COWSAR BL990 – Mezcla potente, batidos perfectos en solo 40 segundos

Las mañanas ocupadas, los batidos post-entrenamiento o las bebidas congeladas refrescantes no deberían significar pasar más tiempo preparando que disfrutando. Con su nueva batidora de encimera BL990, COWSAR hace que la preparación diaria de bebidas sea más rápida, sencilla y cómoda. Construida en torno a la filosofía «Mezcla más. Espera menos.», la BL990 combina potentes mezclas de 1200W, ajustes preestablecidos de un solo toque y una generosa capacidad de 2,0L para preparar batidos deliciosos en aproximadamente 40 segundos y triturar hielo en solo 45 segundos. Pensamos que sería una gran opción para tu público, especialmente para quienes buscan electrodomésticos prácticos que faciliten la rutina diaria sin sacrificar potencia ni comodidad.

COWSAR BL990 Características Clave:

Batidos en 40 segundos : Prepara batidos de fruta fresca en aproximadamente 40 segundos, perfectos para mañanas ajetreadas y refrescos tras el entrenamiento.

Trituración de hielo de 45 segundos : Triturar el hielo en aproximadamente 45 segundos para bebidas congeladas refrescantes y bebidas batidas.

Potente motor de 1200W : Ofrece hasta 1700W de potencia máxima, con salidas de ventilación traseras dedicadas diseñadas para soportar mezclas repetidas.

Amplia capacidad de 2,0L : Jarra Tritan™ ligera, resistente a la rotura y libre de BPA, facilita la preparación de bebidas para toda la familia.

Presets inteligentes de un solo toque: Los prácticos programas automáticos de batido simplifican la preparación de batidos, la trituración de hielo y las tareas diarias de batido.

Control de velocidad personalizable: el ajuste de velocidad variable de 10 niveles y una pantalla digital LED proporcionan un mayor control sobre la consistencia de la mezcla.

Fecha de lanzamiento: 25 de octubre de 2026

Enlace del producto: https://www.amazon.com/dp/B0HJ8J8S3M