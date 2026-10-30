La expansión gratuita Blood and Ice de Dune: Awakening llegará el 1 de diciembre

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El desarrollador y editor Funcom® ha anunciado que la expansión gratuita Blood and Ice para Dune: Awakening se lanzará el 1 de diciembre en PC, PlayStation®5 y XBOX. Llevando a los jugadores al norte helado de Arrakis, la expansión introduce un mapa completamente nuevo, el Polar Sink, donde el calor se convierte en un aliado y sobrevivir al frío exige nuevo equipamiento, recursos y estrategias.

Más de un millón de nuevos jugadores se han unido a Dune: Awakening desde su lanzamiento en consolas, el juego de supervivencia en mundo abierto inspirado en Dune de Frank Herbert y en la exitosa franquicia cinematográfica de Legendary Entertainment y Denis Villeneuve. En un nuevo vídeo para desarrolladores, Funcom revela la expansión Blood and Ice y presenta lo que llegará al juego durante los próximos tres o cuatro meses, incluidos nuevos eventos, modo para un jugador sin conexión, transferencias de personajes y juego cruzado completo.

Una nueva frontera, una lucha diferente por la supervivencia

El mapa Polar Sink cuenta con dos biomas diferenciados: la tundra y la capa de hielo. Los jugadores comienzan en la tundra, donde ricas familias transportistas de agua defienden sus lujosas fortalezas. Más allá se encuentra la fuertemente protegida capa de hielo, donde asegurar el acceso al hielo se convierte en un objetivo fundamental.

El equipo diseñado para soportar el calor del desierto deberá mejorarse para resistir el frío. Con la acción regresando al terreno firme, la exploración, la gestión de la temperatura y el combate se convierten en elementos esenciales para progresar. Los recursos exclusivos del Polar Sink permitirán a los jugadores fabricar el equipamiento necesario para sobrevivir.

El nuevo mapa ofrece alrededor de 35 horas de progresión, además de oportunidades para regresar en busca de recursos valiosos. El hielo recolectado puede utilizarse para enfriar el equipamiento de las bases y acelerar la producción, mientras que esta expansión gratuita también introduce nuevos módulos para vehículos, mejoras y rasgos de especialización. Las futuras actualizaciones añadirán más motivos para volver a la región.

Cosméticos opcionales para apoyar las futuras actualizaciones gratuitas

Funcom también ha anunciado una nueva tienda de cosméticos que ofrecerá atuendos, variantes para vehículos y más formas de personalizar las bases. La compra de estos cosméticos opcionales ayudará a financiar el desarrollo continuo y las futuras actualizaciones gratuitas.

La tienda se estrenará con una selección rotatoria de artículos, incluidos aspectos reconocibles de las películas. Una futura actualización hará que todo el catálogo esté disponible de forma permanente.

Más historias y recompensas en Arrakis

Tras The Scourge, un evento que encarga a los jugadores investigar una enfermedad que se propaga por Arrakis, el evento Water Crisis llegará poco después de la expansión Blood and Ice. Los jugadores lucharán por unos suministros de agua cada vez más escasos y trabajarán para poner fin a la crisis.

Estos son los eventos más grandes del juego hasta la fecha, introduciendo nuevas mecánicas y ubicaciones. Una nueva pestaña de Eventos, que debutará junto con la expansión, permitirá a los jugadores seguir el progreso de los eventos y las recompensas obtenidas. Funcom tiene previsto ofrecer eventos con mayor frecuencia, acompañados de nuevas historias, recompensas gratuitas y mejoras continuas en la jugabilidad.

Modo offline, transferencias de personajes y juego cruzado

La actualización para desarrolladores también anuncia tres funciones muy solicitadas:

Modo para un jugador sin conexión: llegará en noviembre.

llegará en noviembre. Copia de personajes desde servidores multijugador a partidas para un jugador y desde partidas para un jugador a determinados servidores privados: llegará en enero de 2027.

llegará en enero de 2027. Juego cruzado completo: llegará en enero de 2027.

“Estamos lejos de haber terminado”, afirma Scott Junior, director ejecutivo de Funcom. “Tenemos planes muy ambiciosos para Dune: Awakening en 2027, con varias actualizaciones gratuitas de gran envergadura que ampliarán el juego con nuevas ubicaciones, mecánicas y contenido por descubrir.”

Dune: Awakening ya está disponible en Steam, PlayStation®5 y XBOX, así como en Game Pass. La expansión Blood and Ice se lanzará el 1 de diciembre de forma gratuita para todos los jugadores en todas las plataformas.