Lanzamiento de HELLO KITTY PARTY LAND



Juan Cascón Baños Destacada, Juegos


Lanzamiento de HELLO KITTY PARTY LAND

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Bandai Namco Entertainment Europe ha anunciado hoy el lanzamiento de HELLO KITTY PARTY LAND, llevando el título debut de Sanrio Games a las consolas Nintendo. Este juego casual de fiesta cuenta con Hello Kitty y más de 145 de sus amigos, reuniendo a los queridos personajes de Sanrio en un colorido mundo lleno de actividades divertidas y decenas de minijuegos de lo más encantadores. HELLO KITTY PARTY LAND está diseñado para divertir a jugadores de todas las edades y ya está disponible para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

HELLO KITTY PARTY LAND se desarrolla en una encantadora ciudad que los jugadores podrán explorar para descubrir emocionantes lugares repletos de actividades. Los jugadores crearán un avatar único y recorrerán Party Land junto a sus personajes favoritos de Sanrio. Party Land incluye numerosas zonas recreativas donde podrán disfrutar de distintos juegos, crear música, cultivar, pescar o pasear por el centro comercial para descubrir nuevos objetos que hagan la aventura aún más memorable.

Mira aquí el tráiler de lanzamiento de HELLO KITTY PARTY LAND

El juego ofrece modos para un jugador y multijugador para hasta cuatro personas, con una jugabilidad que incluye más de 45 minijuegos casuales y juegos de tablero inspirados en deportes, comida, música y mucho más. Diseñado con controles intuitivos, el juego es perfecto tanto para principiantes como para jugadores experimentados, ya sea en solitario o en compañía de amigos mediante multijugador local u online.

HELLO KITTY PARTY LAND ya está disponible para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

Sanrio es una empresa global de estilo de vida y entretenimiento conocida por crear personajes entrañables que inspiran felicidad, amistad y conexión. Su personaje insignia, Hello Kitty, se ha convertido en un icono mundial y está acompañada en el juego por una selección de personajes favoritos de los fans, entre ellos Cinnamoroll, Pompompurin, Gudetama y muchos más, llevando sonrisas a seguidores de distintas generaciones.

Para obtener más información sobre Hello Kitty Party Land

. Leer artículo completo en Frikipandi Lanzamiento de HELLO KITTY PARTY LAND.
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