¡Llega oficialmente una actualización dorada gratuita para tus Sims en la tercera edad! Los Sims 4 presentan una nueva actualización gratuita pensada para los Sims de la tercera edad
Los Sims 4 han lanzado hoy una actualización de contenido gratuita con nuevos estilos disponibles en “Crear un Sim”, así como acogedores elementos decorativos dentro del modo Construir/Comprar. Estas novedades están pensadas para que los Sims de tercera edad también puedan disfrutar de nuevas opciones de vida durante sus años dorados.
Este nuevo contenido incluye:
● Dos nuevos peinados para Sims en edad adulta y tercera edad, como el peinado con tupé y raya a un lado o la melena con ondas en la mitad inferior.
● Cuatro nuevas prendas para dar nueva vida al armario de cualquier Sim en la tercera edad con un nuevo jersey, un vestido de encaje, una blusa sin mangas y una falda midi con bolsillos.
● Cinco nuevos colores para modelitos tan queridos como el vestido de abuela, la chaqueta del abuelo, el cárdigan largo, el cárdigan abierto y los pantalones sueltos.
● Once nuevos artículos de Construir/Comprar perfectos para crear el espacio de reunión ideal o un refugio acogedor soñado, añadiendo un poco más de personalidad a las casas de tus Sims en edad anciana a lo largo de todo el año.
● Cuatro nuevos personajes ancianos en la galería para inspirarte a explorar más a fondo una generación más mayor de historias familiares: Raven Ballard, Elena Marquez, Daniel Kwon y Malik Nasir.
Para conocer más detalles sobre esta nueva actualización, visita nuestra página oficial aquí.
Los Sims seguirán lanzando a lo largo del año actualizaciones de contenido gratuitas que ampliarán la representación en el juego con el fin de crear una mayor variedad de Sims e historias.
La actualización gratuita ya está disponible en EA app, Epic Games Store y Steam®, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S y Xbox One.
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