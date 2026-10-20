Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Hoy os dejamos una gran noticia Nintendo Switch Sports Resort llega esta semana en exclusiva para Nintendo Switch 2.

El fenómeno del ocio interactivo físico y social se prepara para vivir su evolución más ambiciosa y brillante con el desembarco de Nintendo Switch Sports Resort, un título llamado a marcar un antes y un después en el ecosistema de la nueva generación de consolas de la compañía japonesa. Con un lanzamiento programado para el próximo 22 de octubre de 2026, esta exclusiva entrega para Nintendo Switch 2 rescata y expande la mítica esencia del inolvidable título de Wii, elevando el listón técnico, jugable y lúdico hasta cotas nunca vistas en el sector de los videojuegos de movimiento y reunión familiar.

La emblemática isla Wuhu regresa con un despliegue visual sin precedentes, completamente rediseñada para aprovechar al máximo las capacidades de hardware del nuevo sistema de Nintendo, ofreciendo un complejo vacacional dinámico, lleno de vida y listo para acoger tanto a los veteranos más nostálgicos como a las nuevas generaciones de jugadores que buscan diversión directa, saludable y de calidad en compañía.

Más deportes, más movimiento y más diversión te esperan en la isla Wuhu, ya sea de forma individual o con amigos y familia, en multijugador local o en línea.

Pon rumbo al complejo vacacional de la isla Wuhu y prepárate para jugar a 12 deportes diferentes con los intuitivos controles por movimiento de Nintendo Switch Sports Resort, que llega en exclusiva para Nintendo Switch 2 el próximo 22 de octubre.

La isla Wuhu acoge todo tipo de deportes únicos, incluyendo Boxeo, Tenis de mesa, Tiro con Arco, Tenis, Voleibol, Bolos, Baloncesto, Golf, Guerra de pulgares, Skate, Moto de agua y Avioneta. Además, puedes saltar a la comba como paso previo a cualquiera de estas actividades.

Nintendo Switch Sports Resort -Tráiler general (Nintendo Switch 2).

Un regreso por todo lo alto a la mítica isla Wuhu

El anuncio oficial de Nintendo Switch Sports Resort ha desatado una enorme ola de entusiasmo en la comunidad global de jugadores. No es para menos, ya que la franquicia inaugurada en la era de Wii estableció un estándar dorado en los videojuegos de control por movimiento que ningún competidor ha logrado replicar con la misma maestría. Ahora, de la mano de Nintendo Switch 2, la experiencia da un salto generacional colosal.

La isla Wuhu se presenta como un entorno abierto, vibrante y rico en detalles, donde el ciclo de día y noche, los efectos climáticos y la iluminación en tiempo real transforman cada sesión de juego en una auténtica escapada estival. Desde las playas de arena dorada hasta las cumbres montañosas y las cristalinas aguas de la bahía, cada rincón del complejo invita a la exploración activa y al descubrimiento.

Los ingenieros de Nintendo han volcado toda su experiencia en perfeccionar los algoritmos de detección espacial de los nuevos mandos Joy-Con 2. Gracias a una precisión milimétrica que elimina cualquier atisbo de retardo o imprecisión, los movimientos del jugador se trasladan a la pantalla de forma instantánea y natural, permitiendo gestos tan sutiles como efectos con la muñeca en los bolos o el cálculo milimétrico de la fuerza al tensar un arco.

Saca tu lado más competitivo usando los mandos Joy-Con 2 como arcos, raquetas, manillares y mucho más; o explora la isla a la caza de fotos en actividades deportivas como Avioneta o Skate. En el modo Campeonato del as de las islas, cada disciplina cuenta con un campeón al que tendrás que derrotar si quieres hacerte con la corona. Y se dice que, si vences al as de la isla, puede que te enfrentes con un maestro experimentado…

Reúne a tus amistades y a tu familia*1 y disfrutad de unas movidas vacaciones isleñas desde la comodidad de vuestro cuarto de estar; o conéctate con ellos allá donde estén para competir en línea*2. También puedes poner a prueba tus habilidades contra usuarios de todo el mundo en la liga Pro, y enfrentarte a personas de habilidad similar, empezando por el nivel E. Si ganas, escalarás puestos en la clasificación. Por otra parte, si lo tuyo es el placer de jugar por jugar, puedes optar por el modo amistoso, donde las victorias y las derrotas no quedan registradas.

Tanto si luces un personaje Sportsmate como si prefieres un Mii, podrás desbloquear todo tipo de artículos y prendas de ropa. Canjea tus puntos Spocco en la Tienda de Objetos por ropa, equipamiento deportivo, peinados y mucho más. Conseguirás estos puntos jugando, solo o con amigos y tanto en el modo local como en línea. Además, los artículos de la Tienda de Objetos van rotando cada semana y cada mes.

Un catálogo colosal de doce disciplinas deportivas

Lejos de conformarse con una mera adaptación, Nintendo Switch Sports Resort despliega un catálogo rotundo compuesto por 12 deportes diferentes diseñados para satisfacer tanto a los deportistas ocasionales como a los competidores más exigentes. Cada disciplina ha sido concebida desde cero para sacar partido a las prestaciones exclusivas de Nintendo Switch 2.

El abanico de actividades abarca una amplísima variedad de escenarios y mecánicas de juego:

Boxeo : Intensos combates de uno contra uno donde la estrategia, los amagos y la velocidad de reacción determinan quién besa la lona.

Tenis de mesa : Partidos frenéticos donde los efectos cortados y liftados exigen una concentración máxima.

Tiro con arco : Una prueba de pulso y precisión donde entran en juego factores ambientales como la distancia y la dirección del viento.

Tenis : Duelos individuales o partidos de dobles con una gran profundidad táctica mediante globos, voleas y derechazos.

Voleibol : Trabajo en equipo milimétrico para recibir, colocar y rematar con potencia hacia el campo rival.

Bolos : El clásico indiscutible que regresa con físicas mejoradas, permitiendo giros de muñeca muy complejos para lograr el ansiado pleno.

Baloncesto : Dribles, pases rápidos y mates espectaculares en emocionantes canastas callejeras e interiores.

Golf : Recorridos detallados donde el relieve del terreno y la elección del palo y la inclinación del mando dictan el éxito o el fracaso.

Guerra de pulgares : Un simpático y competitivo minijuego de agilidad y resistencia digital.

Skate : Acrobacias imposibles, saltos y descensos por barandillas utilizando el innovador modo ratón de los mandos Joy-Con 2 .

Moto de agua : Carreras de velocidad y piruetas surcando las olas de la bahía de la isla Wuhu.

Avioneta: Exploración aérea a través de los cielos del archipiélago superando retos de precisión y descubriendo secretos ocultos.

Como preludio ideal a cualquiera de estas pruebas, el título incluye una divertida mecánica de salto a la comba, perfecta para entrar en calor y calibrar los mandos antes de adentrarse en las competiciones oficiales.

Libertad absoluta de exploración y secretos ocultos

Una de las grandes revoluciones de Nintendo Switch Sports Resort frente a entregas anteriores es la integración de un modo de exploración libre en actividades como la Avioneta, el Skate y la Moto de agua. Los jugadores no se limitan a competir en circuitos cerrados, sino que pueden surcar los cielos, deslizarse por las calles costeras o navegar mar adentro para descubrir los secretos mejor guardados de la isla Wuhu.

Durante estos trayectos de exploración, el archipiélago cobra vida propia. Los usuarios pueden avistar delfines jugando en la bahía, contemplar el majestuoso atardecer sobre el horizonte marino o explorar el impresionante puente de techo arqueado y suelo de madera. Además, repartidas por todo el escenario se encuentran numerosas cámaras interactivas que, al ser activadas, desvelan curiosidades históricas y detalles arquitectónicos sobre los puntos de interés del complejo vacacional.

Este enfoque convierte al título en una experiencia rica que trasciende la mera competición deportiva, invitando al descanso visual y al disfrute reposado de un entorno virtual idílico que cambia de aspecto según la hora del día en la que nos conectemos.

Personalización profunda y progresión gratificante

El aspecto social y la autoexpresión ocupan un lugar central en la propuesta de Nintendo. Los jugadores pueden elegir entre utilizar sus clásicos avatares Mii o decantarse por los modernos y expresivos personajes Sportsmate, adaptando su identidad virtual al gusto de cada usuario.

A medida que se disputan encuentros —tanto en solitario como en compañía, de forma local u online—, el juego recompensa el esfuerzo con puntos Spocco. Esta moneda virtual puede canjearse en la Tienda de Objetos por una amplísima variedad de artículos estéticos, que incluyen:

Prendas de ropa exclusivas y conjuntos temáticos de temporada.

Estilos de peinado modernos y opciones de maquillaje detalladas.

Equipamiento deportivo personalizado para destacar en cada disciplina.

Para mantener siempre fresco el interés de la comunidad, el catálogo de la tienda experimenta rotaciones semanales y mensuales, garantizando que siempre existan nuevos alicientes y coleccionables raros que desbloquear mediante la constancia en el juego.

Multijugador robusto: Del salón de casa a la escena global

El ADN de la serie siempre ha girado en torno a la reunión de amigos y familiares alrededor de la pantalla. Con Nintendo Switch Sports Resort, esta faceta alcanza cotas magistrales gracias a las opciones de conectividad de Nintendo Switch 2.

En el modo local, hasta cuatro jugadores pueden compartir la misma consola repartiéndose los mandos Joy-Con 2, ya sea para competir encarnizadamente en torneos domésticos o para colaborar en los partidos por equipos. Para aquellos que prefieren jugar a distancia, el sistema de salas en línea permite organizar partidas privadas con amigos de todo el mundo de forma rápida y transparente.

Para los más competitivos, las Ligas Pro representan el gran desafío definitivo. Los usuarios comienzan su andadura en el nivel E y, a base de victorias en enfrentamientos igualados frente a rivales de todo el planeta, escalan puestos en las clasificaciones globales. Asimismo, los jugadores más diestros podrán medirse en el modo Campeonato del as de las islas, donde cada disciplina cuenta con un campeón consagrado al que derrotar para hacerse con la corona, con el aliciente añadido de enfrentarse a maestros experimentados y leyendas ocultas si se alcanza la cima.

Por otro lado, para aquellos momentos en los que se busca el puro esparcimiento sin la presión de los marcadores, el modo amistoso en línea permite disfrutar de todas las disciplinas sin que las victorias o derrotas queden registradas en los historiales públicos.

Plataforma Nintendo Switch 2 Fecha de lanzamiento 22 de octubre de 2026 Género Fiesta, deportes Precio*3 Nintendo eShop: 49,99 € (digital) Nintendo Store: 49,99 € (código de descarga),

59,99 € (juego físico) Clasificación PEGI 7 Jugadores En la misma consola (1-4), en línea (2-16)

Precios, ediciones y fecha de lanzamiento

Nintendo Switch Sports Resort estará disponible en el mercado a partir del 22 de octubre de 2026 en exclusiva para Nintendo Switch 2. Los jugadores podrán adquirir el título a través de diferentes modalidades adaptadas a sus preferencias de consumo:

Versión digital : Disponible en la Nintendo eShop a un precio recomendado de 49,99 € .

Código de descarga físico : A la venta en la Nintendo Store por 49,99 € .

Edición física estándar: Incluye el cartucho del juego con un precio de 59,99 €. Nintendo Switch Sports Resort en Amazon

Con una clasificación PEGI 7, el título garantiza un entorno de juego seguro, saludable y apto para todos los públicos, consolidándose como el regalo perfecto de la temporada navideña y el estandarte definitivo del entretenimiento interactivo en movimiento para la nueva plataforma de la gran N.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Cuándo se lanza Nintendo Switch Sports Resort y para qué plataforma?

El juego estará disponible el próximo 22 de octubre de 2026 en exclusiva para Nintendo Switch 2.

¿Cuántos deportes incluye el juego en su lanzamiento?

El título cuenta con un total de 12 deportes diferentes, incluyendo Boxeo, Tenis de mesa, Tiro con arco, Tenis, Voleibol, Bolos, Baloncesto, Golf, Guerra de pulgares, Skate, Moto de agua y Avioneta, además del salto a la comba.

¿Se pueden usar los avatares Mii tradicionales?

Sí, los jugadores pueden elegir entre utilizar los clásicos avatares Mii o los nuevos personajes Sportsmate, personalizándolos con ropa y accesorios desbloqueables.

¿Qué opciones multijugador ofrece el título?

Permite juego local de 1 a 4 jugadores en la misma consola y partidas en línea de 2 a 16 jugadores, incluyendo salas privadas con amigos, Ligas Pro competitivas y modos amistosos sin registro de derrotas.

¿Cuál es el precio oficial del juego en sus diferentes formatos?

La versión digital en la eShop y el código de descarga físico cuestan 49,99 €, mientras que la edición en formato físico tradicional tiene un precio de 59,99 €.