Llega a Xbox Game Pass: Final Fantasy VII Remake Integrate, The Séance of Blake Manor y más.

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Próximamente en XBOX Game Pass: Final Fantasy VII Remake Intergrade, The Séance of Blake Manor y mucho más.

XBOX ha anunciado los nuevos títulos que llegarán a Game Pass este mes para consola, PC, dispositivos handheld y la nube, entre los que se incluyen juegos como Final Fantasy VII Remake Intergrade, Plants vs. Zombies: Replanted, Scramble Knights Online (Game Preview) y muchos más.

Semana del 19 de octubre :

Sandustry (Game Preview) – 21 de octubre Nuevo en Game Pass Premium; ya disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass Jugable en PC

(Game Preview) – 21 de octubre Dodo Duckie – 22 de octubre Disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass Jugable en Nube, XBOX Series X|S y PC

– 22 de octubre

Semana del 26 de octubre :

Scramble Knights Online (Game Preview) – 26 de octubre Disponible desde el día uno en XBOX Game Pass Llega a Game Pass Ultimate y PC Game Pass Jugable en Nube, XBOX Series X|S y PC

(Game Preview) – 26 de octubre

The Séance of Blake Manor – 27 de octubre Disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass Jugable en Nube, XBOX Series X|S y PC

– 27 de octubre Final Fantasy VII Remake Intergrade – 29 de octubre Disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass Jugable en Nube, XBOX Series X|S y PC

– 29 de octubre

Plants vs. Zombies: Replanted – 29 de octubre Disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass Jugable en Nube, Consola y PC

– 29 de octubre Terrible Lizards – 29 de octubre Disponible desde el día uno en XBOX Game Pass Llega a Game Pass Ultimate y PC Game Pass Jugable en Nube, XBOX Series X|S y PC

– 29 de octubre

Semana del 2 de noviembre :

Pit of Goblin – 3 de noviembre Disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass Jugable en Nube, XBOX Series X|S y PC

– 3 de noviembre

Para obtener más información sobre los nuevos juegos que se incorporan a XBOX Game Pass, las actualizaciones de los títulos y las ventajas in-game que estarán disponibles este mes para los suscriptores de XBOX Game Pass, consulta nuestra publicación en XBOX Wire.

Llega a Xbox Game Pass: Final Fantasy VII Remake Integrate, The Séance of Blake Manor y más.

Fantasmas a los que interrogar y un planeta que salvar. ¡Me parece un plan perfecto para las próximas semanas! Pronto tendremos otro lote de juegos en Game Pass, así que haz un hueco en tu lista de «Jugar a continuación» y ¡vamos a ello!

Muy pronto

Sandustry (Vista previa del juego) (PC) – 21 de octubre.

Ahora con Game Pass Premium; se une a Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

Explora y extrae recursos de mundos totalmente destructibles. Automatiza cadenas de producción cada vez más complejas. Adéntrate en las profundidades para descubrir los poderosos secretos de una civilización ancestral y aprende a amar la arena en este juego de fábrica donde cada píxel es un recurso valioso.

Dodo Duckie (Cloud, Xbox Series X|S y PC) – 22 de octubre. Disponible

en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass.

Adéntrate en una odisea que desafía la realidad, donde ser un pato es tu mayor superpoder. Con la ayuda de tu gorra mágica, cambia instantáneamente entre 2D y 3D para descubrir caminos ocultos, burlar a los alienígenas, resolver acertijos y rescatar a tus amigos pollos secuestrados en esta entrañable aventura de plataformas y puzles.

Scramble Knights Online (Vista previa del juego) (Nube, Xbox Series X|S y PC) – 26 de octubre

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

¡Disponible desde el primer día con Xbox Game Pass! ¡ Embárcate en una aventura con tus amigos en este RPG de acción con elementos de MMO! Explora el reino online compartido de Terracott como un caballero en entrenamiento. Colabora con tus amigos para completar misiones, conquistar mazmorras, derrotar monstruos, descubrir tesoros raros y regresar a casa para forjar nuevo y poderoso equipo antes de emprender tu próxima aventura.

The Séance of Blake Manor (Cloud, Xbox Series X|S y PC) – 27 de octubre.

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass.

The Séance of Blake Manor es un misterio detectivesco sobrenatural ambientado en la Irlanda de 1897, donde investigarás la desaparición de una joven en un hotel remoto lleno de secretos y sucesos de otro mundo.

Final Fantasy VII Remake Integrado (Cloud, Xbox Series X|S y PC) – 29 de octubre.

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass.

El galardonado Final Fantasy VII Remake Intergrade reinterpreta la historia original hasta la huida de Midgar con impresionantes gráficos, una jugabilidad trepidante y elementos argumentales adicionales. Este RPG ofrece personajes inolvidables, una narrativa potente y un sistema de combate híbrido que combina acción en tiempo real con un sistema de combate estratégico basado en comandos.

Plants vs. Zombies: Replanted (Nube, Consola y PC) – 29 de octubre

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

¡El clásico Plants vs. Zombies regresa en gloriosa alta definición! La batalla original entre plantas y zombis está de vuelta, más grande, más brillante y más alocada que nunca. Los miembros de EA Play pueden revivir las épicas batallas en el jardín que lo iniciaron todo, ahora con nuevos niveles y mucho más.

Terrible Lizards (Cloud, Xbox Series X|S y PC) – 29 de octubre

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

¡Disponible desde el primer día con Xbox Game Pass! Terrible Lizards, un juego de parkour de terror, es el primer título de WDR Studios, fundado por los creadores de JTMusic. Es un homenaje a los juegos y medios con los que el equipo creció, donde los jugadores deben escapar de las amenazas usando movimientos de parkour. En lugar de contraatacar, los jugadores se basan en movimientos rápidos y fluidos.

Pit of Goblin (Cloud, Xbox Series X|S y PC) – 3 de noviembre.

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass.

En este juego cooperativo de terror online, encarnas a un duende intrépido que explora mazmorras, esquiva trampas y huye de monstruos para alimentar al Rey-Reina de los Duendes. Forma equipo con tus amigos duendes o atácalos por tu cuenta mientras te adentras en las profundidades y siembras el caos. Si no logras alimentarlos, ¡podrías convertirte en su próxima comida!

The Elder Scrolls Online : Actualización de la temporada 2: Ecos de Skyrim – 21 de octubre

Regresa a la tierra natal de los nórdicos en el oeste de Skyrim, enfréntate solo a dos peligrosas mazmorras en solitario, disfruta de las mejoras de jugabilidad solicitadas por los jugadores y desbloquea nuevas y monstruosas recompensas con las versiones gratuita y premium del Tomo de Tamriel de la segunda temporada, ¡disponible hasta el 27 de enero!

Beneficios dentro del juego

Las Finales : Paquete de Bienvenida – Disponible ahora en

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential y PC Game Pass.

The Finals , un juego de disparos en primera persona gratuito y por equipos, es el espectáculo de combate virtual definitivo. Consigue el Paquete de Bienvenida, que incluye 500 Multibucks, un 25 % de bonificación de XP y el conjunto «Pretty Hostile», con un diseño de arma, un gesto, un grafiti y un atuendo. ¡Disponible solo durante la temporada!

World of Tanks Modern Armor : XP Stock – 3 de noviembre

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass

¡Mantente a la vanguardia con este paquete exclusivo, creado especialmente para los suscriptores de Game Pass! Incluye poderosas recompensas que te ayudarán a superar incluso los desafíos más difíciles. Esto es lo que encontrarás en este paquete: 20 kits de reparación mejorados, 20 botiquines mejorados y 20 supresores de fuego automáticos.

Salida el 31 de octubre

Los siguientes juegos pronto dejarán de estar disponibles en Game Pass. ¿No quieres que se acabe la diversión? ¡Ahorra en estos juegos ahora antes de que desaparezcan de Game Pass!

Day of the Tentacle Remastered (Nube, Consola y PC)

Disco duro estático inactivo (nube, consola y PC)

Deep Rock Galactic (Nube, Consola y PC)

Full Throttle Remastered (Nube, Consola y PC)

Grim Fandango Remasterizado (Nube, Consola y PC)

Lara Croft y el Templo de Osiris (Cloud, Consola y PC)

Lego Star Wars: La saga Skywalker (Cloud, consola y PC)

Wartales (Nube, Consola y PC)

Wildgate (Nube, Consola y PC)

Salida el 10 de noviembre