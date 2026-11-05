Flexibiliza la luz de tu hogar con Philips Hue Liane

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Signify (Euronext: LIGHT), líder mundial en iluminación, presentó el pasado mes de septiembre, durante IFA 2026, una generación de soluciones Philips Hue para seguir ampliando las posibilidades de la iluminación inteligente en el hogar. Entre las novedades, destacó Philips Hue Liane 360°, una tira de luz flexible que permite explorar nuevas formas de incorporar la iluminación a nuestros espacios y adaptarla a cada momento o estado de ánimo.

La luz es un elemento que puede cambiar por completo la percepción de una estancia. Puede destacar los detalles de una pared, acompañar las líneas de un techo o crear un ambiente diferente según el momento del día. Con Liane 360°, Philips Hue propone una forma de trabajar con la iluminación que va más allá de los puntos de luz tradicionales, integrándola en el propio diseño del hogar.

Una nueva forma de llevar la luz al diseño de interiores

A diferencia de las tiras de luz convencionales, Philips Hue Liane 360° emite luz alrededor de toda su circunferencia. Su formato flexible permite adaptarla a diferentes superficies y crear líneas luminosas que acompañan los elementos arquitectónicos y decorativos de una estancia.

Esta característica ofrece distintas posibilidades a la hora de planificar la iluminación. Puede colocarse a lo largo de una pared o un techo para resaltar sus líneas, utilizarse sobre un escritorio para crear un punto de luz o integrarse en el mobiliario para dar protagonismo a una zona concreta. El resultado depende de cómo se coloque y de la atmósfera que se quiera conseguir, desde una iluminación discreta hasta una propuesta más llamativa.

Su diseño también permite jugar con la percepción del espacio. La luz puede ayudar a destacar determinados volúmenes, dar profundidad a una pared o crear un contraste con el resto de la iluminación de la habitación. Así, Liane 360° se convierte en una alternativa para quienes buscan incorporar un elemento luminoso con una función tanto decorativa como ambiental.

OmniGlow: una iluminación uniforme y envolvente

Uno de los elementos que diferencian a Philips Hue Liane 360° es la tecnología OmniGlow, desarrollada para conseguir una iluminación continua y difusa alrededor de la tira. En lugar de destacar los puntos individuales de luz, crea un degradado uniforme que se integra visualmente en el entorno.

La iluminación puede ajustarse entre diferentes tonos de blanco y colores, lo que permite modificar el ambiente sin cambiar los elementos decorativos de la estancia. Una luz blanca más nítida puede acompañar las actividades cotidianas, mientras que los tonos blancos cálidos ayudan a crear una atmósfera más relajada. Los degradados de color, por su parte, ofrecen otra forma de dar personalidad al espacio. Esta combinación de diseño y control de la luz permite adaptar el resultado a las preferencias de cada usuario, tanto si busca una iluminación que pase desapercibida como si quiere convertirla en uno de los elementos centrales de la decoración.

Personalizar la iluminación desde la aplicación Philips Hue

Como parte del ecosistema Philips Hue, Liane 360° permite controlar la iluminación desde la aplicación de la marca. Desde ella, los usuarios pueden regular la intensidad, seleccionar los tonos de luz, elegir escenas y crear configuraciones personalizadas para diferentes momentos del día.

Las automatizaciones permiten, además, programar determinados ajustes para que la iluminación se adapte a las rutinas del hogar. De esta forma, es posible mantener una configuración para las horas de actividad y cambiar a otra más cálida al final del día, sin necesidad de ajustar cada parámetro manualmente. El control inteligente complementa así las posibilidades del diseño físico de la tira, permitiendo modificar tanto el aspecto como el ambiente de una estancia según las necesidades de cada momento.

Un formato flexible para diferentes espacios

Philips Hue Liane 360° está disponible en versiones de 3 y 5 metros y puede cortarse para ajustar su longitud a las necesidades de la instalación. Su formato flexible facilita la adaptación a diferentes superficies y permite explorar distintas formas de colocarla, desde recorridos lineales hasta composiciones que acompañan las formas del espacio.

Con esta propuesta, Philips Hue continúa ampliando su catálogo de iluminación decorativa con soluciones que combinan diseño, personalización y control inteligente. Liane 360° ofrece una alternativa para quienes buscan cuidar la iluminación como parte de la decoración y adaptar cada estancia a su estilo personal.

Disponibilidad: Philips Hue Liane 360° está disponible en Europa desde septiembre de 2026. En España, la versión de 3 metros tiene un precio de 399,99 euros y la de 5 metros, de 529,99 euros. Para más información, visite www.philips-hue.com.