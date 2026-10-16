Tres icónicos remakes de Resident Evil se lanzan hoy en Nintendo Switch 2: Resident Evil 2 Deluxe Edition, Resident Evil 3 y Resident Evil 4 Gold Edition

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La temporada de terror ha llegado oficialmente con el lanzamiento de hoy de tres icónicos juegos de Resident Evil™ para Nintendo Switch™ 2, incluyendo Resident Evil™ 2 Deluxe Edition , Resident Evil™ 3 y Resident Evil™ 4 Gold Edition . Vive Raccoon City y todo el universo de Resident Evil a través de los ojos del legendario Leon S. Kennedy, Claire Redfield, Jill Valentine y muchos más.

Trailer Tres icónicos remakes de Resident Evil se lanzan hoy en Nintendo Switch 2

Con la introducción de estos tres remakes, todos los títulos principales de Resident Evil , incluyendo el recientemente lanzado Resident Evil™ Requiem y el próximo Resident Evil™ Veronica, podrán disfrutarse en Nintendo Switch 2.

Revisita el legado de cada juego con estos repasos:

Resident Evil 2 Edición Deluxe : Un desastre biológico sin precedentes que golpea Raccoon City arrastra a los novatos policías Leon S. Kennedy y Claire Redfield, una estudiante universitaria que ha venido a visitar a su hermano, a una tragedia como ninguna que hayan vivido. En medio de esta situación extrema en la que los muertos vivientes devoran humanos, ¿lograrán sobrevivir los dos?

Resident Evil 3 : Raccoon City yace en ruinas tras el mencionado desastre biológico sin precedentes. Narrada desde la perspectiva de Jill Valentine, una superviviente de la unidad de fuerzas especiales S.T.A.R.S., esta es la historia del principio y el final del Incidente de Raccoon City. Mientras la infección viral se extiende por la ciudad con cada momento que pasa, Nemesis, la asesina más temible, se interpone en el camino de Jill mientras descubre los oscuros secretos de Umbrella Corporation. ¿Podrá escapar de esta amenaza desesperada?

Resident Evil 4 Edición Oro : Seis años después del Incidente de Raccoon City, Leon S. Kennedy emprende una angustiosa misión para localizar y rescatar a la hija del presidente. ¿Podrá sobrevivir a la locura de los aldeanos, que han sido transformados en monstruosos cultistas? Además del DLC Separate Ways – otra misión integrada en el trasfondo de la historia principal – el juego también incluye una gran cantidad de contenido adicional descargable.

Aunque estos tres remakes preservan fielmente la esencia de los juegos originales, cada título ha sido reinventado con ideas frescas y una jugabilidad modernizada gracias al motor RE de Capcom. Resident Evil 2 Deluxe Edition y Resident Evil 4 Gold Edition también incluyen una gran cantidad de contenido adicional de las versiones originales.

¡Permanece atento a aún más noticias y anuncios de Resident Evil mientras la franquicia sigue celebrando su 30aniversario ! https://www.residentevil.com/switch2