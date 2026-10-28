El hogar inteligente definitivo ya está aquí: Descubre todo lo que puedes hacer con la nueva gama Echo y Alexa+

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Amazon desembarca en España con una potente renovación de su familia Echo. La llegada de la inteligencia artificial de Alexa+, combinada con un despertador que analiza el sueño y altavoces con visión artificial, redefine por completo el concepto de hogar conectado

Amazon revoluciona el hogar inteligente en España con el desembarco de su nueva familia de dispositivos Echo impulsados por Alexa+, marcando un antes y un después en la forma en que interactuamos con la tecnología dentro de nuestras cuatro paredes. Con más de 700 millones de dispositivos repartidos por todo el mundo, el gigante tecnológico ha decidido dar un paso de gigante estratégico, transformando sus clásicos altavoces en auténticos centros neuronales de inteligencia artificial proactiva, contextual y profundamente personalizada.

Esta ambiciosa ofensiva de hardware no es una simple actualización menor de catálogo, sino una redefinición completa de las estancias del hogar. Amazon ha estructurado esta nueva generación bajo tres pilares fundamentales que ya están disponibles en el mercado español: un Echo Dot polivalente dotado de conectividad domótica total y funciones de router amplificador, un Echo Studio elevado a la categoría de inteligencia visual gracias a una cámara integrada de alta resolución, y un vanguardista Echo Time diseñado específicamente para revolucionar el descanso nocturno desde la mesita de noche.

A lo largo de este exhaustivo análisis, desgranaremos las claves técnicas, el impacto en la domótica doméstica, las implicaciones en materia de privacidad y el enorme salto cualitativo que supone la integración de Alexa+ en el ecosistema conectado español.

Un punto de inflexión absoluto en la inteligencia artificial doméstica

La llegada de Alexa+ a los hogares españoles representa la maduración definitiva de los asistentes de voz virtuales. Durante la última década, los usuarios se han acostumbrado a interactuar con comandos rígidos, frases estructuradas y una dependencia casi milimétrica de palabras clave específicas. La nueva arquitectura de Amazon rompe por completo con este paradigma al introducir modelos de lenguaje avanzados capaces de sostener conversaciones naturales, fluidas y verdaderamente contextuales.

El núcleo de esta evolución reside en la capacidad del asistente para comprender matices, procesar cambios de tercio en una misma charla y recordar interacciones previas sin que el usuario deba repetir constantemente el contexto. Si un usuario comienza una consulta en el Echo Dot de la cocina, puede continuarla de manera orgánica en el salón o trasladarla directamente a la aplicación móvil cuando sale de casa. Esta ubicuidad convierte a Alexa+ en una auténtica extensión de la productividad personal, capaz de redactar correos, sintetizar agendas semanales complejas o coordinar tareas familiares con una naturalidad pasmosa.

El nuevo Echo Dot donde destacamos la potencia, conectividad total y cobertura eero ampliada

El dispositivo más vendido de la compañía se renueve profundamente bajo el capó y por fuera. El nuevo Echo Dot deja de ser un simple altavoz inteligente de entrada para erigirse en el controlador de hogar digital definitivo. Una de las adiciones más celebradas por los entusiastas de la domótica en España es la integración nativa de un controlador compatible con los principales estándares del sector: Zigbee, Matter y Thread.

Disponible en Amazon.es

Gracias a esta incorporación tecnológica, los usuarios ya no necesitan adquirir concentradores (hubs) independientes de terceros ni lidiar con complejos procesos de configuración para vincular bombillas, sensores de movimiento, enchufes o persianas inteligentes. El Echo Dot se comunica de manera directa con cientos de dispositivos desde el primer minuto, simplificando de forma radical la infraestructura de red del hogar.

A esto se suma una función diferencial de gran calado práctico: actúa como extensor wifi eero, capaz de añadir hasta 93 metros cuadrados de cobertura adicional a una red eero preexistente. Esta característica soluciona de un plumazo los clásicos problemas de zonas oscuras o pérdida de señal en habitaciones alejadas del router principal.

En el plano técnico, el dispositivo incorpora el vanguardista chip AZ3 diseñado específicamente por Amazon. Este procesador reduce drásticamente la latencia y permite procesar las peticiones de Alexa+ con una rapidez sorprendente. Asimismo, cuenta con un sistema de cuatro micrófonos de largo alcance optimizados para captar la voz con precisión quirúrgica incluso en entornos domésticos ruidosos o mientras el usuario se desplaza por la estancia. En el apartado acústico, su altavoz rediseñado ofrece un 50% más de graves que la generación predecesora, arrojando un perfil sonoro denso y nítido impropio de un factor de forma tan compacto. Su precio de salida en España se fija en 104,99 euros, incluyendo una variante específica Amazon Kids por 114,99 euros dotada de contenidos educativos, control parental avanzado y un año de suscripción a Amazon Kids+.

Echo Studio con cámara. Si eres un sibarita con el sonido envolvente que abraza la inteligencia visual

Si el Echo Dot democratiza la conectividad, el nuevo Echo Studio con cámara para el hogar redefine por completo las capacidades multimedia y de asistencia avanzada de la gama alta. Manteniendo el compromiso acústico que convirtió al modelo original en un referente del mercado —con tres altavoces personalizados, un potente woofer y compatibilidad con Dolby Atmos para un audio tridimensional inmersivo—, esta variante incorpora un elemento revolucionario: una cámara integrada de 13 megapíxeles dotada de inteligencia visual.

Disponible en Amazon.es

La inteligencia visual abre un abanico de casos de uso prácticos hasta ahora inéditos en un altavoz de estas características. Alexa+ no se limita a escuchar lo que ocurre, sino que ve y comprende el entorno en tiempo real. Entre las aplicaciones destacadas por la compañía figuran desde la asistencia interactiva para explicar las normas complejas de un juego de mesa desplegado sobre la mesa hasta el reconocimiento visual de productos cotidianos (como una caja de cereales vacía) para gestionar su reposición automática en la cesta de la compra.

Además, esta lente multifunción cumple una doble función como sistema de supervisión doméstica, permitiendo al usuario consultar vídeo en directo de la estancia a través de su smartphone cuando se encuentra fuera de casa. Con un precio fijado en 259,99 euros, Amazon mantiene también en catálogo la versión clásica de Echo Studio sin cámara para aquellos usuarios que prioricen de forma estricta la privacidad acústica tradicional frente a las nuevas capacidades ópticas.

También pensado para los niños: la edición Amazon Kids del Echo Dot ofrece a los más pequeños una experiencia adaptada a su edad, con un año de suscripción a Amazon Kids+ incluido: desde Historias con Alexa hasta Dulces sueños, con sonidos relajantes e historias de Calm y Moshi para la hora de dormir, todo gestionado desde el Panel para padres. Disponible en Amazon.es por 114,99 EUR.

Echo Time. Buenos días aquí llega el despertador inteligente que cuida de tu descanso mediante Omnisense

Una de las grandes sorpresas de la presentación ha sido el Echo Time, un dispositivo concebido desde cero para cubrir las necesidades específicas del dormitorio y, más concretamente, de la mesita de noche. Prescindiendo por completo de cámaras para garantizar una total tranquilidad en el espacio más íntimo del hogar, este despertador inteligente integra una elegante pantalla táctil circular personalizable con cientos de esferas de reloj adaptables.

Disponible en Amazon.es

La verdadera revolución del Echo Time reside en su tecnología de sensores Omnisense, diseñada para realizar un seguimiento del descanso nocturno sin necesidad de utilizar dispositivos wearables como relojes inteligentes o anillos cuantificadores. Gracias a este sistema, las alarmas inteligentes opcionales son capaces de detectar el momento exacto en que el usuario atraviesa una fase de sueño ligero, activando el despertador en una horquilla de entre 10 y 60 minutos antes de la hora programada. El resultado es un despertar natural, sin sobresaltos cognitivos y con la mente notablemente más despejada.

El diseño lumínico acompaña esta filosofía biológica: a medida que se aproxima la hora configurada, una pantalla simuladora de amanecer se ilumina de forma gradual y progresiva, mientras que el tono acústico gana intensidad de manera suave si se recurre a la función de posponer. Por la noche, el dispositivo reduce drásticamente las emisiones de luz azul y atenúa su brillo hasta mostrar exclusivamente la hora, evitando cualquier perturbación en los ciclos de melatonina del usuario. Su comercialización en España arranca con un precio oficial de 214,99 euros.

Privacidad. El compromiso de Amazon ante los nuevos sensores

La integración masiva de cámaras de alta resolución en el salón y de sensores biométricos de seguimiento del sueño en el dormitorio plantea, de manera inevitable, debates legítimos en torno a la privacidad digital y el control de los datos personales. Consciente de esta sensibilidad, Amazon ha estructurado toda la nueva familia Echo bajo una rígida directiva de privacidad por diseño.

Todos los dispositivos incorporan botones físicos específicos de desconexión por hardware que inhabilitan electrónicamente los circuitos de los micrófonos y, en los modelos que disponen de ella, de la cámara. Asimismo, la transparencia visual se garantiza mediante indicadores LED dedicados que se iluminan de forma inequívoca cada vez que se efectúa una transmisión de datos de vídeo o audio hacia la nube. En el caso concreto del Echo Time, la función de monitorización del sueño mediante Omnisense puede activarse o desactivarse en cualquier momento desde el menú de configuración, quedando desactivada automáticamente si el usuario decide silenciar los micrófonos por completo.

Preguntas frecuentes sobre la nueva gama Echo y Alexa+