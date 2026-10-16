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Estamos de viernes. Harvest Moon: Echoes of Teradea llega hoy a PS5, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2

Aventura, gestión de granja y romances se dan cita en un mundo amenazado por la niebla

SelectaPlay anuncia que Harvest Moon: Echoes of Teradea ya está disponible en formato fisico para PS5, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 desde 49,99€ PVPR.

Harvest Moon: Echoes of Teradea, la nueva entrega de la aclamada franquicia de simulación de vida agrícola y rol, invita a los jugadores a embarcarse en un viaje inolvidable. Criado en la apacible tranquilidad de Valleflorido, la vida del protagonista cambiará para siempre cuando una misteriosa niebla comience a surgir del Bosque de los Ecos, acompañada de bestias salvajes que acechan bajo el manto de la noche y extraños desastres que amenazan a los pueblos de la región.

Entre viaje y viaje, los jugadores podrán desarrollar su propia granja, criar animales, cosechar cultivos y construir un hogar. A medida que las estaciones pasan, la verdad tras la niebla se revelará poco a poco con la guía de la Diosa de la Cosecha y el apoyo de los habitantes locales. Para restaurar la tierra, será fundamental ayudar a la comunidad completando peticiones y contribuyendo al crecimiento de Teradea. A cambio, se obtendrá feliria, un recurso valioso que permite a la Diosa de la Cosecha restaurar la región. Asimismo, la aventura dará espacio al romance con diez personajes únicos con quienes entablar relaciones profundas y compartir la vida.

El título ofrece un vasto mundo lleno de vida que abarca cuevas ocultas, ciudades bulliciosas e islas lejanas accesibles mediante la recolección de cartas náuticas para hallar tesoros y animales raros. La exploración se enriquece con nuevas mecánicas de movilidad como saltar, subir escaleras o escalar lianas para alcanzar zonas antes inaccesibles. Además, los jugadores podrán entablar amistad con variados compañeros animales cuyas habilidades únicas resultarán indispensables para romper obstáculos y revelar secretos ocultos por todo el mapa.

El viaje por la naturaleza no estará libre de riesgos, ya que criaturas salvajes como lobos, osos y tigres habitarán los terrenos más alejados. Los aventureros deberán mantenerse alerta y evitar ser atrapados por estas bestias, ya que ser alcanzado por ellas provocará la pérdida de los objetos recolectados y un regreso forzado a la tranquilidad de la granja.

Para más información, consulta la página de producto del juego