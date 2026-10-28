Ya está disponible el evento de Halloween La Maldición de Morg en skate

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Ya está disponible el evento de Halloween La Maldición de Morg en skate.

El evento de Halloween de EA y Full Circle, La Maldición de Morg, ya está disponible en skate. y se podrá disfrutar hasta el 3 de noviembre.

Este evento por tiempo limitado trae una invasión sobrenatural a una de las zonas favoritas de los jugadores, Isla de Grom, que reabre temporalmente como Isla de Morg. El acceso es gratuito para todos los skaters (no se necesitan Rip Chips ni el skate.Premium Pass) e incluye zonas cubiertas de niebla, actividades especiales, objetos coleccionables temporales y cosméticos exclusivos para desbloquear.

Los jugadores podrán viajar en Water Taxi hasta la Isla de Morg, donde la influencia de Morg ha transformado el entorno con iluminación nocturna, una densa niebla, esqueletos y vegetación marchita. Cuando finalice el evento, tanto Isla de Grom como San Van volverán a su estado habitual.

Los jugadores podrán conseguir el recurso Tributo de Morg completando recompensas específicas del evento (Bounties), recolectando Glyphs de Morg y participando en distintas actividades. Estas ofrendas podrán entregarse en los Altares de Morg, repartidos por San Van y la Isla de Morg, para obtener recompensas gratuitas y exclusivas por tiempo limitado, entre ellas la Ghosted Deck, la Glowing Gourd Mask, la camiseta Sir Spooksalot y mucho más.

Cada ofrenda otorga una recompensa nueva que el jugador aún no posea, hasta vaciar el conjunto de premios disponible en cada altar. Los jugadores también podrán visitar la tienda Extravert Shop, que irá renovando su catálogo durante el evento con cosméticos escalderiantes, incluyendo una apariencia de Leatherface, además de tatuajes temporales temáticos de Halloween, tablas y disfraces festivos que podrán adquirirse con San Van Bucks.

Además, entre el 21 de octubre y el 3 de noviembre, los jugadores podrán participar en una prueba técnica por tiempo limitado del nuevo sistema de chat de voz por proximidad (Proximity Voice Chat) en Isla de Grom. Esta función, muy solicitada por la comunidad, permitirá comunicaciones de voz en tiempo real basadas en la posición de los jugadores, haciendo posible hablar con otros skaters cercanos mientras patinan juntos.