Cómo la digitalización está transformando la gestión de las empresas de servicios técnicos

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La digitalización ya no es exclusiva de grandes compañías. Cada vez más autónomos y pequeñas empresas de servicios técnicos están sustituyendo agendas en papel, hojas de cálculo, mensajes dispersos y procesos manuales por herramientas capaces de centralizar toda la actividad diaria.

Cerrajeros, fontaneros, instaladores, mantenedores y servicios de asistencia técnica comparten muchas necesidades: recibir avisos, asignarlos a un técnico, planificar visitas, consultar información desde el móvil, documentar el trabajo realizado y convertir posteriormente esa intervención en un presupuesto, albarán o factura.

El objetivo no es utilizar más tecnología, sino reducir tareas administrativas y disponer de información fiable en todo momento.

Del aviso del cliente al trabajo del técnico

Una de las principales dificultades de las empresas que trabajan fuera de la oficina es mantener conectados al personal administrativo y a los técnicos desplazados.

Cuando entra una llamada de un cliente, la información debería quedar registrada inmediatamente: dirección, persona de contacto, descripción de la avería, prioridad y técnico responsable.

Desde ese momento, el trabajador puede consultar desde su teléfono toda la información necesaria para realizar la intervención. Al finalizar puede registrar horas, desplazamientos, materiales utilizados, fotografías, observaciones y la firma del cliente.

Este sistema evita tener que reconstruir posteriormente lo ocurrido a partir de notas, mensajes o llamadas telefónicas.

La digitalización también llega a los cerrajeros

La cerrajería es un buen ejemplo de un sector donde la movilidad resulta fundamental. Muchas intervenciones son urgentes y pueden incluir aperturas, sustitución de bombines, reparación de cerraduras, puertas automáticas o sistemas de control de acceso.

Contar con un software para cerrajeros permite registrar cada aviso y disponer de un historial de los trabajos realizados en cada cliente o dirección.

También facilita controlar los materiales empleados, adjuntar fotografías y preparar posteriormente el documento comercial correspondiente.

Para una empresa con varios técnicos, disponer de una agenda centralizada permite además conocer qué trabajos están pendientes, cuáles se encuentran en curso y qué operario tiene asignada cada intervención.

Fontanería: muchas pequeñas intervenciones que hay que controlar

Las empresas de fontanería se enfrentan a una situación similar. Una misma jornada puede incluir reparaciones urgentes, revisiones, instalaciones, mantenimientos periódicos y visitas para preparar presupuestos.

Con un software para fontaneros cada intervención puede quedar vinculada al cliente, inmueble, técnico y materiales utilizados.

Esto resulta especialmente útil cuando el trabajo no termina en una única visita. El técnico puede consultar qué se hizo anteriormente, qué repuesto quedó pendiente o qué fotografías se tomaron durante la primera intervención.

El historial se convierte así en una herramienta de trabajo y no únicamente en un archivo administrativo.

De la intervención a la facturación

La digitalización resulta mucho más útil cuando los diferentes procesos están conectados entre sí.

Una orden de trabajo puede generar información sobre mano de obra, desplazamientos y materiales. Si todos esos datos ya están registrados, no tiene sentido volver a introducirlos manualmente en otro programa para preparar la factura.

La utilización de un sistema de software de facturación para SAT conectado con la gestión de las intervenciones permite aprovechar la información generada por los técnicos y reducir duplicidades.

Además, la evolución de la normativa española está haciendo que la trazabilidad de la facturación sea cada vez más importante. Las empresas necesitan procesos ordenados que permitan saber de dónde procede cada documento y qué trabajo lo originó.

La información también ayuda a tomar decisiones

Digitalizar los partes de trabajo no solo reduce papel.

Cuando los datos se almacenan de forma estructurada resulta posible saber cuántas intervenciones realiza cada técnico, cuánto tiempo requieren determinados trabajos, cuáles son los clientes con más incidencias o qué tipos de materiales se utilizan con mayor frecuencia.

También permite identificar órdenes pendientes de facturar, presupuestos todavía abiertos o mantenimientos próximos a vencer.

Ese conocimiento es especialmente importante para pequeñas empresas, donde unas pocas horas administrativas ahorradas cada semana pueden representar una mejora significativa de productividad.

Una plataforma común para diferentes oficios

Cada sector tiene particularidades, pero la base de funcionamiento de muchas empresas de servicios técnicos es similar.

Existe un cliente, una incidencia o trabajo, uno o varios técnicos desplazados y una serie de materiales, fotografías, tiempos y documentos asociados.

Por este motivo soluciones como AppSAT buscan centralizar en una misma plataforma órdenes de trabajo, clientes, equipos, agenda, presupuestos, almacén y facturación.

La aplicación móvil permite que el técnico participe directamente en el proceso sin depender permanentemente de la oficina.

La verdadera transformación digital de estas empresas no consiste en sustituir el papel por una pantalla. Consiste en conseguir que la información introducida una vez pueda utilizarse durante todo el proceso, desde la primera llamada del cliente hasta el cierre y facturación del trabajo.