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RAYMAN LEGENDS RETOLD SE VISTE A LA FRANCESA CON LOS NUEVOS ATUENDOS “BAGUETTE”

Justo a tiempo para la Paris Games Week, Rayman Legends Retold homenajea la creatividad francesa con un divertido tributo en el juego.

Hoy, Ubisoft ha dado a conocer los nuevos atuendos disponibles en Rayman Legends Retold desde el momento del lanzamiento, que brindan a los jugadores otro motivo para volver a sumergirse en la popular aventura de plataformas.

Disponibles para Rayman y para Barbara, los nuevos atuendos “baguette” suponen un divertido guiño a otro popular juego creado en Montpellier. Concebidos como un homenaje por parte de un estudio francés a otro, estos trajes conmemoran la creatividad, la pasión y el inconfundible toque francés que hacen que la industria de los videojuegos en el país galo siga brillando en el escenario global.

Los atuendos “baguette”, con su espíritu mordaz y su aspecto llamativo, reflejan el humor, el encanto y el arte que siempre han formado parte del ADN de Rayman. Y, con sutileza, honran a un título por el que el equipo de desarrollo siente un cariño especial.

“Esto no es un cuadro, ¡es la realidad!”. Los jugadores podrán disfrutar de la aventura vistiendo sus atuendos “baguette” como Rayman y Barbara desde el primer día, dotando de un sabor especial a su viaje por los mundos de Rayman Legends Retold.

Los atuendos “baguette” estarán disponibles para todos los jugadores desde el momento del lanzamiento de Rayman Legends Retold en PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S y PC, el 3 de diciembre de 2026.

Con un desarrollo coliderado por Ubisoft Montpellier y Ubisoft Milán, y un lanzamiento previsto el 3 de diciembre de 2026, Rayman Legends Retold es una reinvención del aclamado título de plataformas, con contenido nuevo y sorpresas narrativas. Los jugadores podrán disfrutar de acción frenética, de una aventura épica, de un caos divertidísimo y de pintorescas sorpresas, con nuevas formas de desafiarse a sí mismos o a su familia y amistades. Gracias a su modo cooperativo local para hasta 4 jugadores y a los partidos de Kung Fútbol mejorado, Rayman Legends Retold une a los jugadores para crear momentos de diversión inolvidables.

Para más información sobre Rayman Legends Retold, por favor, visita Instagram, X, Facebook y Bluesky.

Para más información sobre otros juegos de Ubisoft, entra en ubisoft.com.