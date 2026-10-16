Ya disponible en Star Wars Zero Company el parche 1.2 con Modificadores de Campaña, ajustes de equilibrio y corrección de errores



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Ya disponible en Star Wars Zero Company el parche 1.2 con Modificadores de Campaña, ajustes de equilibrio y corrección de errores

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Electronic Arts y Bit Reactor ya han lanzado el Parche 1.2 para Star Wars™ Zero Company, el exitoso juego de estrategia táctica por turnos para un jugador. Esta actualización introduce los Modificadores de Campaña, una nueva forma de personalizar las partidas y aumentar el nivel de desafío, además de incluir ajustes de equilibrio, mejoras en las funciones y diversas correcciones de errores.

Aspectos destacados:

   ● Modificadores de Campaña: Disponibles al iniciar una nueva campaña en cualquier nivel de dificultad, estas opciones configurables permiten modificar reglas clave del juego para disfrutar de una experiencia más exigente. * Las modificaciones incluyen:

    • Modificar el límite de heridas: los jugadores pueden ajustar el número de heridas que puede sufrir un Operador antes de morir permanentemente al ser derrotado en combate táctico, incluyendo una opción de muerte instantánea.
    • Añadir riesgo de muerte: Los jugadores tienen la posibilidad de incorporar una probabilidad fija o progresiva de muerte permanente cuando un Operador es derrotado en combate táctico, excluyendo las heridas sufridas durante las Operaciones de la Mesa Holográfica.
    • Progresión de salud: Los jugadores pueden reducir o desactivar los aumentos de salud máxima que reciben los operadores mediante los puntos de concentración.
    • Progresión de los vínculos: Los jugadores pueden impedir que las parejas de Operadores obtengan Entrenamiento Cruzado al aumentar su nivel de vínculo hasta que alcancen el nivel 4.
    • ¡Y mucho más!

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