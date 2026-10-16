Ya disponible en Star Wars Zero Company el parche 1.2 con Modificadores de Campaña, ajustes de equilibrio y corrección de errores

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Electronic Arts y Bit Reactor ya han lanzado el Parche 1.2 para Star Wars™ Zero Company, el exitoso juego de estrategia táctica por turnos para un jugador. Esta actualización introduce los Modificadores de Campaña, una nueva forma de personalizar las partidas y aumentar el nivel de desafío, además de incluir ajustes de equilibrio, mejoras en las funciones y diversas correcciones de errores.

Aspectos destacados:

● Modificadores de Campaña: Disponibles al iniciar una nueva campaña en cualquier nivel de dificultad, estas opciones configurables permiten modificar reglas clave del juego para disfrutar de una experiencia más exigente. * Las modificaciones incluyen:

Modificar el límite de heridas: los jugadores pueden ajustar el número de heridas que puede sufrir un Operador antes de morir permanentemente al ser derrotado en combate táctico, incluyendo una opción de muerte instantánea. Añadir riesgo de muerte: Los jugadores tienen la posibilidad de incorporar una probabilidad fija o progresiva de muerte permanente cuando un Operador es derrotado en combate táctico, excluyendo las heridas sufridas durante las Operaciones de la Mesa Holográfica. Progresión de salud: Los jugadores pueden reducir o desactivar los aumentos de salud máxima que reciben los operadores mediante los puntos de concentración. Progresión de los vínculos: Los jugadores pueden impedir que las parejas de Operadores obtengan Entrenamiento Cruzado al aumentar su nivel de vínculo hasta que alcancen el nivel 4. ¡Y mucho más!

