Salva el destino de dos mundos en Tales of Eternia Remastered, ya disponible

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Bandai Namco Entertainment Europe ha anunciado hoy el lanzamiento de Tales of Eternia Remastered, una versión mejorada del querido RPG de acción lanzado originalmente en 2006. El juego invita a los jugadores a vivir una épica historia sobre la eternidad y los lazos que unen a las personas, y ya está disponible para Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.

Tales of Eternia Remastered mira el tráiler de lanzamiento

Tales of Eternia Remastered es una versión remasterizada de TALES OF ETERNIA, una de las primeras entregas de la saga TALES, publicada originalmente en 2006. Esta nueva versión incorpora un Modo Gráfico y un Modo de Efectos de Sonido que permiten alternar libremente entre los gráficos y efectos de sonido remasterizados y los originales.

Entre las mejoras de calidad de vida incluidas en esta nueva edición se encuentran una función Boost para ajustar la experiencia obtenida y la frecuencia de encuentros, iconos de destino activables y desactivables, y un modo de alta velocidad durante el Modo Automático en combate. Además, se incluyen funciones como Reintento de Combate y Recuperación Rápida, junto con nuevas opciones de dificultad, como el modo Extremo disponible desde el comienzo de la aventura y un nivel de dificultad completamente nuevo llamado Desconocido, que se desbloquea al completar el juego.

Tales of Eternia Remastered sigue la historia de Reid Hershel y sus amigos Farah, Keele y la misteriosa Meredy en una peligrosa misión repleta de personajes inolvidables y una trama épica que se desarrolla a través de dos mundos diferentes. Ambientado en Eternia, un mundo donde estas dos realidades entrelazadas se observan mutuamente a través del cielo, este grupo de héroes emprenderá un viaje para evitar la “Gran Caída”, un desastre capaz de destruir Inferia y Celestia.

Para detener esta colisión catastrófica entre ambos mundos, deberán buscar el poder de los craymels superiores, canalizando la fuerza de los espíritus elementales mientras se enfrentan también a sus propios desafíos personales a lo largo del camino.

Para obtener más información sobre Tales of Eternia Remastered y otros títulos de Bandai Namco Entertainment Europe, visita: https://es.bandainamcoent.eu/