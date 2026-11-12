El Nuki Keypad 2 NFC ya es compatible con Google Wallet para Android 

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Nuki, el fabricante líder de soluciones de acceso inteligente en Europa, ha anunciado la integración de las Google Wallet Home Keys en su Keypad 2 NFC, permitiendo a los usuarios de Android desbloquear la puerta de casa con solo acercar su smartphone al teclado, sin necesidad de abrir la aplicación.

Esta nueva funcionalidad amplía las opciones de acceso del dispositivo, que ya es compatible con Apple Home Key, Samsung Digital Home Key, huella dactilar y códigos personalizados. La función está disponible en versión preliminar a través del programa Google Home Beta.

Nuki integra las Google Wallet Home Keys en su Keypad 2 NFC, permitiendo a los usuarios de Android disfrutar de la función ‘Tap to Unlock’

Nuki, el fabricante líder de cerraduras inteligentes en Europa, lleva la comodidad de su última función ‘Tap to Unlock’ (Toca para desbloquear) a los usuarios de Android. A finales de marzo de 2026, la empresa austriaca presentó el Keypad 2 NFC, el primer teclado del mundo con certificación Aliro para cerraduras electrónicas residenciales. Ahora, amplía sus capacidades con la integración de las Google Wallet Home Keys, permitiendo a los usuarios de Android acceder de forma segura a su vivienda con solo acercar su smartphone al dispositivo.

Gracias a Aliro, el nuevo estándar para el acceso inteligente, las cerraduras electrónicas se comunican de forma segura con smartphones y dispositivos wearables. El Keypad 2 NFC permite acceder al hogar con un simple toque utilizando un teléfono Android compatible con tecnología NFC, sin necesidad de abrir la aplicación de Nuki.

«Estamos encantados de acercar la comodidad y la seguridad de las Google Wallet Home Keys a los usuarios, haciendo que acceder a la puerta de casa sea tan sencillo como acercar el teléfono. Esta integración refuerza nuestro compromiso con una experiencia de hogar inteligente conectada y fluida a través del ecosistema Google Home«, afirma Jesse Stroh, Product Manager de Google. «Con el Keypad 2 NFC, el acceso al hogar es ahora más inteligente, seguro y versátil que nunca. Nos complace poder ofrecer también a los usuarios de Android la comodidad de Tap to Unlock, cumpliendo así nuestra promesa de brindar una experiencia de hogar inteligente unificada«, destaca Martin Pansy, cofundador y CEO.

Fácil de añadir, fácil de adaptar

Actualmente, las Google Wallet Home Keys están disponibles en versión preliminar para quienes se unan al programa Google Home Beta. Su disponibilidad general llegará próximamente. Para utilizar las Google Wallet Home Keys, se necesita una Nuki Smart Lock compatible con Matter, un concentrador (hub) Google Matter/Thread y un dispositivo Android con Google Wallet y la aplicación Google Home. Solo hay que añadir la llave a Google Wallet desde la aplicación Google Home y acercar el teléfono al teclado para acceder al hogar.

Gracias al enfoque modular de Nuki, las Smart Locks compatibles con Matter pueden adaptarse de inmediato simplemente añadiendo el Keypad 2 NFC a la puerta. La instalación del hardware sigue siendo tan rápida y sencilla utilizando las tiras adhesivas o los tornillos incluidos, sin necesidad de cableado eléctrico.

Un teclado, seis formas de acceder

Con esta nueva opción de desbloqueo para el Keypad 2 NFC, permite acceder al hogar mediante las Google Wallet Home Keys, Apple Home Key, Samsung Digital Home Key, la función ‘Tap to Unlock’ de la aplicación Nuki, huella dactilar o código de acceso personalizado. El teclado puede almacenar hasta 20 huellas dactilares, 35 llaves digitales ‘Tap to Unlock’ y 200 códigos de acceso diferentes.

El Keypad 2 NFC de Nuki está disponible en blanco y negro, incluyendo la nueva función de detección de manipulaciones, a un precio de venta recomendado de 179€ en la tienda online de Nuki y en Amazon. Todos los precios indicados corresponden a los precios de venta recomendados por el fabricante (PVP).