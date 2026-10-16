OPPO se asocia con Manus para llevar experiencias con agentes de IA a sus smartphones

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La marca global de dispositivos inteligentes OPPO ha anunciado esta semana una colaboración con Manus, una plataforma líder de agentes de IA, para llevar una nueva generación de experiencias inteligentes a sus smartphones. Al integrar las capacidades de agente de Manus en OPPO AI Mind Pilot, la colaboración ayudará a los usuarios a convertir tareas complejas y de múltiples pasos en resultados listos para usar, impulsando la visión de OPPO de una Inteligencia Proactiva Personalizada, donde la IA comprende a los usuarios y les ayuda de manera proactiva a completar tareas.

«La IA basada en agentes marca un cambio importante: pasa de responder preguntas a ayudar a los usuarios a ejecutar acciones», ha afirmado Kai Tang, presidente de Ingeniería de Software en OPPO. «Junto con Manus, estamos aportando experiencias más proactivas y capaces a AI Mind Pilot, lo que permite a la IA comprender mejor las intenciones de los usuarios, tomar medidas y completar tareas. Nuestro objetivo es hacer que la IA personal se integre de forma natural en la vida cotidiana y el trabajo».

«Los smartphones son fundamentales en la vida diaria de las personas y respaldan muchas de las tareas que gestionan a diario, lo que los convierte en una plataforma natural para los agentes de IA personales», ha explicado Tao Zhang, cofundador y CPO de Manus.

«Al combinar las capacidades de agente de Manus con la integración a nivel de sistema de OPPO, podemos hacer que los agentes de IA avanzados sean más accesibles y ayudar a los usuarios a completar tareas de múltiples pasos a través de interacciones sencillas y naturales».

Las capacidades de Manus debutan en el nuevo Modo Agente de AI Mind Pilot

La colaboración debutará mediante la integración de las capacidades de agente de Manus en el nuevo Modo Agente de AI Mind Pilot en la próxima serie OPPO Find X10 con ColorOS 17.

Diseñado para ir más allá de las simples interacciones de preguntas y respuestas, AI Mind Pilot puede comprender el objetivo final del usuario, desglosarlo en múltiples pasos, identificar la información relevante, seleccionar las herramientas adecuadas y ofrecer un resultado final, incluso trabajando directamente con archivos y fotos almacenados en el dispositivo.

Por ejemplo, un usuario que esté planeando un viaje podría simplemente pedirle a AI Mind Pilot que organice sus planes de viaje. Puede encontrar billetes de avión, reservas de hotel, reservas de restaurantes y entradas para atracciones dispersas en diferentes aplicaciones del smartphone, organizarlos y combinarlos con información en línea relevante para crear un itinerario personalizado día a día, sin necesidad de que los usuarios recopilen y carguen manualmente la información.

Las mismas capacidades pueden respaldar las tareas creativas y profesionales del día a día. Los usuarios pueden pedir a AI Mind Pilot que busque y organice fotos de un viaje, localice imágenes específicas o reúna archivos existentes e información en línea para crear una presentación, propuesta, portafolio u otro contenido listo para usar, todo ello con una sola solicitud.

Una IA de agentes potente creada en torno al control y la privacidad del usuario

A medida que la IA pasa de proporcionar información a trabajar con el contexto personal y completar tareas, la privacidad, la seguridad y el control del usuario adquieren cada vez más importancia. AI Mind Pilot está diseñado teniendo estas prioridades como núcleo.

ColorOS 17 utiliza modelos de IA integrados en el dispositivo para comprender y organizar la información relevante de forma local. Para tareas locales como buscar, organizar o renombrar archivos y fotos, el contenido original permanece en el dispositivo y no se comparte con Manus. Cuando una tarea requiere procesamiento externo, AI Mind Pilot solicitará la confirmación explícita del usuario antes de que se cargue o comparta el contenido relevante.

Los usuarios mantienen el control sobre a qué información se accede, qué acciones se realizan y si se permite el procesamiento externo. A través del procesamiento en el dispositivo y una autorización transparente, OPPO y Manus pretenden hacer que la IA de agentes sea más capaz manteniendo un enfoque claro en la elección y el control del usuario.

Lanzamiento en la serie OPPO Find X10

Las capacidades impulsadas por Manus en AI Mind Pilot debutan en la serie OPPO Find X10 con ColorOS 17. Más adelante, en el momento del lanzamiento, se anunciarán más detalles sobre la disponibilidad, los mercados compatibles y los beneficios para los usuarios.