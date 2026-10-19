HUAWEI presenta HUAWEI MatePad Pro 12”, su nueva tablet premium con diseño ultradelgado y pantalla PaperMatte
Trabajar, crear o estudiar ya no ocurre en un único lugar ni dentro de una rutina fija. Con jornadas cada vez más móviles y entornos que cambian constantemente, los usuarios necesitan dispositivos capaces de adaptarse a diferentes momentos del día sin renunciar a rendimiento, comodidad o creatividad. En este contexto, HUAWEI presenta la nueva HUAWEI MatePad Pro 12”, una tablet diseñada para profesionales y creadores que buscan mantenerse productivos, concentrados e inspirados estén donde estén.
Presentada durante el evento de lanzamiento celebrado en Múnich el pasado mes de septiembre, HUAWEI MatePad Pro 12” combina un diseño ultrafino y ligero con una pantalla Ultra-clear Flexible OLED PaperMatte de 12”, herramientas de productividad de nivel PC y funciones creativas profesionales. Todo ello en un dispositivo pensado para adaptarse a distintos momentos del día, desde una reunión o una jornada de estudio hasta tareas de edición, dibujo o creación de contenido.
Ultraligera para trabajar y crear en movimiento
Pensada para acompañar jornadas cada vez más móviles, HUAWEI MatePad Pro 12” combina un diseño de solo 4,7 mm de grosor y 454 gramos de peso con una estructura interna optimizada para ofrecer portabilidad sin comprometer la resistencia.
Su arquitectura de tres capas y estructura de soporte reforzada permite reducir el grosor y el peso del dispositivo al tiempo que mejora en un 50% la resistencia a la flexión respecto a la generación anterior. Disponible en color Blue, incorpora el exclusivo acabado Luminous Finish, que crea un efecto de luz ondulante sobre la superficie y realza la estética minimalista del diseño.
A pesar de su formato ultraligero, HUAWEI MatePad Pro 12” integra HUAWEI SOUND, con un sistema crossover de cuatro altavoces y una Quad-driver Bass Unit, además de una batería de 9.760 mAh que ofrece hasta 13,7 horas de reproducción de vídeo local.
La tablet también admite carga inversa por cable de hasta 40Wpara dispositivos compatibles, ampliando sus posibilidades de uso durante una jornada fuera de casa.
Pantalla PaperMatte para una visualización más cómoda en cualquier entorno
HUAWEI MatePad Pro 12” incorpora una pantalla Ultra-clear Flexible OLED PaperMatte diseñada para ofrecer una visualización clara y cómoda en diferentes condiciones de iluminación. Su tecnología antirreflejos mejora hasta en un 30% frente a la generación anterior, reduciendo reflejos y facilitando el uso del dispositivo tanto en interiores como en espacios con mayor exposición a la luz.
A ello se suman unos marcos de solo 3,55 mm, un diseño FullView sin notch y una relación pantalla-cuerpo del 93%, que permiten aprovechar mejor la superficie disponible y ofrecer un área de trabajo más amplia. La experiencia visual se completa con una resolución 3K, un brillo máximo de hasta 1.600 nits y una tasa de refresco de hasta 144 Hz, ofreciendo un alto nivel de detalle y fluidez en documentos, imágenes y contenidos audiovisuales.
Además, la pantalla cuenta con las certificaciones TÜV Rheinland Full Care Display 5.0 y SGS Low Visual Fatigue Premium Performance A+ 3.0, que respaldan su apuesta por una experiencia de visualización más confortable.
Productividad de nivel PC para el día a día
HUAWEI MatePad Pro 12” reúne distintas herramientas pensadas para facilitar el trabajo diario, desde la toma de notas hasta la creación de contenidos o la colaboración entre dispositivos. La tablet combina HUAWEI Notes, funciones de productividad de nivel PC y Cross-OS Interconnectio, junto con accesorios como HUAWEI M-Pencil Pro y HUAWEI Glide Keyboard, para ofrecer una experiencia de uso más versátil y adaptada a diferentes necesidades.
En HUAWEI Notes, la función AI Handwriting Enhancement permite mejorar la legibilidad del contenido escrito a mano, facilitando la organización de notas e ideas. Por su parte, gracias a Cross-OS Interconnection y Petal Interconnect App, los usuarios pueden transferir fotos, vídeos, archivos y contactos entre dispositivos HUAWEI y Apple compatibles, agilizando el trabajo entre distintos equipos.
La experiencia se completa con HUAWEI Glide Keyboard, que ofrece una escritura más próxima a la de un ordenador, y HUAWEI M-Pencil Pro, que incorpora funciones como Air Mouse Mode para una interacción más intuitiva. En función de la configuración elegida, ambos accesorios permiten ampliar las posibilidades de la tablet y adaptar su uso a tareas de productividad, estudio o creación.
HUAWEI GoPaint lleva la creatividad a un entorno más profesional
HUAWEI MatePad Pro 12” incorpora HUAWEI GoPaint, la aplicación creativa desarrollada por HUAWEI que reúne herramientas de dibujo, ilustración y animación en un mismo entorno, facilitando el paso de una idea inicial a una pieza creativa más elaborada. Entre sus funciones destaca Intelligent Color Card, que permite capturar colores de elementos del entorno y transformarlos en paletas personalizadas con un solo toque.
HUAWEI GoPaint incorpora además una amplia variedad de pinceles, entre ellos Fluid Brush, Splatter Brush y Oil Paint Brush, que permiten explorar diferentes técnicas y estilos de creación. A ello se suma la función Animation, que convierte capas o grupos de capas en fotogramas, simplificando la creación de animaciones y dando movimiento a ilustraciones estáticas.
Disponibilidad y precios
HUAWEI MatePad Pro 12” estará disponible en España a partir del 13 de octubre, en color Blue con un precio recomendado de 1.299 €. La nueva tablet podrá adquirirse a través de HUAWEI Store, así como en los principales distribuidores y puntos de venta autorizados de HUAWEI.
Con motivo de su lanzamiento, del 13 de octubre al 16 de noviembre, los usuarios que adquieran HUAWEI MatePad Pro 12” a través de HUAWEI Store podrán disfrutar de un descuento directo de 100 €, quedando disponible por 1.199 €. Además, recibirán de regalo un HUAWEI M-Pencil Pro y el paquete de protección HUAWEI Worry-Free Care, que incluye cobertura para pantalla, daños por líquidos, batería, cámara y carcasa trasera durante dos años.
HUAWEI Care
Como beneficio adicional, los usuarios que adquieran HUAWEI MatePad Pro 12 a través de HUAWEI Store disfrutarán de 2 años de protección gratuita, valorada en hasta 500 €, que incluye cobertura para la pantalla, la batería, la cámara y la cubierta trasera del dispositivo.
Para más información: https://consumer.huawei.com/es/support/worry-free-care-package. Leer artículo completo en Frikipandi HUAWEI presenta HUAWEI MatePad Pro 12”, su nueva tablet premium con diseño ultradelgado y pantalla PaperMatte.