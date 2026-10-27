El Día de la Libertad de Helldivers 2 se celebró por todo lo alto

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Para el disfrute de la comunidad que lucha por la Super Tierra

Sony Interactive Entertainment (SIE) anunció el inicio de las festividades con motivo del Día de la Libertad 2186. Para la ocasión, se activó el Protocolo de Preparación de Fiestas (PPP), bajo el cual se conmemoró la expansión de la Democracia Gestionada a lo largo de la galaxia y se rindió homenaje al sacrificio de las tropas Helldivers.

Como parte de la celebración, la organización puso a disposición de la ciudadanía un paquete digital descargable que incluye materiales promocionales, decoración y actividades recreativas para el hogar o el entorno laboral.

Herramientas y contenidos del paquete festivo

El paquete descargable contiene diversos elementos diseñados para la ambientación y el entretenimiento de los usuarios de lo que fue la celebración del Día de la Libertad:

Decoración oficial: guirnaldas y elementos decorativos con iconografía representativa de la facción.

Máscaras e ilustraciones: diseños de personajes para recortar y láminas para colorear inspiradas en el universo del juego.

Juegos temáticos: dinámicas familiares como una adaptación del clásico juego a ciegas y un cuestionario de preguntas y respuestas para poner a prueba los conocimientos sobre la historia de Super Tierra.

Instrucciones de acceso

Los usuarios interesados en acceder al material pueden descargarlo en formato comprimido (ZIP) a través del portal oficial de PlayStation. Una vez descomprimido el archivo en su dispositivo (PC o Mac), los archivos están listos para ser impresos y utilizados durante las actividades festivas.

Helldivers 2 está disponible en PlayStation Store y Steam desde 39,99€ en su versión estándar y 59,99€ la Edición Superciudadanos. Los usuarios de PlayStation Plus Extra y Premium pueden desde ya mismo disfrutar de este título sin coste añadido. Toda la información disponible en el blog de PlayStation España además, en esta página se podrán descargar los archivos relacionados con El Día de la Libertad.