Tragones y mazmorras × Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen – ¡La colaboración está servida!

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¡Nuevos aliados y equipamiento llegan al mundo de Dragon’s Dogma™ 2: Dark Arisen con la llegada de los Peones Oficiales y de atuendos especiales de la colaboración inspirados en los personajes Laios y Marcille de Tragones y mazmorras! Tragones y mazmorras es una exitosa serie de manga creada por Ryoko Kui que sigue al aventurero Laios y a su grupo mientras se adentran en lo más profundo de una mazmorra, cocinando y comiendo los monstruos que encuentran por el camino. Estos personajes tan emblemáticos se unen al clásico mundo de fantasía de Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen en una colaboración por tiempo limitado que llega hoy a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Los jugadores de Nintendo Switch 2 podrán unirse a la diversión el miércoles 12 de noviembre.

Tráiler oficial de la colaboración Tragones y mazmorras × Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen

Detalles de la colaboración

Los Peones Oficiales basados en Laios, de pesada armadura, y en la maga elfa Marcille de Tragones y mazmorras ya se pueden reclutar en las Piedras de falla de lugares como las aldeas para apoyar a los Arisen durante su viaje. Estos exploradores culinarios estarán disponibles para acompañar a los Arisen hasta la actualización del juego del jueves 29 de enero de 2027 en todas las plataformas. Consulte el sitio web oficial para conocer los detalles y las notas sobre su reclutamiento.

Los Arisen que carguen sus datos de Dragon’s Dogma 2 o de Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen durante el periodo de la colaboración con Tragones y mazmorras recibirán automáticamente atuendos especiales del crossover basados en la vestimenta de Laios y Marcille. Estos atuendos se añadirán automáticamente al almacén del juego y podrán equiparlos tanto los Arisen como los Peones. Una vez canjeados, seguirán disponibles incluso después de que termine el evento de colaboración.

La actualización del juego que incluye la colaboración con Tragones y mazmorras también contiene correcciones de errores adicionales para varias plataformas. Consulta el sitio web oficial de Dragon’s Dogma 2 para más detalles.

¿Qué es Tragones y mazmorras?

Después de que un Dragón Rojo devore a su hermana en lo más profundo de una mazmorra, el aventurero Laios, junto con la maga elfa Marcille y otros compañeros, desafía de nuevo la mazmorra para rescatarla. La serie ha obtenido un amplio reconocimiento por su original universo, que combina la exploración de mazmorras con la aventura culinaria, ya que el grupo cocina y come los monstruos que encuentra mientras lucha por abrirse paso por la mazmorra. En 2024 se emitió una adaptación al anime que gozó de enorme popularidad tanto en Japón como en el resto del mundo, convirtiéndola en una querida franquicia de manga y anime con el apoyo de fans de todo el planeta.

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen ya está disponible para Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. La expansión Dark Arisen también está disponible por separado como contenido descargable (DLC) del juego base en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.