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El nuevo robot de limpiea de iRobot irrumpe en el mercado combinando una potencia de succión sin precedentes en la marca con tecnologías de fregado activo SmartScrub™ y DualSpin™. Con un chasis un 21 % más fino y el sistema extensible PerfectEdge™, el Roomba® Plus 515 plus elimina la suciedad más incrustada y los ángulos muertos del hogar con total autonomía durante tres meses.

El lanzamiento de la nueva gama Roomba para 2026 marca un punto de mejora para el sector de la robótica del hogar. Dentro de este catálogo de nueva generación, el Roomba 515 plus con Base AutoWash llega no solo como un modelo evolucionado que gracias a sus sensores es más eficiente y sobre todo evita los golpes contra los muebles y aspira y friega hasta los bordes de los rodapies. Tras analizar en detalle las especificaciones técnicas y las innovaciones mecánicas de esta unidad, queda de manifiesto que el dispositivo ataca directamente los tres grandes cuellos de botella históricos de.lps robots pra optern una nota sobresaliente: la falta de potencia real en la eliminación de manchas incrustadas, la ineficiencia geométrica en bordes y zonas de baja altura, y el tedio derivado del mantenimiento continuo de las mopas y los depósitos. Todo esto hace que el roomba 515 Plus sea una compra maestra oara este Black Friday o Navidades y escribo el análisis después de usarlo 15 días en mi piso de 83 metros y suelo puedo decir que es sencillamente genial.

A continuación, analizamos en profundidad las claves técnicas, operativas y de usabilidad que convierten al Roomba 515 Plus en un firme aspirante a uno de los mejores robots de limoieza 2026.

Análisis y unboxing Irobot Roomba 515 +

El paquete llega en una caja de cartón voluminosas pero todo muy bien protegido y con foto del producto y de las mejores características visibles.

Salto de ingeniería: 22.000 Pa de succión y acción mecánica activa

Históricamente, los robots aspiradores han librado una batalla de cifras en torno a la potencia de succión. Sin embargo, en el Roomba515 Plis, el dato de 22.000 Pa de potencia cobra sentido al combinarse con una arquitectura de limpieza integral. Y no solo rs ootente sino que ajusta la potencia a la detección de suciedad o alfombras, lo quw se traduce a una limpieza mucho mas silenciosa y eficiente.

Tiene 4 modos para los más frikis de la limpieza. Solo barrer, solo fregar, barrer y fregar a la vez o primero barrer y luego fregar.

Absorción potente

Una potencia de 22.000 Pa sitúa a este modelo en uno de los mejores de la capacidad de aspiración actual. Este nivel de depresión de aire permite la extracción en tejidos profundos: Aspirado de polvo fino, ácaros y alérgenos alojados en la base de alfombras de pelo medio y alto. Limpieza de juntas y ranuras: Captura efectiva de detritos pesados (arena, restos de comida, tierra) incrustados entre baldosas, tarimas flotantes y suelos de madera. Doy fe de ello que hasta ha aspirado pequeños trozos de crista de un vaso roto en la cocina.

Eficiencia en una sola pasada: Minimiza la necesidad de repetir trayectorias, lo que optimiza el consumo energético de la batería y reduce el tiempo total del ciclo de limpieza. A parte crea un mapa en la app de la casa y puede selecioan limpiar varias estancias, una sola o toda la casa con diferentesniveles de profundidad de limpieza. Los resultados son tan buenos que puedes prescindir del cepillo y la fregona.

Fregado activo: Del mojsdo superficial de otros robots a la fricción real con las dos mopas una de ellas extensible. Si ha eso le sumas un poco de detergente roomba en el deposito de agua limpia. Tendrás u. Fregado maravilloso.

El gran fallo de la mayoría de los sistemas combinados de aspirado y fregado residía en su carácter pasivo: una mopa arrastrada que únicamente distribuía el agua sin fregar de forma efectiva. El Roomba 515 Plus lleva esta deficiencia mediante la acción conjunta de dos tecnologías novedosas.

SmartScrub: Aplica una presión descendente constante sobre la superficie, simulando la fuerza que ejercería un usuario al fregar manualmente una mancha difícil. Esto evita que el robot pase por encima de manchas secas sin lograr desagregarlas ejerciendo presión. Además giran a 180 rpm. Además es capaz de levantarlas.cuando para una alfombra para no mojarla

Sistema DualSpin: Utiliza módulos de mopa giratorios que giran a alta velocidad. Esta fricción continua rompe la capa superficial de suciedad, manchas de café, grasa de cocina o pisadas secas, garantizando un acabado brillante y homogéneo sin dejar rastros de agua. Además como retira la.mayora de agua oara llevarlo al deposito de agua sucia de la base, hace que seque muy rápido.

Friega los suelos y mantiene las alfombras secas – detecta automáticamente las alfombras y levanta las mopas de fregado 10 mm antes de cruzar sobre ellas para que puedas limpiar por completo sin preocuparte por la configuración manual o por mojar las alfombras. Además giran a 180 rpm y una de ellas sale del.robot mediante un brazo para limpiar las zonas de los rodapies.

Duración de la limpieza

Roomba 515 Plus Combo, la marca especifica su autonomía en función de la superficie de cobertura (hasta 185 m² con una sola carga), lo que equivale aproximadamente a un tiempo de funcionamiento continuo de entre 120 y 180 minutos (según el modo de succión y fregado activado). En mi casa de 84 metes la limpia y la friega sin cargar batería, solo va a la base un parte veces a recargar agua y dejar la suciedad del polvo en el depósito.

Rediseño de chasis y precisión geométrica: PerfectEdge

Uno de los retos estructurales de los robots de limpieza siempre ha sido su formato circular, que genera puntos ciegos bajo muebles bajos y en las esquinas de 90 grados. iRobot introduce en este modelo 2026 un rediseño de chasis significativamente más estilizado y bajo.

Y gracias a sus sensores evita dar golpes a los mueble cartografía la casa para una limpieza eficiente, que con su app incluso puedes marcar zonas que no llegue por ejemplo si tuenes una zona donde duerme tu mascota. Pero sobre todos por fin no se lleva los cables de los cargadores del movil cua do están en el suelo. Lo detecta y los esquiva. Parece una tontería pero es donde he visto mayor avance gracias a los sensores y la IA o algoritmos que lleva. Por que mas de una vez he roto algún ceoillo de otro robot o cable del cargador de mis hijos.

Ficha Dimensional y Geométrica Roomba 515 Plus Combo Robótica Tradicional Impacto Operativo Grosor y perfil -21 % de volumen Formato abultado estándar Acceso bajo sofás, camas y muebles sin atascos Alcance lateral PerfectEdge™ extensible Cepillos y mopas fijos Cobertura total de rodapiés, esquinas y bordes Acceso a esquinas Despliegue mecánico Ángulo muerto de 3 a 5 cm Eliminación de pelusa acumulada en perímetros

Compactación del perfil (-21 %)

La reducción del 21 % en el volumen total del chasis responde a una exigencia del hogar moderno: la capacidad de colarse debajo de sofás, camas, muebles de televisión y sanitarios suspendidos. Al reducir la altura y el diámetro total sin sacrificar la capacidad de succión ni el tamaño de los depósitos internos, el robot disminuye radicalmente las probabilidades de quedar encajado en zonas reducidas. Otros se quedaba pillados entre las ruedas de las sillas gamers y este es caoaz de salir airoso y en 15 dias aun no se me ha quedado bloqueado nunca.

Llega adonde otros robots no pueden y le permite por dejajo por debajo de más muebles. Ademas al ser liso por arriba y no tener sensores en la.parte superior hace que sea menos alto, mientras que los cepillos y la mopa de fregado extensibles con tecnología PerfectEdge limpian a lo largo de los rodapiés y en las esquinas donde se acumula el polvo en comparación al Roomba 505 o el Roomba mini este limpia mucho mejor.

Cepillos y mopas extensibles con PerfectEdge

Para resolver el problema de los bordes y paredes del hogar, el sistema PerfectEdge incorpora brazos mecánicos capaces de desplegar tanto los cepillos laterales como el disco de la mopa hacia el exterior del chasis.

Esquinas sin zonas ciegas: Al detectar un ángulo recto o un rodapié, el brazo extensible se proyecta milimétricamente para fregar justo en la arista del suelo.

Limpieza de contornos de muebles: Rodear las patas de mesas y sillas deja de ser un motivo de fricción, ya que la mopa extensible bordea la estructura sin dejar un contorno seco alrededor del obstáculo.

Inteligencia espacial: ClearView LiDAR y evitación de obstáculos

La potencia y el diseño mecánico carecen de utilidad si el sistema de navegación es caótico. El Roomba 515 Plus Combo incorpora una colección de sensores de de última tecnología diseñada para mapear con rapidez y ejecutar maniobras fluidas y sin golpes. Reconoce obstaculos y ahora objetos como cables, jugetes o zapatos y es que a quien no le ha comido un robot el cable de carga del móvil. Ahora lo rodea y limpia alrededor. Friega los suelos y mantiene las alfombras secas y es que parece magia pero detecta automáticamente las alfombras y levanta las mopas de fregado 10 mm antes de cruzar sobre ellas para que puedas limpiar por completo sin preocuparte por la configuración manual o por mojar las alfombras

Navegación ClearView LiDAR

La integración del sensor LiDAR de haz continuo ClearView permite al robot realizar un levantamiento topográfico tridimensional del hogar desde la primera sesión y eso permite ser super eficiente:

Mapeo ultrawide: Reconoce paredes, distribución de estancias y tipos de suelo en cuestión de minutos, incluso antes de iniciar el primer ciclo de limpieza profunda.

Independencia lumínica: A diferencia de las cámaras ópticas convencionales, la tecnología LiDAR funciona con precisión idéntica en absoluta oscuridad o bajo luz solar directa, lo que permite programar sesiones nocturnas sin fallos de localización.

Reconocimiento inteligente de objetos cotidianos

El mayor enemigo de la autonomía programada es el atasco por objetos caídos. La IA de reconocimiento visual entrenada para este modelo reconoce y clasifica elementos problemáticos en tiempo real. Es de lo que más. Me.ha gustado:

Cables y cargadores: Detecta cables finos sobre el suelo y altera la ruta para no engancharlos en los cepillos extractores.

Calzado y textiles: Evita cordones de zapatillas, calcetines sueltos o cortinas largas que cuelgan hasta el suelo.

Mobiliario temporal: Detecta comederos de mascotas, juguetes o cajas en tránsito, rodeándolos con un margen de seguridad sin interrumpir la sesión de trabajo.

Ecosistema «Hands-Free»: Base AutoWash y gestión autónoma de 90 días

Otra cosa que mejora la experiencia de usuario que propone el Roomba Plus 515 Combo radica en la desconexión total del mantenimiento diario mediante la Base AutoWash. Este módulo no es una simple estación de carga; es una central automatizada de tratamiento de residuos e higiene.Limpieza higiénica y autónoma de las mopas de fregado – la base AutoWash lava las mopas de fregado a 75 °C y las seca con aire caliente a 45°C para que cada limpieza comience con una mopa limpia, seca y sin olores.

Lavado y secado de mopas por temperatura a 75 ºC

El punto débil de la mayoría de bases de fregado del mercado es la acumulación de humedad y bacterias en las mopas, lo que genera malos olores e infecta el suelo en limpiezas posteriores. La Base AutoWash elimina este factor de riesgoy hay recambios para fichas mipas:

Lavado térmico a 75 ºC: Al finalizar cada área o el ciclo completo, el robot regresa a la base, donde se inyecta agua a 60 ºC para disolver la grasa acumulada en las mopas y desinfectar la fibra textil. Secado activo por aire caliente a 45ºC: Una vez lavadas, la base activa un circuito de secado por aire que elimina por completo la humedad residual, impidiendo la proliferación de moho, gérmenes y malos olores.

Autonomía de depósitos y cobertura amplia

Relleno y vaciado automático: La base gestiona la extracción del agua sucia usada en el fregado y rellena el tanque interno del robot con agua limpia para mantener la humedasdurante toda la sesión la.mopas y recoge el.agua sobrante. Ahí recomiendo comprar un bote de detergente especial de irobor y con dos tapones limpiará uan mejor y dejara un olor fresco. Eso sí no uséis detergentes de suelo normales ya que si generen espumo o no tiene un ph de 7.5 puede romper las bomas peristaticas que tiene el robot. El agua yo lo relleno un vez a la semana pero ahí depende de cua tas veces fregaes

Gestión de residuos secos: Vacía el depósito de polvo del robot mediante un flujo de succión inverso hacia una bolsa sellada de alta capacidad, capaz de almacenar la suciedad de hasta tres meses (90 días) de uso regular. Ya que tiene una bolsa y el filtro de polvo del robot debe durante ese tiempo. Pero ahí tambie dependerá de la suciedad, ya que no es lo mismo vivir en un piso que en u. Chalet que suele entra mas barro.

Rendimiento de batería (185 m²): Con una sola carga, el dispositivo gestiona viviendas de gran superficie (hasta 185 m²) optimizando las pasadas. Si la batería decae antes de finalizar, el robot regresa a la base, recarga el nivel exacto necesario y reanuda el trabajo en el punto exacto donde lo interrumpió y lo mismo con el agua.

Tabla de características técnicas y especificaciones

Criterio Especificación técnica / Detalle Modelo Roomba 515 Plus Combo con Base AutoWash (Gama 2026) Potencia de succión 22.000 Pa Cobertura por carga Hasta 185 m² (aprox. 120-180 min de autonomía según el modo) Autonomía de la base Hasta 3 meses (90 días) de limpieza desatendida Sistema de fregado SmartScrub (presión activa) + DualSpin (discos giratorios) Navegación ClearView LiDAR + Reconocimiento de obstáculos por IA Diseño y dimensiones -21 % de volumen respecto a generaciones anteriores Bordes y esquinas Brazo extensible PerfectEdge para mopas y cepillos Mantenimiento de mopas Lavado con agua caliente a 60 ºC + Secado térmico por aire Gestión de residuos/agua Vaciado automático de polvo + Auto-relleno de agua limpia/sucia

Conclusión: Un referente para el mercado de 2026

El Roomba 515 plus combo con Base AutoWash logra un equilibro entre eficiencia eficacia y fuerza de aspiración. Junto con la inteligencia navegacional y finura de acabado mecánico. La integración de los 22.000 Pa de potencia junto a sistemas dinámicos como SmartScrub, DualSpin y las extremidades extensibles PerfectEdge posicionan a este dispositivo como una solución integral frente a los retos reales de la limpieza doméstica. Después de 15 dias sólo.puedo.darlw una nota de sobresaliente. No tengo ninguna queja, bueno mi mujer solo una que dice que la base es demasiado grande. Pero con una bolsa de residuos grande que tardas 3 meses en llenarla y dos depósitos de agua a mi me parece correcta pero ella dice que para un piso es grande.

Su base multitarea elimina definitivamente la carga de trabajo que representaba lavar y secar mopas de forma manual, convirtiendo al nuevo robor de limpieza de iRobot en una de las alternativas más sólidas, eficientes y verdaderamente autónomas del panorama tecnológico actual. Puedes comprarlo para este Nlack Friday o Navidad y te aseguro que no te decepcionara. Comprañpen Amazon Roomba Plus 515 Combo con Base AutoWash. A nosotros nos ha sorprendido gratamente su versatilidad por 379 euros los ahy en colores.negro y blanco.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

1. ¿Cómo funciona el lavado y secado de mopas en la Base AutoWash™?

Al finalizar un ciclo de fregado o durante la limpieza si el robot detecta que la mopa está sucia, el Roomba® Plus 515 Combo regresa automáticamente a la Base AutoWash™. Allí, la base inyecta agua a 60 ºC para disolver la grasa y eliminar bacterias y malos olores. Posteriormente, se activa un circuito de secado por aire caliente que deja las mopas completamente secas y listas para la siguiente sesión, evitando la proliferación de moho.

2. ¿En qué se diferencian las tecnologías de fregado SmartScrub™ y DualSpin™ del fregado tradicional?

A diferencia de los sistemas de mopa pasiva que solo arrastran un paño húmedo, SmartScrub™ ejerce una presión descendente constante sobre el suelo para desincrustar la suciedad rebelde. Por su parte, los módulos giratorios DualSpin™ giran a alta velocidad para frotar la superficie, logrando disolver manchas secas (como café, barro o grasa de cocina) de forma mucho más eficaz.

3. ¿Qué ventajas aporta el sistema PerfectEdge™ frente a las esquinas y los rodapiés?

El sistema PerfectEdge™ utiliza brazos mecánicos extensibles que proyectan tanto los cepillos laterales como los discos de la mopa fuera del contorno del robot. Esto le permite llegar al borde exacto de los rodapiés, esquinas de 90 grados y contornos de las patas de los muebles, eliminando los ángulos muertos habituales de los robots de chasis circular.

4. ¿Cómo evita el robot quedarse atascado con cables o zapatos por casa?

El Roomba® Plus 515 Combo integra navegación ClearView™ LiDAR combinada con un sistema de reconocimiento inteligente de obstáculos por IA. Esto le permite mapear la vivienda con precisión milimétrica (incluso a oscuras) e identificar objetos cotidianos como cables, cargadores, calzado, ropa suelta o juguetes para bordearlos sin engancharse ni interrumpir la sesión de limpieza.

5. ¿Cuánta autonomía ofrece y para qué tamaño de vivienda está recomendado?

El robot cuenta con una cobertura de hasta 185 m² con una sola carga. Si la batería se agota antes de terminar una sesión en viviendas muy grandes, el dispositivo regresa a la base, recarga únicamente la energía necesaria para finalizar el trabajo pendiente y reanuda la limpieza exactamente en el punto donde se detuvo. Además, su Base AutoWash™ permite hasta 3 meses de uso autónomo sin necesidad de vaciar la bolsa de polvo.