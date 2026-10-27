La revolución del control analógico en PC: Turtle Beach desata la tecnología Hall Effect y TMR con los nuevos Stealth Flip y Rematch Wireless

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Turtle Beach presenta sus nuevos mandos gaming para PC – Ya disponibles.Los mandos inalámbricos Stealth Flip y Rematch ofrecen una tasa de sondeo de 1.000 Hz y joysticks resistentes al drift para jugar en PC, Steam, móviles y televisores. La revolución del control analógico en PC: Turtle Beach desata la tecnología Hall Effect y TMR con los nuevos Stealth Flip y Rematch Wireless

El especialista norteamericano rompe el mercado de periféricos gaming integrando módulos intercambiables con paneles táctiles capacitivos, tasas de sondeo de 1.000 Hz y la definitiva eliminación del ‘drift’ por debajo de los 100 euros

Turtle Beach Corporation (Nasdaq: TBCH), uno de los principales fabricantes de accesorios gaming, ha anunciado hoy que sus dos nuevos mandos inalámbricos para PC, que se incorporan a sus reconocidas familias de periféricos Stealth™ y Rematch™, ya están disponibles en tiendas de todo el mundo. El nuevo mando inalámbrico Turtle Beach Stealth Flip combina los innovadores controles Flip-to-Touchpad con una tasa de sondeo de 1.000 Hz, joysticks AntiDrift™ con tecnología Hall Effect y paneles táctiles capacitivos para ofrecer una experiencia de juego versátil y de gran precisión. Sus controles asignables, los topes de recorrido ajustables de los gatillos y la aplicación de escritorio Swarm™ II para PC permiten personalizar los ajustes con precisión y mejorar el rendimiento en cada partida. También incorpora conectividad inalámbrica de baja latencia o Bluetooth®, hasta 20 horas de autonomía y ajustes de audio avanzados a través de su conexión para auriculares de 3,5 mm. También está disponible el mando inalámbrico Turtle Beach Rematch para PC, que ofrece un rendimiento de nivel competitivo gracias a sus joysticks TMR resistentes al drift, su tasa de sondeo de 1.000 Hz y sus gatillos de acción rápida con tecnología Hall Effect. Compatible con Steam, Windows y los juegos de PC Game Pass, ofrece tres modos de conexión: inalámbrica de 2,4 GHz, por cable y Bluetooth (BLE). Además, sus controles de audio integrados patentados, el ajuste de volumen y la conexión de 3,5 mm permiten gestionar el sonido fácilmente.

«Los jugadores de PC saben qué esperan de sus equipos, y diseñamos nuestros periféricos para ofrecerles la precisión, el rendimiento y la flexibilidad que buscan», afirma Cris Keirn, CEO de Turtle Beach Corporation. «Stealth Flip y Rematch Wireless se incorporan a nuestra galardonada gama para PC, junto con nuestros auriculares, teclados y ratones, y ofrecen a los jugadores aún más opciones para encontrar la configuración perfecta. Con los innovadores controles Flip-to-Touchpad de Stealth Flip y la combinación de rendimiento y precio de Rematch, ponemos más posibilidades en manos de los jugadores».

El mando inalámbrico Turtle Beach Stealth Flip para PC ofrece controles innovadores y un rendimiento de nivel profesional, para que cualquier jugador pueda disfrutar fácilmente de sus juegos favoritos en PC, sea cual sea su estilo de juego. Su diseño Flip-to-Touchpad permite transformar el mando al instante: basta con girar los módulos de los joysticks analógicos para descubrir dos paneles táctiles capacitivos de alta precisión. Así, es posible alternar en segundos entre los joysticks tradicionales y los controles táctiles. El panel táctil específico para PC permite controlar el cursor con precisión y navegar por Windows de forma intuitiva sin necesidad de recurrir al ratón. Los joysticks AntiDrift con tecnología Hall Effect ofrecen un control fluido y preciso durante más tiempo, mientras que la tasa de sondeo por cable de hasta 1.000 Hz proporciona una respuesta ultrarrápida al jugar en PC. La experiencia se puede personalizar mediante dos botones traseros asignables, topes de recorrido ajustables para los gatillos, cuatro perfiles integrados y la aplicación complementaria de escritorio Swarm II para PC. El mando ofrece hasta 20 horas de autonomía, conexión inalámbrica de baja latencia y Bluetooth, además de una toma para auriculares de 3,5 mm con los ajustes de audio avanzados de Turtle Beach. Ya está disponible en www.turtlebeach.com y en distribuidores participantes de todo el mundo, con un precio de venta recomendado de 99,99 €.

En el terreno puramente competitivo, el Stealth Flip equipa palancas provistas de la tecnología AntiDrift™ con sensores de efecto Hall. A diferencia de los joysticks analógicos convencionales que emplean potenciómetros mecánicos deslizantes —los cuales terminan degradándose por la fricción provocando el temido fenómeno de la deriva o drift—, la tecnología de Efecto Hall utiliza imanes y sensores electromagnéticos para registrar la posición exacta de las palancas sin contacto físico directo. Esto garantiza una vida útil prácticamente ilimitada, eliminando por completo las zonas muertas involuntarias y asegurando un retorno al centro perfecto tras miles de horas de uso intenso.

Para complementar esta precisión magnética, el Stealth Flip ofrece una tasa de sondeo (polling rate) de hasta 1.000 Hz mediante conexión física por cable. Esto significa que el dispositivo envía datos de posición y pulsación al procesador del ordenador cada milisegundo ($1\text{ ms}$), reduciendo el latiguillo de entrada (input lag) a cotas imperceptibles, algo crítico en títulos de deportes electrónicos (esports), simuladores de conducción o juegos de disparos en primera persona (FPS). La estructura de los botones principales incluye microinterruptores táctiles, los cuales ofrecen una respuesta mecánica con clic audible y un recorrido de actuación extremadamente corto para ejecuciones inmediatas.

El mando inalámbrico Turtle Beach Rematch para PC está diseñado para el gaming competitivo en ordenador. Sus joysticks TMR de alta calidad están diseñados para evitar el drift y ofrecer un control constante y preciso. Los gatillos de acción rápida con tecnología Hall Effect y tres posiciones de recorrido responden al instante y mantienen su rendimiento con el paso del tiempo. La tasa de sondeo de 1.000 Hz en los modos por cable e inalámbrico de 2,4 GHz, sin audio, o de 500 Hz con el audio activado, garantiza una respuesta rápida y consistente. Sus tres modos de conexión son inalámbricos de 2,4 GHz, por cable y Bluetooth (BLE), y los tres son compatibles con Steam Deck y Steam Machine. La batería ofrece hasta 20 horas de autonomía sin audio o 10 horas con el audio activado, para alargar las sesiones entre cargas. El mando también incorpora dos botones de acción rápida asignables, tres perfiles preconfigurados con cambio integrado, iluminación RGB personalizable y la aplicación complementaria Swarm II para PC. Los controles de audio integrados patentados de Turtle Beach permiten silenciar el sonido y el micrófono y ajustar el volumen; además, la toma de 3,5 mm facilita la conexión de auriculares. La compatibilidad integrada con XInput y el protocolo Game Input Protocol (GIP) de Microsoft permite que el mando se reconozca automáticamente sin instalar controladores adicionales, con máxima compatibilidad con Steam, Windows y los juegos de PC Game Pass. Ya está disponible por un precio de venta recomendado de 49,99 € en www.turtlebeach.com ; en Norteamérica se vende en exclusiva en Best Buy y, en otras regiones, en distribuidores participantes.

La flexibilidad de conexión del Stealth Flip abarca un amplio abanico de plataformas gracias a su triple conectividad. Incorpora tecnología inalámbrica de 2,4 GHz de muy baja latencia a través de un transmisor USB de tamaño compacto, conectividad Bluetooth® para la sincronización fluida con smartphones, tabletas y televisores inteligentes, y la opción de funcionamiento por cable USB-C a USB-A que permite la recarga simultánea de la batería interna durante las partidas.

La batería integrada proporciona una autonomía operativa de hasta 20 horas continuadas de juego inalámbrico, una cifra idónea para cubrir extensas jornadas sin interrupciones. En el apartado de personalización, el dispositivo cuenta con dos botones traseros personalizables de fácil acceso para los dedos anulares o medios, topes de recorrido ajustables en los gatillos —que permiten recortar la distancia de pulsación desde un rango completo idóneo para carreras hasta un clic ultrasensible tipo ratón ideal para disparadores— y memoria interna para alojar cuatro perfiles de configuración completos. Todo este sistema de parámetros se gestiona mediante la aplicación de escritorio Turtle Beach Swarm™ II para PC, una suite de software que habilita la reasignación total de botones, la creación de macros complejas, el ajuste fino de la curva de respuesta de los analógicos y la actualización continua de firmware.

Características del mando inalámbrico Turtle Beach Stealth Flip

Innovación Flip-to-Touchpad

Esta tecnología permite girar los joysticks analógicos para descubrir dos paneles táctiles capacitivos de alta precisión y alternar fácilmente entre los controles tradicionales y los táctiles.

Joysticks AntiDrift con tecnología Hall Effect

Los joysticks con tecnología Hall Effect ofrecen un control fluido y preciso, una larga vida útil y resistencia al drift.

Panel táctil específico para PC

El panel táctil integrado permite controlar el cursor con precisión y navegar por Windows de forma intuitiva sin necesidad de utilizar un ratón.

Respuesta ultrarrápida

La tasa de sondeo por cable de hasta 1.000 Hz en PC y los botones con microinterruptores táctiles ofrecen respuestas rápidas y precisas para el juego competitivo.

Personalización de nivel profesional

Dos botones traseros asignables, topes de recorrido ajustables para los gatillos y cuatro perfiles integrados permiten adaptar los controles al estilo de juego de cada usuario.

Aplicación de escritorio Swarm II para PC

La aplicación Swarm II para PC permite personalizar la asignación de botones, las macros, las curvas de respuesta de los joysticks, el firmware y mucho más.

Hasta 20 horas de autonomía

Juega durante más tiempo gracias a una autonomía de hasta 20 horas y a la posibilidad de jugar mientras el mando se carga por cable.

Conexión inalámbrica de baja latencia y Bluetooth

Conéctalo al PC de forma inalámbrica mediante el receptor USB o empareja el mando por Bluetooth con dispositivos móviles, televisores inteligentes y otros equipos.

Ajustes de audio avanzados

Conecta unos auriculares de 3,5 mm y accede a los ajustes de audio avanzados de Turtle Beach para mejorar la experiencia de juego.

Características del mando gaming inalámbrico Turtle Beach Rematch Wireless RGB

Si el modelo Stealth representa la vanguardia de la versatilidad tecnológica, el nuevo Turtle Beach Rematch Wireless RGB irrumpe en el mercado global con una propuesta de valor agresiva e inigualable en relación calidad-precio. Con un precio de venta recomendado fijado en tan solo 49,99 €, este periférico democratiza las tecnologías analógicas de gama alta al ser uno de los primeros mandos de su categoría en integrar joysticks con sensores TMR (Tunnel Magnetoresistance).

La tecnología de Magnetorresistencia Túnel (TMR) supera incluso los estándares de la tecnología Hall convencional en términos de densidad de resolución y eficiencia energética. Los joysticks TMR leen la variación de la resistencia eléctrica provocada por el movimiento magnético a través de una capa aislante nanométrica. Esto permite registrar desviaciones microscópicas de la palanca con un consumo de energía significativamente menor que los circuitos de efecto Hall tradicionales, evitando cualquier posibilidad de drift mecánico a lo largo de los años y garantizando una curva de respuesta lineal de precisión profesional.

Junto a los módulos analógicos TMR, el Rematch Wireless RGB añade gatillos de acción rápida equipados con tecnología Hall Effect con tres posiciones de recorrido seleccionables.

El rendimiento del Rematch Wireless RGB ha sido optimizado para adaptarse a las necesidades del juego competitivo real mediante una tasa de sondeo dinámica de hasta 1.000 Hz. Cuando el usuario utiliza la conexión inalámbrica de 2,4 GHz o el cable USB sin transmisión de datos de sonido analógico, el mando trabaja al máximo refresco de $1.000\text{ Hz}$. En caso de utilizar la toma de auriculares integrada de 3,5 mm para transmitir señales de voz y chat simultáneamente, el firmware conmuta inteligentemente la frecuencia a 500 Hz, manteniendo un equilibrio idóneo entre la mínima latencia de entrada y la fidelidad del sonido de alta definición sin cortes.

El apartado sonoro es otro de los pilares fundamentales del dispositivo. Turtle Beach ha implementado sus controles de audio integrados patentados, que permiten ajustar el volumen del juego, equilibrar la mezcla del chat de voz y silenciar el micrófono conectado a través de la toma de 3,5 mm directamente mediante combinaciones rápidas en la superficie del mando, sin necesidad de pausar la partida ni acceder a menús del sistema operativo.

La batería interna recargable ofrece una autonomía de hasta 20 horas de juego ininterrumpido cuando no se hace uso del audio por cable de 3,5 mm, reduciéndose a 10 horas continuadas cuando se activa el procesamiento de audio analógico de alta potencia a través del conector integrado.

Una de las grandes fortalezas operativas del Rematch Wireless RGB es su compatibilidad plug-and-play absoluta dentro del ecosistema de ejecución de Windows 10/11, la tienda Steam y la plataforma de suscripción PC Game Pass. Gracias al soporte nativo para los estándares de entrada XInput y el avanzado Game Input Protocol (GIP) de Microsoft, el sistema operativo reconoce el dispositivo al instante sin requerir la instalación manual de controladores adicionales. El mando es plenamente funcional desde el primer segundo en ordenadores de sobremesa, portátiles, consolas portátiles Steam Deck y arquitecturas Steam Machine.

Joysticks TMR de alta calidad

La tecnología de detección TMR de nueva generación ofrece una sensibilidad muy elevada y un control ajustado con precisión. Al no existir contacto físico entre los componentes, los joysticks resisten el drift y tienen una mayor durabilidad.

Tasa de sondeo de 1.000 Hz

Tasa de sondeo de hasta 1.000 Hz en los modos por cable e inalámbrico de 2,4 GHz con el audio desactivado, y rendimiento rápido y constante de 500 Hz con el audio activado.

Tres modos de conexión

Conectividad inalámbrica de 2,4 GHz, por cable y Bluetooth para jugar en PC, dispositivos Android, televisores inteligentes y plataformas de streaming.

Gatillos de acción rápida con tecnología Hall Effect y tres posiciones

Los gatillos Hall Effect funcionan sin contacto físico entre sus componentes, por lo que mantienen una respuesta rápida y constante con el paso del tiempo. Sus tres posiciones ajustables permiten regular el recorrido, desde uno corto para el juego competitivo hasta el recorrido completo.

Dos botones de acción rápida asignables

Asigna cualquier función a los dos botones traseros para reaccionar más rápido y adaptar por completo la distribución de los controles.

Cambio de perfiles integrado

Cambia directamente desde el mando entre tres perfiles integrados —Estándar, Competitivo y Deportivo— para adaptar rápidamente los controles a tu forma de jugar.

Máxima compatibilidad con Steam, Windows y PC Game Pass

La compatibilidad integrada con XInput y el protocolo Game Input Protocol (GIP) de Microsoft permite reconocer el mando al instante, sin necesidad de instalar controladores, y ofrece una amplia compatibilidad con las principales plataformas de gaming en PC.

Controles de audio patentados y toma de 3,5 mm

Los controles de audio integrados patentados permiten ajustar el volumen, silenciar el sonido y apagar el micrófono sin salir del juego. La toma de 3,5 mm admite cualquier auricular con cable.

Iluminación RGB

Iluminación RGB personalizable con distintos colores y patrones. Cambia los efectos al instante mediante los controles rápidos integrados o ajusta cada detalle desde la aplicación Swarm II para PC.

Aplicación Swarm II para PC

Reasigna botones, personaliza la iluminación RGB y gestiona los perfiles de entrada desde la aplicación Swarm II para PC.

Dos motores de vibración

Los dos motores de vibración ofrecen una respuesta háptica envolvente y con distintos niveles de intensidad para sumergirte en la acción.

Diseño ergonómico con agarres texturizados

Su diseño ergonómico ayuda a reducir la fatiga y sus agarres texturizados proporcionan un control cómodo y seguro durante cada sesión.

Batería de larga duración

Juega durante más tiempo entre cargas: hasta 20 horas de autonomía sin audio o hasta 10 horas con el audio integrado activado, para disfrutar de sesiones prolongadas sin interrupciones.

Compatibilidad ampliada

Juega en PC con Windows 10/11, Steam Deck, Steam Machine y dispositivos Android mediante conexión por cable, conexión inalámbrica de baja latencia de 2,4 GHz o Bluetooth.

Característica / Especificación Turtle Beach Stealth Flip Turtle Beach Rematch Wireless RGB Precio de venta recomendado 99,99 € 49,99 € Tecnología de joysticks AntiDrift™ con sensores Hall Effect Sensores TMR (Tunnel Magnetoresistance) Característica innovadora clave Módulo mecánicamente giratorio Flip-to-Touchpad Iluminación RGB personalizable e relación calidad-precio disruptiva Tasa de sondeo (Polling Rate) Hasta 1.000 Hz por cable 1.000 Hz (sin audio) / 500 Hz (con audio activo) Tecnología de gatillos Topes de recorrido ajustables mecánicos Hall Effect con 3 posiciones de recorrido Conectividad inalámbrica Receptor 2,4 GHz de baja latencia + Bluetooth® Receptor 2,4 GHz + Bluetooth® (BLE) + Cable USB Botones traseros asignables 2 botones traseros programables 2 botones traseros de acción rápida Autonomía de la batería Hasta 20 horas continuadas Hasta 20 horas (sin audio) / 10 horas (con audio) Paneles táctiles capacitivos Sí, 2 paneles táctiles integrados ocultos No disponible Audio integrado (Jack 3,5 mm) Sí, con ajustes avanzados de audio Turtle Beach Sí, con controles de audio patentados (Mute/Volumen) Compatibilidad nativa PC (Windows 10/11), Steam, Android, Smart TV PC (Windows 10/11), Steam Deck, Steam Machine, Game Pass, Android Software de personalización Turtle Beach Swarm™ II para PC Turtle Beach Swarm™ II para PC

El lanzamiento simultáneo de estos dos dispositivos se enmarca dentro de un plan estratégico global por parte de Turtle Beach Corporation para liderar la cuota de mercado en el ámbito del hardware gaming para ordenadores personales. Tras la exitosa adquisición e integración de la firma alemana de periféricos Roccat, la marca ha unificado todo su catálogo de hardware —que abarca teclados mecánicos de alta gama, ratones de ultra precisión, auriculares con cancelación de ruido y ahora mandos analógicos de última generación— bajo el ecosistema de software Swarm II.

Al ofrecer una opción innovadora de gama alta como el Stealth Flip a un precio por debajo del umbral de los 100 euros, y una alternativa de grado competitivo invulnerable al desgaste como el Rematch Wireless RGB por debajo de los 50 euros, Turtle Beach presiona fuertemente a sus competidores directos en el sector de los periféricos, marcando un nuevo estándar en la industria donde las tecnologías Hall Effect y TMR pasan a ser un requisito para todo gamer friki que se precie.

Para más información sobre los últimos periféricos y accesorios de Turtle Beach, visita www.turtlebeach.com

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. ¿Qué ventajas aporta la tecnología Hall Effect y TMR respecto a los joysticks analógicos tradicionales?

Los joysticks analógicos tradicionales utilizan potenciómetros físicos que se desgastan con el roce mecánico continuo, terminando por enviar señales falsas al ordenador (el conocido drift o deriva). Tanto la tecnología Hall Effect (basada en imanes y sensores electromagnéticos) como la tecnología TMR (Tunnel Magnetoresistance) detectan el movimiento sin ningún tipo de contacto mecánico entre las piezas móviles. Esto elimina por completo la deriva, ofrece una mayor precisión en las trayectorias e incrementa de forma drástica la durabilidad de las palancas a lo largo de los años.

2. ¿Cómo funciona exactamente el sistema Flip-to-Touchpad del mando Stealth Flip?

El sistema Flip-to-Touchpad del mando Turtle Beach Stealth Flip permite al usuario girar físicamente los módulos donde se alojan los joysticks analógicos para revelar dos paneles táctiles capacitivos ocultos en el reverso. Al realizar esta rotación, el mando cambia su modo de entrada, permitiendo controlar el cursor del ratón en Windows, navegar por menús de escritorio, páginas web o interfaces de juegos de estrategia con gestos táctiles precisos sin tener que soltar el mando ni utilizar un ratón físico.

3. ¿Es necesario instalar controladores adicionales para utilizar estos mandos en Steam Deck o Windows?

No. Ambos mandos incorporan compatibilidad nativa con los estándares XInput y el protocolo Game Input Protocol (GIP) de Microsoft. Esto significa que al conectarlos por cable o mediante su receptor inalámbrico USB de 2,4 GHz a un PC con Windows 10/11, una consola portátil Steam Deck o un sistema Steam Machine, el equipo reconoce el periférico al instante de forma totalmente automática y plug-and-play, sin necesidad de instalar archivos o controladores adicionales.

4. ¿Por qué varía la tasa de sondeo (polling rate) entre 1.000 Hz y 500 Hz en el modelo Rematch Wireless RGB?

La tasa de sondeo indica la frecuencia con la que el mando envía información al PC. A 1.000 Hz, el mando reporta datos cada milisegundo ($1\text{ ms}$), ofreciendo la máxima respuesta táctica en juegos competitivos. En el caso del Rematch Wireless RGB, la tasa opera a 1.000 Hz cuando el audio por cable de 3,5 mm no está en uso. Si el usuario conecta unos auriculares a la toma de 3,5 mm del mando para transmitir voz y sonido de alta fidelidad, la tasa se ajusta automáticamente a 500 Hz ($2\text{ ms}$) para garantizar la estabilidad de la transmisión de datos sin comprometer la calidad del audio ni generar cortes en el sonido.

5. ¿Se pueden personalizar los botones y la iluminación sin necesidad de usar el ordenador?

Sí. Aunque la aplicación de escritorio Turtle Beach Swarm II para PC permite una personalización exhaustiva (creación de macros, curvas de joysticks, firmware y perfiles complejos), ambos mandos permiten realizar ajustes rápidos directamente desde la propia superficie del periférico. Se pueden cambiar los perfiles de memoria integrados, reasignar sobre la marcha la función de los botones traseros ajustables y controlar los efectos de la iluminación LED RGB en el modelo Rematch mediante combinaciones de botones integradas.