistemas de juego accesibles que tan buena acogida han tenido en Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven. Es una maravilla que podamos haceros llegar el juego antes de lo previsto. Ya hayáis jugado al original, os haya gustado Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven o descubráis la serie SaGa por primera vez, esperamos que disfrutéis de esta aventura. ¡Tenemos muchas ganas de compartirla con todo el mundo!»

Shinichi Tatsuke, productor de Romancing SaGa 3: Destinies United

En este juego nos metemos en la piel de uno de ocho héroes unidos por el destino en un mundo preso de un ciclo letal conocido como el alza de Morastrum. Este fenómeno ocurre cada 300 años y condena a todo aquel que nazca ese año, a excepción de un único superviviente, el Vástago del Destino. Dos décadas después de la última tragedia, los Aciagos han vuelto y pretenden reabrir las puertas del Abismo para desatar el apocalipsis. Con el objetivo de salvar el mundo, debemos escoger qué sitios visitar, qué tramas explorar y en qué orden enfrentarnos a los Aciagos, de forma que cada partida nueva constituye una aventura única. Romancing SaGa 3: Destinies United incluye la banda sonora original del legendario compositor Kenji Ito y también nuevas versiones creadas específicamente para este remake y supervisadas por él mismo. Este título también contiene gráficos en alta definición totalmente modernizados y escenas con voces en japonés e inglés.

Ya es posible reservar el juego en formato físico y digital, si bien las reservas digitales para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch empezarán el 19 de noviembre. Además de la edición estándar, también es posible reservar la Digital Deluxe Edition, que incluye atuendos adicionales, piezas de equipo y la función para cambiar los temas de los combates, además de formaciones y objetos para el minijuego de negocios y para el modo Guerra. Quienes compren la Digital Deluxe Edition antes del lanzamiento también disfrutarán de 72 horas de acceso anticipado al juego completo.

Por otra parte, es posible obtener un conjunto de accesorios adicionales al comprar el juego antes del 16 de febrero de 2027. Esto incluye Hucha de Tatyana, con la que se obtiene más dinero dentro del juego, y «Cómo ser un héroe» de Robin, que aumenta los puntos de técnica obtenidos en combate. Además, quienes tengan datos de guardado de Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven en la misma plataforma recibirán el objeto Corona de león dentro del juego Romancing SaGa 3: Destinies United.

Romancing SaGa 3: Destinies United se lanzará el 4 de febrero de 2027. El juego tiene la clasificación PEGI 12.

Más información:

https://www.square-enix.com/saga/es/games/romancing-saga-3-destinies-united/