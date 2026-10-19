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Ya está disponible en España la consola gaming Predator Atlas 8

La nueva consola gaming Predator, equipado con los nuevos procesadores Intel Arc G-Series, ya está disponible en España a partir de hoy desde 1.099€

Acer ha anunciado hoy la llegada al mercado español de la Predator Atlas 8 (PA08-I51). Presentado el pasado mes de mayo, la nueva consola gaming de la marca Predator ya está disponible a partir de 1.099€.

Predator Atlas 8 se impone como la solución más competitiva de su categoría. Concentra las últimas innovaciones tecnológicas y ofrece la potencia necesaria para ejecutar sin concesiones todos los títulos AAA actuales. Al poner al alcance de todos, el rendimiento de vanguardia allá donde quieras, la Predator Atlas 8 se consolida como el regalo de alta tecnología imprescindible para estas fiestas.

Diseñado para combinar el rendimiento y la flexibilidad de los videojuegos en PC con un formato portátil, Predator Atlas 8 incorpora los nuevos procesadores Intel® Arc™ G3 Extreme, con configuraciones que llegan hasta la gráficaI Intel® Arc™ B390, además de ser compatible con el ray tracing y la tecnología de escalado mediante IA Intel XeSS 3.

Una experiencia de juego pensada para la movilidad

Predator Atlas 8 está equipado con una pantalla táctil IPS WUXGA de 8 pulgadas Corning® Gorilla® Glass con DXC que ayuda a reducir la luz reflejada, con formato 16:10, una frecuencia de actualización de 120 Hz, un brillo máximo de 500 nits y compatibilidad con VRR, para ofrecer una experiencia fluida tanto en casa como fuera de ella.

Para mantener un rendimiento estable durante las sesiones de juego, Acer también incorpora su sistema de refrigeración Predator AeroBlade con doble ventilador, combinado con la tecnología Vortex Flow. Además, la consola puede incluir una batería de hasta 80 Wh.

Toda la flexibilidad de los equipos gaming con Windows 11

En el entorno de Windows 11, Predator Atlas 8 ofrece acceso al ecosistema de los equipos gaming en un formato portátil con dos meses de Xbox Game Pass Premium incluido dando acceso a más de 200 juegos desde el primer día. La aplicación PredatorSense también hace su aparición en la consola y permite, entre otras cosas, supervisar el sistema, activar el modo de rendimiento o personalizar los perfiles de juego.

Predator Atlas 8 es mucho más que una simple consola gaming, ya que ofrece flexibilidad al usuario con tres modalidades de uso:

– Consola: para jugar en cualquier lugar, ya sea en un tren o en la terraza de una cafetería.

– De salón: conectado a un televisor, permite disfrutar de los juegos en compañía.

– PC: para trabajar en el entorno Windows conectándolo a la pantalla del ordenador de sobremesa.

En cuanto a la conectividad, cuenta, entre otras cosas, con dos puertos Thunderbolt 4, un lector de tarjetas microSD UHS-II, Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4.

Disponibilidad

Predator Atlas 8 ya está a la venta en PcComponentes. Está disponible desde 1.099€, según la configuración.